دبي:انخفاض أسعار الذهب وسط تقلبات السوق العالمية
انخفضت أسعار الذهب في دبي عند افتتاح الأسواق اليوم الخميس، ووفقاً لبيانات مجموعة دبي للمجوهرات، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً 290 درهماً، بانخفاض نصف درهم عن سعر إغلاق الليلة الماضية، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً و21 قيراطاً و18 قيراطاً 268.5 و260 و222.75 درهماً على التوالي عند افتتاح الأسواق.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 2393.29 دولاراً للأوقية، بزيادة بنسبة 0.35% بحلول الساعة 9.15 صباحاً بالتوقيت المحلي.
وقال "كريس ويستون"، رئيس قسم الأبحاث لدى شركة "بيبرستون"، إن الأيام القليلة الماضية كانت مربكة بالنسبة للمشاركين في سوق الذهب، حيث كان سعر الذهب محصوراً بين 2480 دولاراً و2353 دولاراً.
وأضاف ويستون: "مع اشتراك الكثيرين في السوق في فرضية الهبوط الحاد في الاقتصاد الأمريكي، وتباطؤ النمو العالمي المتزامن، وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة، كان من الممكن تقديم حجة واضحة لارتفاع الذهب فوق 2500 دولار في هذه الديناميكية. لكن ما حدث هو أن الذهب تعرض لعملية تصفية واسعة النطاق لمراكز الملكية الجيدة، حيث تم تجاهل الحالة الأساسية الكلاسيكية للذهب، وقام المشاركون في السوق ببيع كل شيء تقريباً، وشراء السندات".
وأضاف ويستون أنه مع سيطرة الهدوء الآن، هناك تدفقات متزايدة إلى صناديق تداول الذهب، ويدعم مشترو الذهب المعدل المتحرك لمدة 50 يوماً.
وقال: "ومع ذلك، مع العثور على بائعين للين الياباني ومؤشرات الأسهم المختلفة التي تعرضت لضربات مؤخراً، هناك تردد واضح في السعي لتحقيق ارتفاع كبير في الذهب هنا. ولا يزال المتداولين مدركين لخطر التصفية الإضافية في الأصول الخطرة إذا جاءت البيانات أضعف من هنا، مما يبرر لأولئك الذين يدعون إلى ركود الاقتصاد الأمريكي".
وتابع: "ومع ذلك، إذا انخفضت أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة كما هو متوقع، يمكن القول أن الذهب قد يجد طلباً أفضل كأداة للتحوط ضد الركود، وربما يكون الفرق هذه المرة هو أن الين يبدو أنه التحوط الأفضل للمحفظة، وهذا من شأنه أن يحد من الارتفاع على المدى القريب حتى يستأنف الوضوح".