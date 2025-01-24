دافوس 2025: القطاع الخاص يعزز المرونة والتنمية في الأسواق الناشئة
يعقد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس بسويسرا في الفترة من 20 إلى 24 يناير/كانون الثاني، ويجمع قادة عالميين من الحكومات والشركات والمؤسسات الخيرية تحت شعار "إلهام العمل. دفع التأثير"، مع التركيز على الفرص لتعزيز المرونة والتنمية المستدامة، خصوصاً في الأسواق الهشة الناشئة.
وفي هذا السياق، تناولت جلسة نقاش تحت عنوان "الفاعلون الجدد في التنمية للقرن الواحد والعشرين" الدور الحيوي للقطاع الخاص في تعزيز نماذج المساعدات التقليدية ومعالجة التحديات الهيكلية في الاقتصادات الضعيفة. أدار الجلسة "ميريك دوشيك"، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، وشارك فيها قادة مثل بدر جعفر، المبعوث الخاص للأعمال والعمل الخيري في الإمارات، والرئيس التنفيذي لمؤسسة "كريسنت إنتربرايز"؛ حسن شيخ محمود، رئيس الصومال؛ إرنستو توريس كانتو، رئيس قسم العلاقات الدولية في سيتي؛ وآنا بييردي، المدير العام للبنك الدولي.
خلال الجلسة، أكد بدر جعفر على الإمكانات التحويلية للأسواق الناشئة في دفع النمو العالمي والمرونة. وقال: "تمثل الأسواق الناشئة واحدة من أعظم الفرص في عصرنا لخلق تقدم عالمي منهجي ومستدام. فهي موطن لـ 85٪ من سكان العالم، ومن المتوقع أن تستضيف 80٪ من الطبقة المتوسطة العالمية بحلول عام 2030. ومع ذلك، لا تزال نماذج المساعدة التقليدية قاصرة عن معالجة حجم التحديات التي نواجهها. يجب على القطاع الخاص أن يتجاوز العمل الخيري التقليدي ويتبنى نهجاً استثمارياً استراتيجياً، وهو النهج الذي يعزز المرونة، ويمكّن المجتمعات، ويحقق الرخاء القابل للقياس والطويل الأجل".
وسلط بدر جعفر الضوء على الإمكانات الهائلة لسوق الاستثمار التأثيري العالمي، الذي يتجاوز الآن 1.5 تريليون دولار، والفرص غير المستغلة في 450 تريليون دولار من الثروات الخاصة العالمية. وأضاف بدر جعفر: "مع تجاوز سوق الاستثمار التأثيري العالمي 1.5 تريليون دولار، ووصول الثروات الخاصة غير المستغلة إلى 450 تريليون دولار، فإن الموارد المطلوبة لدفع التغيير التحويلي متاحة. ما نحتاجه الآن هو إطار عمل يربط هذه الموارد بأهداف التنمية القابلة للقياس، وإطلاق العنان للابتكار وريادة الأعمال في الأسواق الناشئة".
وقد أكدت الجلسة على الحاجة الملحة إلى اتباع نهج مبتكر قائم على السوق لمعالجة التحديات في الأسواق الهشة الناشئة. ومن خلال تعزيز التعاون بين القطاعات وتمكين الجهات الفاعلة المحلية، يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دوراً تحويلياً في تشكيل التنمية المستدامة والشاملة. ومع استمرار الاحتياجات الإنسانية العالمية في التفوق على نماذج التمويل التقليدية، يقود القادة الحوار نحو مستقبل حيث تعمل الاستثمارات الاستراتيجية على إطلاق العنان للإمكانات الهائلة للاقتصادات الناشئة؛ وضمان ظهورها ليس فقط كمستفيدين، ولكن كمهندسين للمرونة والنمو العالميين.
,كانت الجلسة جزءاً من مبادرة الاستثمار في المجال الإنساني والمرونة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تم إطلاقها في عام 2019 لإطلاق العنان للاستثمار المؤثر في الأسواق الناشئة. تجمع هذه المبادرة أكثر من 100 شريك عبر القطاعات المختلفة لزيادة مرونة المجتمعات المعرضة للخطر والمتضررة من الأزمات. بناءً على حوار رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكين وبرعاية مشتركة من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ورئيس البنك الدولي للتنمية إيلان جولدفاجن وبورج بريندي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تواصل مبادرة الاستثمار في المجال الإنساني والمرونة دعم النهج التعاوني الذي يربط رأس المال الخاص بأهداف التنمية المستدامة في الاقتصادات الهشة.
يواصل المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 عمله كمحفز للعمل العالمي، وتعزيز الشراكات عبر القطاعات لخلق مستقبل أكثر شمولاً ومرونة.