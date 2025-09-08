دبي: أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوياتها

على العكس من ذلك، من المتوقع أن يشهد سوق العمل الأمريكي مزيدًا من التدهور في ظل عمليات الترحيل الجماعي، وتقييد الهجرة، وعدم اليقين المتعلق بالرسوم الجمركية. وقد فقد قطاع التصنيع 12 ألف وظيفة أخرى في يوليو، مما يشير إلى أن هذا النزيف قد يستمر قبل أن يعود الإنتاج والتوظيف في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة - مع أن العديد من وظائف المصانع هذه من المرجح أن تُستبدل بالروبوتات، على حد قوله.