دبي: أسعار الذهب تتراجع 10 دراهم يوم الإثنين

انخفض سعر الذهب بنحو 10 دراهم خلال تعاملات يوم الاثنين، مع استمرار تقلبات السوق نتيجة مجموعة من العوامل الفنية والأساسية، بحسب خبراء.
في دبي، انخفض سعر الذهب عيار 24 قيراطًا إلى 481.50 درهمًا إماراتيًا مساء الاثنين، مقارنةً بـ 491.50 درهمًا إماراتيًا في بداية اليوم. وبالمثل، انخفض سعر الذهب عيار 22 قيراطًا، وعيار 21 قيراطًا، وعيار 18 قيراطًا من 455 درهمًا إماراتيًا إلى 445.50 درهمًا إماراتيًا، ومن 436.25 درهمًا إماراتيًا إلى 427.25 درهمًا إماراتيًا، ومن 374 درهمًا إماراتيًا إلى 366.25 درهمًا إماراتيًا للغرام، على التوالي.
وعالميا، انخفضت الأسعار الفورية بنسبة 3 بالمئة إلى 3989.5 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 8:38 مساء بتوقيت الإمارات، في حين تراجعت الفضة 3.84 بالمئة إلى 46.75 دولار، لتواصل تراجعها.
من الناحية الفنية، دفع المتفائلون بالذهب سعره للارتفاع لتسعة أسابيع متتالية قبل الأسبوع الماضي، مع بقاء مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء منذ أوائل سبتمبر، وفقًا لقول ديلين وو، استراتيجي الأبحاث في بيبرستون. "يشير هذا إلى أن مراكز الشراء كانت مُركزة بشكل مفرط، مما يُشير إلى الحاجة إلى تراجع تصحيحي سليم.
ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، مسجلةً 525.25 درهمًا إماراتيًا في 21 أكتوبر، مدعومةً بعدة عوامل. ومنذ ذلك الحين، شهد المعدن الأصفر أكبر انخفاض يومي له منذ أكثر من عقد، متراجعًا بأكثر من 6%. وشهد مشتري الذهب والمجوهرات، الذين اشتروا بأعلى معدلات الشراء خلال ديوالي، انخفاضًا في قيمة استثماراتهم.
وفقًا لنيشين ثاسليم، رئيس مجلس إدارة نيشكا للمجوهرات، ساهمت الشؤون الدولية في هذا التراجع. وقال: "أحد الأسباب هو أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة تقترب من نهايتها. وقد عزز هذا التفاؤل العالمي وأدى إلى انخفاض أسعار الذهب".
وأضاف ديلين أن المشاركين في السوق يتوقعون أن الصين قد تخفف قيودها على صادرات المعادن النادرة وأن إدارة ترامب قد تمدد فترة تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، مما يخفف من حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
ونتيجةً لذلك، عادت تدفقات الملاذ الآمن التي دعمت الذهب إلى الأصول عالية المخاطر، كما قالت. وأضافت: "علاوةً على ذلك، أدت زيادة بورصة شيكاغو التجارية (CME) بنسبة 5.2% في متطلبات الهامش للذهب والفضة إلى كبح زخم الشراء على المدى القصير".
وأضافت أن من المرجح أن يتداول الذهب ضمن "نطاق محايد إلى هبوطي قليلاً هذا الأسبوع"، اعتمادًا على معنويات المخاطرة والتطورات الاقتصادية الرئيسية.
مع احتساب خفض أسعار الفائدة في أكتوبر بشكل كبير، يركز السوق على نبرة باول بعد قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة: فالاعتراف بتباطؤ التضخم واحتمال انتهاء انكماش الميزانية العمومية سيعززان توقعات خفض بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مما يدعم الذهب. وأضافت: "في المقابل، قد يؤثر التركيز على آثار التعريفات الجمركية المستمرة أو عدم اليقين السياسي سلبًا على الأسعار. وبعيدًا عن البيانات، قد يكون اجتماع قادة الولايات المتحدة والصين في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) بمثابة عامل محفز: فمن المرجح أن يؤدي تأكيد التنازلات دون تصعيد إلى انخفاض الطلب على الملاذات الآمنة، مما يفرض ضغوطًا على المدى القصير".