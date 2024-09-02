دبي:انخفاض أسعار الذهب درهم واحد للجرام

وقال "أليكس كوبتسكيفيتش"، أحد المحللين الكبار في السوق لدى "إف إكس برو": "إذا نظرنا إلى ما هو أبعد من الرسوم البيانية، فإن مصير الذهب في الأمد القريب سوف يتحدد من خلال توقعات السياسة النقدية التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي، أي إلى أي مدى سيتم خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام. سيساعد تقرير التوظيف الشهري في السادس من سبتمبر وتقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الحادي عشر من سبتمبر على توضيح الجواب".