دافوس 2025: القطاع الخاص يعزز المرونة والتنمية في الأسواق الناشئة

خلال الجلسة، أكد بدر جعفر على الإمكانات التحويلية للأسواق الناشئة في دفع النمو العالمي والمرونة. وقال: "تمثل الأسواق الناشئة واحدة من أعظم الفرص في عصرنا لخلق تقدم عالمي منهجي ومستدام. فهي موطن لـ 85٪ من سكان العالم، ومن المتوقع أن تستضيف 80٪ من الطبقة المتوسطة العالمية بحلول عام 2030. ومع ذلك، لا تزال نماذج المساعدة التقليدية قاصرة عن معالجة حجم التحديات التي نواجهها. يجب على القطاع الخاص أن يتجاوز العمل الخيري التقليدي ويتبنى نهجاً استثمارياً استراتيجياً، وهو النهج الذي يعزز المرونة، ويمكّن المجتمعات، ويحقق الرخاء القابل للقياس والطويل الأجل".