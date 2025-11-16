دبي: أحقية المالك في فرض إيجارات مختلفة على المستأجرين

قد يقدم مالك العقار، وفقًا لتقديره، إيجارًا أقل عندما يقوم المستأجر بالدفع في عدد أقل من الأقساط. لذلك، إذا كان الإيجار المفروض عليك يقع ضمن النطاق المسموح به لمؤشر الإيجارات لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد لا يعتبر غير قانوني لمالك العقار تقديم إيجار مختلف بناءً على عدد الشيكات.