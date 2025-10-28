دبي: أسعار الذهب تتراجع 10 دراهم يوم الإثنين

في دبي، انخفض سعر الذهب عيار 24 قيراطًا إلى 481.50 درهمًا إماراتيًا مساء الاثنين، مقارنةً بـ 491.50 درهمًا إماراتيًا في بداية اليوم. وبالمثل، انخفض سعر الذهب عيار 22 قيراطًا، وعيار 21 قيراطًا، وعيار 18 قيراطًا من 455 درهمًا إماراتيًا إلى 445.50 درهمًا إماراتيًا، ومن 436.25 درهمًا إماراتيًا إلى 427.25 درهمًا إماراتيًا، ومن 374 درهمًا إماراتيًا إلى 366.25 درهمًا إماراتيًا للغرام، على التوالي.