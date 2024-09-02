دبي:انخفاض أسعار الذهب درهم واحد للجرام
انخفضت أسعار الذهب بمقدار درهم واحد للجرام في دبي عند افتتاح الأسواق في أول أيام التداول للأسبوع، حيث تراجع سعر المعدن الأصفر إلى ما دون 2500 دولار للأوقية.
وفي الساعة التاسعة صباحاً، افتتح سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً عند 302.25 درهم، مسجلاً انخفاضاً مقارنة بـ 303.25 درهم للغرام عند إغلاق الأسواق خلال عطلة نهاية الأسبوع. أما بالنسبة للعيارات الأخرى، فقد افتتح سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً وعيار 21 قيراطاً وعيار 18 قيراطاً عند 280.0 درهم و271.0 درهم و232.25 درهم للغرام على التوالي.
على الصعيد العالمي، تم تداول الذهب عند 2496.83 دولار للأوقية، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.24% في الساعة 9.08 صباحاً.
وقد أشار "نيك كاولي"، الاستراتيجي الكبير لدى "ديلي إف إكس"، إلى أنه عادة ما يتبنى وجهة نظر معاكسة للاتجاه السائد، مضيفاً أن احتفاظ المتداولين بصافي الشراء قد يشير إلى استمرارية انخفاض أسعار الذهب.
وقال "أليكس كوبتسكيفيتش"، أحد المحللين الكبار في السوق لدى "إف إكس برو": "إذا نظرنا إلى ما هو أبعد من الرسوم البيانية، فإن مصير الذهب في الأمد القريب سوف يتحدد من خلال توقعات السياسة النقدية التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي، أي إلى أي مدى سيتم خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام. سيساعد تقرير التوظيف الشهري في السادس من سبتمبر وتقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الحادي عشر من سبتمبر على توضيح الجواب".