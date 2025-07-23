دبلوماسية الجوار الهندية: ركيزة أساسية للاتساق والثقة

بينما يستعد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لزيارة جزر المالديف يومي 25 و26 يوليو/تموز، عقب زيارته الرسمية للمملكة المتحدة، يُرسل برنامج رحلته رسالة واضحة مفادها أن جنوب آسيا لا تزال الأولوية القصوى لنيودلهي. تُؤكد هذه الزيارة أن الهند ليست مجرد لاعب عالمي صاعد، بل هي أيضًا شريك مستقر وجدير بالثقة ودائم في جوارها.
تأتي زيارة رئيس الوزراء مودي إلى جزر المالديف في وقت حاسم في العلاقات الثنائية. فهي زيارته الثالثة للدولة الجزرية، والأولى في عهد الرئيس محمد معزو، مما يُثبت أن التواصل الدبلوماسي الهندي يرتكز على المشاركة طويلة الأمد، لا على المصالح السياسية. ومن المتوقع أن تُعلن الهند خلال الزيارة عن خط ائتمان جديد لمبادرات التنمية، وإطلاق مشاريع بنية تحتية كبرى، وتعميق التعاون في مجالات مثل التكيف مع تغير المناخ، والصحة، والأمن البحري.
يُعدّ مشروع ربط ماليه الكبرى، الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار أمريكي، أحد الركائز الأساسية للعلاقات بين الهند وجزر المالديف، حيث سيربط العاصمة ماديًا بالجزر المجاورة، مما يحفز النشاط الاقتصادي ويحسّن مستوى المعيشة. كما نفذت الهند مشاريع مجتمعية للمياه والصرف الصحي في عشرات الجزر، استفاد منها بشكل مباشر أكثر من 28 ألف مالديفي. هذه ليست مبادرات رمزية، بل تُجسّد دبلوماسية الهند المستقرة التي تُولي اهتمامًا خاصًا لشعبها.
لعبت الهند أيضًا دورًا محوريًا في توفير لقاحات كوفيد-19، والمساعدات الغذائية، وإغاثة الكوارث لجزر المالديف، مساندةً إياها في وقت حاجتها. إن هذا الاستعداد للمساعدة، ليس فقط بالقروض والبنية التحتية، بل أيضًا بالدعم الإنساني، هو ما يميز الهند كشريك دائم وعطوف.
لا تقتصر موثوقية الهند على جزر المالديف. ففي جميع أنحاء جنوب آسيا، برهنت نيودلهي على سياسة ثابتة في المشاركة البناءة والتعاون الإقليمي. ففي سريلانكا، خلال أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها البلاد، قدمت الهند مساعدات تجاوزت 3.8 مليار دولار، شملت قروضًا لشراء الوقود والغذاء والأدوية والأسمدة. ورافق ذلك دعمٌ حيوي خلال الجائحة، حيث زودت الهند سريلانكا باللقاحات والأكسجين في وقتٍ كانت فيه سلاسل التوريد العالمية تعاني من الاختناق.
في بنغلاديش، قدمت الهند ما يقرب من 8 مليارات دولار أمريكي كخطوط ائتمان ميسّرة، وهو أكبر مبلغ قدمته لأي دولة بمفردها. تُسهم هذه الأموال في تطوير البنية التحتية، وربط السكك الحديدية، والوصول إلى الموانئ، والتعاون في مجال الطاقة، والتجارة عبر الحدود. تُغذي خطوط أنابيب الصداقة الهندية البنغلاديشية وشبكات نقل الكهرباء آلاف المنازل، بينما تعكس مبادراتهما المشتركة في مجال الدفاع وإدارة الكوارث شراكة استراتيجية فعّالة ومتينة.
في نيبال وبوتان، تواصل الهند الاستثمار في ربط الطرق والسكك الحديدية والطاقة الكهرومائية. وقد تعززت الروابط الثقافية والتاريخية المشتركة بفضل الزيارات رفيعة المستوى المنتظمة، ومنح البنية التحتية، ودعم التعليم والرعاية الصحية، وتوفير سبل العيش. ولا تزال الهند الشريك التجاري الأول وشريك التنمية الأول لكلا البلدين.
في أفغانستان، حتى في ظل الاضطرابات، قدمت الهند مساعدات إنسانية وأعادت بناء مؤسسات رئيسية، مثل سد سلمى والبرلمان الأفغاني، مؤكدةً التزامها تجاه الشعب الأفغاني. وفي ميانمار، اتبعت الهند نهجًا دقيقًا في التعاون من خلال ربط البنية التحتية وإغاثة المنكوبين.
منذ بداية ولايته، أولى مودي الأولوية لسياسة "الجوار أولاً". وقد شهد حفل تنصيبه عام ٢٠١٤ حضور رؤساء دول من مختلف أنحاء جنوب آسيا، مما يشير إلى عزم الهند على إعادة ترسيخ سياستها الخارجية في محيطها المباشر. وقد تطورت هذه السياسة منذ ذلك الحين لتصبح مبدأً للشراكة التنموية والاستراتيجية العميقة.
التوجه الإقليمي لا يقتصر على القرب الجغرافي فحسب، بل يشمل أيضًا الأولويات. سواءً تعلق الأمر بإجلاء المواطنين أثناء الكوارث، أو بناء بنى تحتية عابرة للحدود، أو ترميم المواقع الثقافية القديمة، أو الاستثمار في رأس المال البشري من خلال المنح الدراسية وبناء القدرات، فإن دعم الهند شامل ومتجاوب ويتسم بالاحترام.
الأهم من ذلك، أن دبلوماسية الهند ليست دبلوماسية معاملات، بل هي مبنية على المصائر المشتركة، والاحترام المتبادل، والتقدم الجماعي. لا تُملي الهند شروطًا ولا تفرض شروطًا سياسية. بل تستجيب للطلبات، وتدعم الخيارات السيادية، وتعزز الاستقرار الإقليمي من خلال التعاون، لا الإكراه.
يتميز الأسلوب الدبلوماسي الهندي بالثقة الهادئة والصبر الاستراتيجي. لم تُسهم التوترات الأخيرة مع جزر المالديف، التي أشعلتها الخطابات السياسية والحساسيات المحلية، في تقويض العلاقة الأوسع. لم ترد نيودلهي بالاتهامات المتبادلة، بل بضبط النفس. استُبدل العسكريون الهنود بخبراء مدنيين، واستمر الحوار من خلال مجموعات عمل مشتركة وزيارات رسمية.
بدلاً من التصعيد، اختارت الهند الاستثمار في الحفاظ على الثقة. زار وزير خارجية المالديف الهند ثلاث مرات هذا العام، وعمل الجانبان بنشاط لتعزيز "شراكتهما الاقتصادية والأمنية البحرية الشاملة". هذه ليست مجرد دبلوماسية، بل هي نضج عملي.
تُعدّ زيارة مودي المقبلة تأكيدًا على رؤية الهند الإقليمية. فهي تُخبر الجيران، القريب والبعيد، أن الهند لا تتخلى عن صداقاتها مع تغيرات الظروف السياسية. كما تُظهر أن سياسة الهند الخارجية ترتكز على الاستقرار والاستمرارية واحترام المسار الفريد لكل دولة.
تواجه منطقة جنوب آسيا تحديات معقدة، بدءًا من تغير المناخ والهجرة وصولًا إلى الأزمات الصحية والاضطرابات الاقتصادية. في هذا السياق، توفر قيادة الهند للمنطقة أساسًا من الأمن والتواصل والنمو المشترك.
لا يقتصر دور الهند على العظمة، بل على التنفيذ العملي. من بناء الطرق في نيبال إلى استعادة إمدادات المياه في جزر المالديف، ومن تزويد شبكات الكهرباء في بنغلاديش بالوقود إلى إنقاذ المواطنين العالقين في مناطق النزاع، تُعتبر الهند الجار الذي يُبادر ويُبادر بسرعة ويُحافظ على مساره.
لقد أعادت دبلوماسية الجوار الهندية في عهد رئيس الوزراء مودي تعريف معنى القيادة الإقليمية. فهي لا تتعلق بالهيمنة على الخطاب العام، بل بصياغة مستقبل مشترك من خلال مشاركة متسقة وشاملة ومتجاوبة.
بينما تحتفل جزر المالديف بعيدها الوطني بزيارة دولة لرئيس الوزراء الهندي، تحمل الزيارة رمزيةً لا تُخطئها العين. إنها احتفالٌ بالثقة، والروابط المتجذرة، والشراكة التي صمدت أمام الاختبارات وبرزت أقوى.
أفعال الهند على مدى العقد الماضي أبلغ من أي خطاب. في منطقة غالبًا ما تتسم بالتقلبات، تُعدّ الهند راسخًا نادرًا، وجارًا يُعتمد عليه. موثوقة، ومرنة، ومحترمة: هذه هي قصة الهند في جنوب آسيا.
ريشي سوري معلق سياسي وإعلامي. شغل سابقًا منصب المستشار الإعلامي لرئيس وزراء جامو وكشمير.