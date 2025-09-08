دبي: أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوياتها

انخفضت أسعار الذهب عند افتتاح تعاملات اليوم الاثنين، حيث انخفضت بشكل طفيف عن أعلى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلته الأسبوع الماضي.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً عند الساعة التاسعة صباحاً بنحو 1.25 درهم ليصل إلى 431.5 درهم للجرام، اليوم الاثنين، في حين انخفض جرام الذهب عيار 22 قيراطاً من أعلى مستوى له على الإطلاق عند أكثر من 400 درهم للجرام ليفتتح عند 399.75 درهم للجرام، بانخفاض 0.50 درهم.
ومن بين المتغيرات الأخرى، انخفض سعر الذهب عيار 21 و18 عند 383.25 درهم و328.25 درهم للجرام على التوالي.
استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3,583.74 دولارًا للأونصة عند الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة صباح الاثنين. وكان قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,600 دولار الأسبوع الماضي، مدعومًا بتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر، وضعف الدولار الأمريكي.
وفي الأسبوع الماضي، عزز تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، الذي جاء أضعف من المتوقع، مبررات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول.
22,000 وظيفة جديدة في القطاع غير الزراعي ضئيلة، وهو رقم أضعف بكثير مما توقعه المحللون. حتى أن مراجعات الأشهر السابقة أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائف في يونيو. وارتفع معدل البطالة إلى 4.3% كما كان متوقعًا، بينما ارتفع معدل المشاركة بشكل طفيف، ولكن ليس بما يكفي لتحسين التوقعات، وفقًا لإبيك أوزكارديسكايا، كبير المحللين في بنك سويسكوت.
على العكس من ذلك، من المتوقع أن يشهد سوق العمل الأمريكي مزيدًا من التدهور في ظل عمليات الترحيل الجماعي، وتقييد الهجرة، وعدم اليقين المتعلق بالرسوم الجمركية. وقد فقد قطاع التصنيع 12 ألف وظيفة أخرى في يوليو، مما يشير إلى أن هذا النزيف قد يستمر قبل أن يعود الإنتاج والتوظيف في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة - مع أن العديد من وظائف المصانع هذه من المرجح أن تُستبدل بالروبوتات، على حد قوله.