دبي: أسعار الذهب تتجاوز 500 درهم للجرام مرة أخرى

[ملاحظة المحرر: هل تريد معرفة سعر الذهب في دبي؟ اضغط هنا.]
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها تدريجياً، متجاوزة 500 درهم للجرام مرة أخرى عند افتتاح الأسواق صباح الأربعاء.
سجل الذهب عيار 24 سعر 501.5 درهم للغرام يوم الأربعاء، مرتفعاً من 499.75 درهم للغرام عند إغلاق الأسواق يوم الثلاثاء. كما تجاوز حاجز 500 درهم في أكتوبر أيضاً.
وفقاً لبيانات مجموعة دبي للمجوهرات، تم تداول الذهب عيار 22 و21 و18 عند 464.25 و445.25 و381.5 درهم للغرام على التوالي.
تم تداول الذهب الفوري عند 4,166.43 دولار للأونصة، مرتفعاً بنسبة 0.58 في المئة.
قال لين تران ، محلل الأسواق في xs.com، إن أسعار الذهب تدخل مرحلة مهمة مدعومة بعوامل متعددة.
قال تران: "إن التعافي الأخير في الذهب لا يعود فقط إلى ضعف الدولار الأمريكي أو انخفاض العوائد، بل يعكس أيضاً تغييرات في توقعات السياسة النقدية، وآفاق التضخم، وصحة الاقتصاد الأمريكي، وتدفقات الملاذ الآمن. عندما تتجه هذه العوامل جميعها في نفس الاتجاه، يكون لدى الذهب أساس قوي لمواصلة الحفاظ على زخمه الصعودي قصير المدى".
وأضاف: "التضخم هو العامل الرئيسي الذي يجب مراقبته في الأسابيع المقبلة. تظهر البيانات الاقتصادية الصادرة الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع أن الضغوط السعرية في الولايات المتحدة تتراجع بشكل ملحوظ".
أشار محلل الأسواق في xs.com إلى أن التوقعات بأن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو موقف أكثر تيسيراً ترتفع بسرعة، حيث تُظهر أداة FedWatch أن احتمال خفض بمقدار 25 نقطة أساس يتجاوز 80 في المئة.
“ومع ذلك، في ديسمبر، سيواصل السوق تلقي بيانات اقتصادية جديدة قبل أن يتم اتخاذ قرار سعر الفائدة. ومن المهم الإشارة إلى أن الذهب لا يحتاج بالضرورة إلى أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي فعليًا بخفض الفائدة؛ فمجرد التوقع بأن يصبح الاحتياطي الفيدرالي أكثر ميلاً للتيسير يكفي لمنح المعدن زخمًا قصير الأجل. والمكاسب القوية التي حققها الذهب مؤخرًا دليل واضح: فقد تفاعل الذهب فورًا عندما جاءت بيانات العمالة وتضخم المنتجين في الاتجاه الصحيح، رغم أن السياسة لم تتغير بعد”، قال تران.