"دافوس": الحرب والذكاء الاصطناعي في صدارة المناقشات
ستسلط الأضواء في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" على قضايا عالمية ملحة مثل الحرب بين أوكرانيا وروسيا، و"ترامب 2.0"، وازدهار الذكاء الاصطناعي، حيث اجتمع زعماء العالم وصناع السياسات وعمالقة الصناعة في دافوس يوم الاثنين.
وانطلقت فعاليات التجمع السنوي الخامس والخمسين للنخبة العالمية، الذي يُقام في الفترة من 20 إلى 24 يناير، حيث يتوقع المشاركون إجراء محادثات عميقة وبناءة حول إحياء وإعادة تصور النمو من أجل بناء اقتصادات أقوى وأكثر مرونة.
وتحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، تم تنظيم القمة بعناية حول خمسة مواضيع رئيسية: إعادة بناء الثقة، وإعادة تصور النمو، والاستثمار في الناس، وحماية الكوكب، والتفكير في الصناعات في هذا العصر الذكي الجديد.
ويضم وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة سمو الشيخة "لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم"، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، أكثر من 100 من القادة المتميزين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وتتضمن المواضيع الرئيسية لمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة استعراض النمو الاقتصادي للدولة، وتوسيع التجارة الخارجية، وتعزيز الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال المبادرات والمشاريع الضخمة. بالإضافة إلى ذلك، ستؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة على ريادتها في التحوّل في مجال الرعاية الصحية، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من القطاعات الحيوية. وتتماشى مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في المنتدى، الذي يُعقد تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، مع أهداف المنتدى وأجندته. ويركز المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام على المناقشات الحاسمة حول سد الفجوات التي تعيق جهود التنمية العالمية، وتعزيز النمو المستدام، والاستفادة من التقنيات المتقدمة لخلق حلول تحويلية تدعم التنمية.
لقد ألقى الذكاء الاصطناعي بظلاله الكبيرة على الحدث في الوقت الذي يتصارع فيه زعماء العالم مع تأثيره التحويلي على الوظائف، والاقتصادات، والمجتمعات وسط آمال في تحقيق نمو اقتصادي مستقر.
في عام 2025 والعام المقبل، من المتوقع أن يظل النمو العالمي عند مستوى ثابت يبلغ 3.3%، وفقاً لأحدث تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي. وهذا أقل بنحو 0.4 نقطة مئوية عن المتوسط التاريخي على مدى العقدين من عام 2000 إلى عام 2019.
ومن المتوقع أيضاً أن ينخفض التضخم إلى 4.2% هذا العام و3.5% في عام 2026، ممّا يسمح بمزيد من تطبيع السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية. ويتوافق توقع صندوق النقد الدولي مع أحدث توقعات كبار الاقتصاديين في المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي وجدت أن توقعات النمو العالمي خافتة بشكل عام ولكنها تخضع لاختلافات إقليمية كبيرة. ويبدو أن الولايات المتحدة مستعدة لتعزيز قصير الأجل، لكن التوقعات للعام المقبل تظل أقل تفاؤلاً بالنسبة لأجزاء رئيسية أخرى من الاقتصاد العالمي، بما في ذلك أوروبا والصين.
يكشف تقرير مستقبل الوظائف لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أسواق العمل العالمية بشكل أساسي، من خلال خلق الفرص وفرض تحديات عميقة.
وتُظهِر البيانات التي تم جمعها من أكثر من 1000 شركة أن فجوة المهارات لا تزال تشكل العائق الأكثر أهمية أمام تحوّل الأعمال. ومن المقرر أن يتغّير ما يقرب من 40% من المهارات المطلوبة في العمل، ويشير 63% من أصحاب العمل بالفعل إلى هذه الفجوة باعتبارها العائق الرئيسي الذي يواجهونه.
وسيكون النمو الأكبر في الطلب على المهارات التكنولوجية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأمن السيبراني، ولكن المهارات البشرية، مثل التفكير الإبداعي والمقاومة والمرونة وخفة الحركة، ستظل بالغة الأهمية.
ويجد التقرير أن: "الجمع بين النوعين من المهارات سيكون حاسماً بشكل متزايد في سوق العمل سريعة التحوّل". ومن المتوقع أن تشهد الوظائف التي تركز على الإنسان، مثل الأدوار الأمامية وفي القطاعات الأساسية مثل الرعاية والتعليم، أعلى نمو في الوظائف بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، تعمل التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة على إعادة تشكيل السوق، ممّا يؤدي إلى زيادة الطلب على الأدوار المتخصصة بينما يؤدي إلى تراجع وظائف أخرى، مثل مصممي الجرافيك.
ويشير تقرير ثانٍ أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير المخاطر العالمية 2025، بالإضافة إلى تقرير رادار الذكاء الاصطناعي الذي أصدرته مجموعة بوسطن الاستشارية، إلى أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دوراً رئيسياً في معالجة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية وقوى العمل العالمية هذا العام.
هناك العديد من النقاط الإيجابية في تقرير الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. فعلى مستوى العالم، يتوقع 7.0% فقط من المدراء التنفيذيين انخفاضاً في عدد الموظفين بسبب أتمتة الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، من المتوقع أن يتغيّر ما يقرب من 40% من المهارات الوظيفية المطلوبة بحلول عام 2030. ويسلط التقرير الضوء على أن جهود إعادة التدريب والتأهيل قاصرة، حيث قامت أقل من ثلث الشركات بتأهيل 25% من قوتها العاملة.