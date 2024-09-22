دبي:المشاريع الجديدة عززت شعبية العقارات على الخريطة
أي شخص لديه حتى اهتمام بسيط بدبي يعلم أن سوق العقارات هناك يشهد نشاطاً ملحوظاً - وكان كذلك لفترة من الوقت.
ومنذ انتهاء الوباء العالمي، استمر قطاع العقارات في دبي في التحسن بشكل مستمر، محطماً العديد من الأرقام القياسية.
وفي عام 2019، تجاوزت القيمة الإجمالية لمعاملات العقارات في دبي 61.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.1% مقارنة بالعام السابق. وفي عام 2020، ومع التأثير السلبي لأزمة كوفيد-19 على الأسواق في جميع أنحاء العالم، انخفض هذا الرقم إلى حوالي 47.65 مليار دولار.
لحسن الحظ، لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تعافت الإمارة (أكثر من ذلك)، حيث تم تسجيل صفقات عقارية بقيمة تزيد عن 80 مليار دولار في عام 2021 - ومن العدل أن نقول إن العديد من المحللين افترضوا أن الخدمة العادية ستعود بعد ذلك. ومع ذلك، استمر قطاع العقارات في دبي في تجاوز حتى أكثر التوقعات جرأة في فترة ما بعد الوباء، حيث سجل معاملات بقيمة تزيد عن 172 مليار دولار في عام 2023.
ورغم أن السوق واصل أداءه الجيد في عام 2024، إلا أننا نشهد تحولاً في التوازن بين الصفقات العقارية على الخارطة والصفقات العقارية الثانوية. فقد ارتفعت مبيعات العقارات قيد الإنشاء إلى 60% من إجمالي المعاملات في يوليو/تموز 2024، بزيادة سنوية بلغت 49%.
إذن، لماذا تحظى سوق العقارات الجاهزة في دبي بشعبية كبيرة في الوقت الحالي؟ إليكم أفكاري...
العرض والطلب
إن الإجابة على هذا السؤال تعود جزئياً إلى مسألة العرض والطلب البسيطة. فمع تزايد الطلب من جانب الأفراد ذوي الثروات العالية والمقيمين المحليين، تزايدت أيضاً ندرة المساكن الجاهزة في قطاع دبي.
ويتعاظم هذا الاتجاه بسبب النمو المستدام في عدد سكان الإمارة، والذي زاد بنحو 100 ألف نسمة بين يناير وأغسطس 2024 بما يتماشى مع أهداف الحكومة. وبالمعدل الحالي، ويبدو أن عدد سكان دبي سيتجاوز 5.5 مليون نسمة بحلول عام 2040.
لا شك أن الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين الأثرياء إلى جانب تدفق السكان الجدد من شأنه أن يفرض ضغوطاً حتمية على المعروض من المساكن الجاهزة في دبي. ومن غير المستغرب إذن أن يتطلع المشترون المحتملون إلى المشاريع قيد الإنشاء لتلبية متطلباتهم السكنية.
مشاريع كثيرة
ورغم أن العرض المحدود في السوق الثانوية عزز بالتأكيد الطلب على العقارات قيد الإنشاء في دبي، فإنه ليس السبب الوحيد وراء نجاح المشاريع المخطط لها في السوق الحالية. وفي رأيي، كانت مجموعة المشاريع الجديدة التي تم إطلاقها منذ الجائحة أحد أكبر محركات النمو.
في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، نشرت مدونة تفصيلية عن 20 مشروعاً أطلقتها شركة داماك العقارية في غضون 12 شهراً. وحتى الآن هذا العام، أطلقنا مجموعة متنوعة من المشاريع الإضافية بما في ذلك ELO (1 و2 و3) وViolet في داماك هيلز 2؛ وRiverside، وهو مجتمع جديد مخطط بالكامل في دبي؛ وShoreline by Damac، وهو مسكن على شاطئ البحر يقع على جزيرة المرجان في رأس الخيمة.
وأنا أتحدث هنا عن داماك فقط! ففي شهر إبريل/نيسان، كشف موقع Property Monitor أن دبي تشهد إطلاق مشروع جديد كل 18 ساعة في المتوسط. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يسلم مطورو العقارات في دبي أكثر من 38 ألف منزل جديد بحلول نهاية هذا العام. وفي ظل الطلب غير المسبوق، تسمح المجمعات السكنية غير المخططة لعشرات الآلاف من المشترين المحتملين بوضع قدمهم على سلم العقارات المحلي.
خيارات التخصيص المحسنة
أخيرًا وليس آخراً، يعد شراء العقارات على المخطط خياراً مثالياً لمن يبحثون عن منازل مصممة خصيصًا لسنواتهم المحددة. توفر مشاريع التطوير قيد الإنشاء للمشترين الفرصة لتخصيص مساكنهم المستقبلية بطريقة لا يمكن تحقيقها غالبًا في القطاع الثانوي.
من أحدث الديكورات والتجهيزات المصممة حسب الطلب إلى تخطيطات الغرف المخصصة والتكنولوجيا المتكاملة بسلاسة، يمكن تصميم العقارات الجاهزة لتناسب كل احتياجات سكانها في المستقبل. من ناحية أخرى، تكون المنازل الجاهزة بطبيعتها مكتملة بالفعل، مما يعني أن المشترين عادة ما يضطرون إلى الاكتفاء بما هو معروض وتعديل عقارهم على المدى الأطول.
باختصار، يتسارع النمو في سوق العقارات على الخريطة بسبب مجموعة من العوامل، لكن هذا لا يعني أن قطاع العقارات الثانوية في دبي يعاني. بل على العكس من ذلك، زادت المعاملات في هذا القطاع بنسبة 5% في الربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، عندما نأخذ في الاعتبار أن صفقات العقارات على الخريطة شهدت ارتفاعًا بنسبة 61%، وهو ما يمثل أكثر من ضعف عدد المنازل الجاهزة المباعة خلال نفس الفترة، فليس من الصعب أن نرى في أي اتجاه تهب الرياح.
ورغم أن الطلب على الوحدات الثانوية في دبي سيظل قوياً بلا شك، فمن المرجح للغاية أن يستمر قطاع العقارات على الخريطة في دبي في الهيمنة على أرقام المعاملات في المستقبل المنظور.
أميرة سجواني هي المديرة التنفيذية لشركة داماك العقارية، ومؤسسة ورئيسة تنفيذية لشركة بريبكو، ومؤسسة ورئيسة العمليات لشركة أمالي العقارية