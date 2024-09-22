دبي:المشاريع الجديدة عززت شعبية العقارات على الخريطة

أي شخص لديه حتى اهتمام بسيط بدبي يعلم أن سوق العقارات هناك يشهد نشاطاً ملحوظاً - وكان كذلك لفترة من الوقت.

ومنذ انتهاء الوباء العالمي، استمر قطاع العقارات في دبي في التحسن بشكل مستمر، محطماً العديد من الأرقام القياسية.