دبي: أسعار الذهب تتجاوز 500 درهم للجرام مرة أخرى

“ومع ذلك، في ديسمبر، سيواصل السوق تلقي بيانات اقتصادية جديدة قبل أن يتم اتخاذ قرار سعر الفائدة. ومن المهم الإشارة إلى أن الذهب لا يحتاج بالضرورة إلى أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي فعليًا بخفض الفائدة؛ فمجرد التوقع بأن يصبح الاحتياطي الفيدرالي أكثر ميلاً للتيسير يكفي لمنح المعدن زخمًا قصير الأجل. والمكاسب القوية التي حققها الذهب مؤخرًا دليل واضح: فقد تفاعل الذهب فورًا عندما جاءت بيانات العمالة وتضخم المنتجين في الاتجاه الصحيح، رغم أن السياسة لم تتغير بعد”، قال تران.