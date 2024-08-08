دبي:انخفاض أسعار الذهب وسط تقلبات السوق العالمية

انخفضت أسعار الذهب في دبي عند افتتاح الأسواق اليوم الخميس، ووفقاً لبيانات مجموعة دبي للمجوهرات، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً 290 درهماً، بانخفاض نصف درهم عن سعر إغلاق الليلة الماضية، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً و21 قيراطاً و18 قيراطاً 268.5 و260 و222.75 درهماً على التوالي عند افتتاح الأسواق.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 2393.29 دولاراً للأوقية، بزيادة بنسبة 0.35% بحلول الساعة 9.15 صباحاً بالتوقيت المحلي.