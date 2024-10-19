دبي:ازدهار العقارات قيد الإنشاء..فرصة ذهبية للمستثمرين

قال "أوليفر متري" الخبير العقاري والشريك المؤسس لشركة "إيموبيلياري دبي"، بأن قطاع العقارات في دبي يشهد ازدهاراً جديداً، وأصبح مرادفاً للطموحات الشاهقة، مع تصدّر مشاريع العقارات قيد الإنشاء المشهد في سوق العقارات المتنامي باطّراد في الإمارة النابضة، لافتاً إلى أن هذه الزيادة في مبيعات العقارات قيد الإنشاء ليست مجرّد ظاهرة مؤقّتة؛ بل هي تحوّل لافت جذب اهتمام المستثمرين والمشترين المحتملين من جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أنه في النصف الأول من العام 2023 وحده ارتفعت مبيعات العقارات قيد الإنشاء بنسبة 40٪، وهذا ما نتج عنه أكثر من 60,000 صفقة. وهورقم مذهل يعكس الثقة الكبيرة بمستقبل دبي.

التكلفة والقيمة

وأوضح متري أن أحد العوامل الرئيسية لهذا الازدهار هو التكلفة. فعادةً ما تأتي العقارات قيد الإنشاء بخصم يتراوح بين 15-20٪ مقارنةً بنظيراتها الجاهزة. ويزيد من هذه الميزة السعرية خطط الدفع المرنة التي يقدّمها المطوّرون، والتي تُتيح للمشترين توزيع المدفوعات على مدار الوقت بدلاً من دفع مبلغ كبير في البداية.

وأشار إلى أن الأمر لا يتعلّق فقط بالتوفير المبدئي، إذ تشهد المناطق الرئيسية في دبي زيادة سنوية في قيمة العقارات تتراوح بين 7-10٪. تخيّل أن تشتري اليوم عقاراً في وسط مدينة دبي أو نخلة جميرا، وتراقب قيمته ترتفع مع تطوّر المنطقة التي يقع فيها. إن هذه الإمكانية للتقدير المالي هي التي تثير الانتباه وتُزيد من إقبال المستثمرين على دبي.

المناطق الجديدة

بالإضافة إلى المناطق الرئيسية، تجذب التطوّرات الجديدة في الأحياء الناشئة مثل دبي الجنوب ومدينة إكسبو اهتماماً كبيراً. من المتوقّع أن تستوعب هذه المناطق أكثر من 70,000 نسمة بحلول العام 2030، وتدعمها مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق ومبادرات مدعومة من الحكومة.

يأخذ المستثمرون نظرة طويلة المدى، معترفين بإمكانية تحول هذه المناطق إلى مراكز عقارية رئيسية جديدة. ومع وجود خطط تطوير كبيرة قيد التنفيذ، تُقدّم العقارات قيد الإنشاء في هذه المناطق فرصة للمستثمرين الأوائل للاستفادة من ارتفاع الأسعار وجاذبية مجتمعات الكوميونيتي المتكاملة في المستقبل.

السياسة المشجّعة

يتمتّع سوق العقارات في دبي أيضاً بسياسة مواتية تُشجّع على الاستثمار الأجنبي. وقد عزّزت التأشيرات طويلة الأمد، لا سيّما للمشترين العقاريين، جاذبية دبي كوجهة استثمارية عالمية. توفّر هذه التأشيرات للمستثمرين شعوراً بالأمان والاستقرار الذي يرغبون فيه، وهذا ما يسمح لهم بالتخطيط بثقة أكبر. وتُعزّز جهود الحكومة المستمرّة لتنويع الاقتصاد وجذب المستثمرين الدوليين مكانة دبي كواحدة من أهم أسواق العقارات على المستوى العالمي إن لم يكن في طليعة هذه الأسواق قاطبةً.

العقارات قيد الإنشاء هيالمستقبل الاستثماري

يتوقّع الخبراء أن يستمرّ الطلب على العقارات قيد الإنشاء في النمو خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مدفوعاً بالتطوّرات المستمرّة والسياسات الحكومية المواتية واهتمام المستثمرين القوي. يجمع هذا القطاع بين نقاط دخول ميسورة وخطط دفع مرنة وإمكانية تحقيق مكاسب مالية في المستقبل، ما يجعله خياراً جذاباً للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد طويلة الأجل.

في عالمنا المتغيّر بلا هوادة، يعتمد تقدّم سوق العقارات قيد الإنشاء في دبي على مزيج فريد من التكلفة المناسبة وإمكانيات النمو وأمان الاستثمار. الأمر أكثر من مجرّد مبانٍ واستثمارات؛ إنه فرصة ذهبية للمشاركة في واحدة من أكثر التحولات الحضرية ديناميكية في عصرنا. بالنسبة إلى الذين يتطلعون إلى الاستثمار في العقارات، الرسالة واضحة: دبي تُنادي والمستقبل الاستثماري للعقارات قيد الإنشاء