خوفاً من المفاجآت.. خيار "الاسترداد" يتصدر أولويات مسافري الإمارات وسط التصعيد الإقليمي

“التوقيت، قبل أسابيع قليلة من عيد الفطر، يجعل هذا الأمر ذا أهمية خاصة لملايين المسافرين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. العيد هو أحد فترات السفر الذروة في منطقتنا، وتظهر بياناتنا أن الرغبة الأساسية في السفر لا تزال قوية جدًا. ما نراه هو إعادة معايرة: المسافرون يؤجلون قرارات الحجز النهائية، ويعطون الأولوية للأسعار القابلة للاسترداد، ويستكشفون وجهات وطرق بديلة،” صرح روس فيتش، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ويجو، لصحيفة الخليج تايمز.