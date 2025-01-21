"دافوس": الحرب والذكاء الاصطناعي في صدارة المناقشات

وتتضمن المواضيع الرئيسية لمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة استعراض النمو الاقتصادي للدولة، وتوسيع التجارة الخارجية، وتعزيز الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال المبادرات والمشاريع الضخمة. بالإضافة إلى ذلك، ستؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة على ريادتها في التحوّل في مجال الرعاية الصحية، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من القطاعات الحيوية. وتتماشى مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في المنتدى، الذي يُعقد تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، مع أهداف المنتدى وأجندته. ويركز المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام على المناقشات الحاسمة حول سد الفجوات التي تعيق جهود التنمية العالمية، وتعزيز النمو المستدام، والاستفادة من التقنيات المتقدمة لخلق حلول تحويلية تدعم التنمية.