"داتا هاش"تحصل على شارة شريك ربط البيانات من "تيك توك"
في عالم "تيك توك"، تُبنى الاتصالات عبر مجموعة متنوعة من المجتمعات من خلال لغة مشتركة تتمثل في مقاطع الفيديو. تعمل المنصة من خلال الإعلانات، التي يتفاعل معها المستخدمون بطرق متعددة، حيث يقوم البعض بالنقر على الإعلانات والروابط والشراء فوراً، بينما يحتفظ الآخرون بالإعلانات أو يرسلون العملاء المحتملين بعد بضعة أيام.
بالنسبة للمعلنين الذين يسعون إلى تحقيق النمو من خلال استثمار أموال التسويق على تيك توك، من الضروري فهم المسيرة المختلفة للمستخدم ونقاط الاتصال لتحسين أداء الحملات. يساعد ذلك في تعزيز عائد الاستثمار الإعلاني وتحقيق نمو تدريجي على المنصة. ومع ذلك، لا يمتلك كل المعلنين مجموعة المهارات اللازمة أو النطاق الترددي الفني لتطوير هذه القدرات.
وأطلق برنامج شركاء التسويق في (تيك توك) TikTok، المصمم لمساعدة هؤلاء المعلنين من خلال شركاء خبراء، تخصصاً في شركاء توصيل البيانات ضمن فئة تكنولوجيا التسويق. مع مجموعة افتتاحية من الشركاء، يتضمن البرنامج ثلاثة مجالات تركيز جديدة: توليد العملاء المحتملين ومنصات البيانات ومطوري توصيل البيانات.
يقول "لوري ديستينفيل"، رئيس شراكات المنتجات في (تيك توك) TikTok: "نحن في TikTok ملتزمون بالشراكة مع أفضل خبراء اتصال بيانات لتحسين كيفية قياس المعلنين وتحسين أداء حملاتهم الإعلانية وتقويتها. إن العمل مع هؤلاء الشركاء يمكّن المعلنين من تقييم تأثير وسائل الإعلام الخاصة بنا بشكل أفضل".
وحصلت شركة (داتا هاش) Datahash، وهي شركة ناشئة مقرها دبي، على شارة شريك ربط البيانات من تيك توك TikTok لمساعدة المعلنين في جميع أنحاء العالم. وقد جمعت (داتا هاش) Datahash أكثر من 50 اتصالاً على تيك توك TikTok على منتجها (ساس) SaaS بالفعل. ويشمل ذلك مجموعة متنوعة من العملاء مثل(الدار بروبارتيز) Aldar Properties و (لافيرين) Laverne و (سكواتولف) Squatwolf و (سيل اني كار) SellAnyCar، وكأنها تأخذ صفحة من كتاب (تيك توك) TikTok حول التنوع!
وتأسست شركة "داتا هاش" Datahash في عام 2020، وسرعان ما أثبتت نفسها كشركة رائدة في مجال بيانات الطرف الأول من خلال العمل مع أكثر من 600 معلن ووكالة في 50 دولة والشراكة والتكامل العميق مع منصات الوسائط المدفوعة الرئيسية لتمكين زيادة عائدات التسويق للمعلنين.
ويستغرق إعداد"داتا هاش" Datahash (داتا هاش) 15 دقيقة فقط للبدء في العمل. يقول "جاراف تشاباروال"، الرئيس التنفيذي للشركة: "تتصدر (داتا هاش) Datahash استراتيجيات الإعلان التي تضع الخصوصية في المقام الأول والتي تعمل على تحسين الأداء مع البقاء في طليعة المشهد المتطور باستمرار. لقد ساعدنا المعلنين مهما كان المقياس والمستوى معقداً عبر الصناعات والمناطق الجغرافية والنضج الرقمي". "مع (تيك توك) TikTok، نحن متحمسون لتوسيع هذا التأثير وتعزيز قدرات المعلنين على خلق نتائج فعالة".