"داتا هاش"تحصل على شارة شريك ربط البيانات من "تيك توك"

بالنسبة للمعلنين الذين يسعون إلى تحقيق النمو من خلال استثمار أموال التسويق على تيك توك، من الضروري فهم المسيرة المختلفة للمستخدم ونقاط الاتصال لتحسين أداء الحملات. يساعد ذلك في تعزيز عائد الاستثمار الإعلاني وتحقيق نمو تدريجي على المنصة. ومع ذلك، لا يمتلك كل المعلنين مجموعة المهارات اللازمة أو النطاق الترددي الفني لتطوير هذه القدرات.

وأطلق برنامج شركاء التسويق في (تيك توك) TikTok، المصمم لمساعدة هؤلاء المعلنين من خلال شركاء خبراء، تخصصاً في شركاء توصيل البيانات ضمن فئة تكنولوجيا التسويق. مع مجموعة افتتاحية من الشركاء، يتضمن البرنامج ثلاثة مجالات تركيز جديدة: توليد العملاء المحتملين ومنصات البيانات ومطوري توصيل البيانات.