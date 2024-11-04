دبي: أسبوع "البلوك تشين بمشاركة رواد الذكاء الاصطناعي
انطلقت فعاليات "أسبوع البلوك تشين من باينانس" في قاعة "كوكا كولا أرينا" بدبي وسط حماس هائل، بحضور أكثر من 4000 من رواد عالم البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والترفيه العالمي.
وفي قلب هذا الحدث، تألق "ملك الشهرة" "شيراز حسن"، مستعرضاً قدرات "هوليوود دوت ايه آي" (Hollywood.AI) و"بوليود دوت ايه آي" (Bollywood.AI)، اللتين أسرتا انتباه المستثمرين والمؤثرين والعلامات التجارية الرائدة عالمياً، الحريصين على المشاركة في ثورة الذكاء الاصطناعي التي تُقدر قيمتها بتريليونات الدولارات.
وبحضور مؤسس "باينانس" "تشانغ بينغ تشاو" (المعروف باسم "سي زد" (CZ)) والشريك المؤسس"هي يي" والرئيس التنفيذي "ريتشارد تانج"، شهد جمهور من عمالقة الصناعة شيراز وهو يُطلق رؤية جديدة للترفيه المُعتمد على الذكاء الاصطناعي. ومع قيام عمالقة التكنولوجيا مثل "انفيديا" (NVIDIA) و"ميتا" (Meta) و"جوجل" (Google) و"آبل" (Apple) بتعزيز النمو المتسارع للذكاء الاصطناعي، برزت "هوليوود دوت ايه آي" و"بوليود دوت ايه آي" كقوة دافعة في هذا المجال، مُحددةً معايير جديدة لمستقبل صناعة الترفيه.
وقد توافد كبار المستثمرين ومُبتكرو "ويب 3" (Web3) للتعاون مع "هوليوود دوت ايه آي" و"بوليود دوت ايه آي"، مدركين التأثير الهائل لهاتين المنصتين. وشهدت القاعة مُفاوضات عالية المستوى بين أقوى الشخصيات في عالم البلوك تشين حول رؤية شيراز الطموحة. وبالنسبة للعديدين، كان من الواضح أن هذه المشاريع لديها القدرة على قيادة مشهد الترفيه العالمي نحو آفاق جديدة.
وتسابق الحضور للتحالف مع "هوليوود دوت ايه آي" و"بوليود دوت ايه آي"، مدركين أنهم على أعتاب ثورة في صناعة الأفلام والإعلام.