خوفاً من المفاجآت.. خيار "الاسترداد" يتصدر أولويات مسافري الإمارات وسط التصعيد الإقليمي

يعيد المسافرون في الإمارات ودول الخليج الحجز، ويعطون الأولوية للأسعار القابلة للاسترداد، ويبحثون عن وجهات وطرق بديلة وسط الصراع العسكري المستمر في المنطقة، وفقًا لوكلاء السفر.
“التوقيت، قبل أسابيع قليلة من عيد الفطر، يجعل هذا الأمر ذا أهمية خاصة لملايين المسافرين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. العيد هو أحد فترات السفر الذروة في منطقتنا، وتظهر بياناتنا أن الرغبة الأساسية في السفر لا تزال قوية جدًا. ما نراه هو إعادة معايرة: المسافرون يؤجلون قرارات الحجز النهائية، ويعطون الأولوية للأسعار القابلة للاسترداد، ويستكشفون وجهات وطرق بديلة،” صرح روس فيتش، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ويجو، لصحيفة الخليج تايمز.
علقت العديد من شركات الطيران وألغت رحلاتها إلى الشرق الأوسط بسبب التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران مع إغلاق دول الخليج مجالها الجوي.
“نحن نرى التأثير الفوري عبر منصتنا، مع زيادة في إعادة الحجوزات والإلغاءات واستفسارات العملاء. تظهر بياناتنا في الوقت الفعلي زيادة في نشاط البحث عن وجهات بديلة وخيارات مسار مع تكييف المسافرين لخططهم،” قال.
أكد روس فيتش أن السفر في هذه المنطقة أظهر مرونة ملحوظة باستمرار. “نحن واثقون من أنه بمجرد استقرار الوضع، سيتعافى السفر بسرعة كما يحدث دائمًا. سيتكيف المسافرون، ولن يلغوا، ونحن هنا لمساعدتهم على فعل ذلك بالضبط،” أشار.
نُصح الركاب في الإمارات بعدم إلغاء خطط سفرهم بدافع الذعر بسبب الصراع العسكري المستمر.
قال وكلاء السفر إن شركات الطيران الإماراتية مرنة فيما يتعلق بإعادة جدولة رحلاتها وتقديم تسهيلات استرداد الأموال للمسافرين خلال مثل هذه المواقف الخارجة عن سيطرتهم.
“ننصحهم بالاحتفاظ بخططهم لعيد الفطر في الوقت الحالي لأنه لا يزال هناك 20 يومًا، ونأمل أن يستقر الوضع بحلول ذلك الوقت. حتى لو ألغت شركات الطيران الإماراتية الرحلات الجوية بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة، فإن شركات النقل المحلية ستعيد المبلغ بالكامل للمسافرين. لقد فعلوا ذلك العام الماضي أيضًا عندما هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران،” أضاف أفيناش أدناني، الشريك في نيو للسفر والسياحة.
“ننصح الناس بعدم الذعر. بعض الناس يتفهمون ذلك، وهم’متمسكون بخططهم للعيد،” أضاف.
وأشار إلى أن شركات الطيران الإماراتية مرنة، حيث يمكن للمسافرين إعادة جدولة رحلاتهم دون أي رسوم إضافية، واختيار خيار استرداد المبلغ بالكامل أيضًا.
قال سوديش تي بي، المدير العام لشركة ديرة للسفر والسياحة، إن شركات الطيران استباقية في مشاركة آخر التحديثات على مواقعها الإلكترونية.
“الوضع خارج عن سيطرة شركات الطيران والركاب. لذلك، ستقدم شركات الطيران إعادة جدولة مجانية للرحلات واسترداد الأموال. لن تكون هناك غرامات لأنه ليس خطأ الراكب' ولا خطأ شركة الطيران’. في مثل هذه الحالة، تكون شركات الطيران مرنة للغاية،” قال.
وأضاف أن هناك مخاوف بشأن باقات المجموعات المحجوزة لدول رابطة الدول المستقلة خلال العيد. “نحاول تهدئة الوضع ونخبرهم أن الوضع سيتحسن في الأيام القادمة، نأمل ذلك.”
قال وكلاء السفر إن المقيمين في الإمارات الذين كانوا في الخارج حريصون على العودة إلى الإمارات، مما يعكس ثقة الناس في البلاد وحكومتها، على الرغم من التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة.
قال سوديش تي بي إن المغتربين الذين كانوا في رحلات عمل يحاولون العودة.
قال أفيناش أدناني إنه نظرًا لعدم وجود وضوح بشأن الوضع، فإنهم ينصحون الناس بعدم إلغاء رحلاتهم، خاصة لعيد الفطر القادم، الذي لا يزال على بعد حوالي 20 يومًا.
“الناس لا يقولون إنهم يريدون مغادرة الإمارات، لكن المقيمين الموجودين حاليًا في الخارج يريدون العودة إلى هنا. هذه هي الثقة التي يضعها الناس في هذا البلد. هذا جانب مثير للاهتمام ومفرح رؤيته،” قال أفيناش أدناني، الشريك في نيو للسفر والسياحة.
“الناس في الهند يتصلون بنا ويسألون عما إذا كان بإمكانهم جدولة رحلاتهم، حيث يرغبون في العودة إلى الإمارات ليكونوا مع عائلاتهم. يقولون إن ‘الإمارات هي وطننا’، ويريدون العودة إلى وطنهم،” قال.