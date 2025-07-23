دبلوماسية الجوار الهندية: ركيزة أساسية للاتساق والثقة

يُعدّ مشروع ربط ماليه الكبرى، الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار أمريكي، أحد الركائز الأساسية للعلاقات بين الهند وجزر المالديف، حيث سيربط العاصمة ماديًا بالجزر المجاورة، مما يحفز النشاط الاقتصادي ويحسّن مستوى المعيشة. كما نفذت الهند مشاريع مجتمعية للمياه والصرف الصحي في عشرات الجزر، استفاد منها بشكل مباشر أكثر من 28 ألف مالديفي. هذه ليست مبادرات رمزية، بل تُجسّد دبلوماسية الهند المستقرة التي تُولي اهتمامًا خاصًا لشعبها.