دبي: أسبوع "البلوك تشين بمشاركة رواد الذكاء الاصطناعي

وقد توافد كبار المستثمرين ومُبتكرو "ويب 3" (Web3) للتعاون مع "هوليوود دوت ايه آي" و"بوليود دوت ايه آي"، مدركين التأثير الهائل لهاتين المنصتين. وشهدت القاعة مُفاوضات عالية المستوى بين أقوى الشخصيات في عالم البلوك تشين حول رؤية شيراز الطموحة. وبالنسبة للعديدين، كان من الواضح أن هذه المشاريع لديها القدرة على قيادة مشهد الترفيه العالمي نحو آفاق جديدة.