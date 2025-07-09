خوذة دراجات بتصميم ذكاء اصطناعي لفريق الإمارات في طواف فرنسا

في إنجاز غير مسبوق يجمع بين التكنولوجيا والرياضة، كشف فريق الإمارات للدراجات – XRG عن خوذة جديدة خلال سباق طواف فرنسا (Tour de France) في 8 يوليو، وهي أول خوذة في العالم يتم تصميمها باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
تم تطوير الخوذة من قبل شركة G42 للذكاء الاصطناعي، ومقرها أبوظبي، بالتعاون مع شركة MET Helmets الإيطالية. وبحسب G42، فقد تم ابتكار تصميم الخوذة الفريد باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة تفسر حركة الهواء والمساحات السلبية، ما يمزج بين البيانات والأداء والإبداع.
يُذكر أن سباق طواف فرنسا، الذي يستمر لمدة 21 يومًا وبدأ في 5 يوليو، يتواصل حتى 27 يوليو، حيث يعرض فريق الإمارات ابتكاراته ليس فقط في الأداء، بل في المعدات أيضًا.
إلى جانب الكشف عن الخوذة الجديدة، أطلقت شركة G42 مسابقة عالمية تحت اسم Helmetverse، تدعو فيها المشجعين من جميع أنحاء العالم لتصميم أعمال فنية للخوذة باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر أوامر نصية بسيطة. يمكن للمشاركين رفع تصاميمهم على موقع Helmetverse، حيث يمكن للمستخدمين التصويت لأعمالهم المفضلة.
سيتم مراجعة أفضل التصاميم من قبل خبراء من G42 وفريق الإمارات للدراجات وشركة MET Helmets، وسيتم اعتماد التصميم الفائز ليُرتدى من قبل الفريق خلال سباق طواف الإمارات 2026، لتكون هذه المرة الأولى التي يظهر فيها تصميم من أحد المشجعين في سباق احترافي. باب المشاركة مفتوح حتى 15 سبتمبر.
وأكدت G42، بصفتها الشريك الرسمي للذكاء الاصطناعي لفريق الإمارات، أنها ستواصل العمل مع الفريق لاستكشاف طرق جديدة يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها تحسين الأداء والتدريب والتفاعل مع الجماهير.
ويعكس هذا التعاون ريادة فريق الإمارات على الطرقات وخارجها، بعد تحقيقه انتصارات بارزة في طواف فرنسا واحتلاله مراكز متقدمة في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للدراجات.