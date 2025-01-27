دافوس: الذكاء الاصطناعي كمحرك للتغيير الاجتماعي المستدام

وفي كلمته الافتتاحية، سلّط "بدر جعفر" الضوء على الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي، وحث على ضرورة توزيع فوائده بشكل أكثر عدالة. وقال: "ستخلق ثورة الذكاء الاصطناعي، مثل الثورة الصناعية، رابحين وخاسرين. واليوم، يتدفق 90٪ من استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى الشمال العالمي. وفي الوقت نفسه، يعاني العديد من المبتكرين الاجتماعيين في الجنوب العالمي - حيث يقيم 85٪ من سكان العالم - من نقص الموارد والدعم غير الكافي. يجب علينا معالجة هذه التفاوتات، ويتطلب القيام بذلك نهجاً يشمل المجتمع بأكمله، ويوحد الحكومات والمحسنين وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم ".