خوذة دراجات بتصميم ذكاء اصطناعي لفريق الإمارات في طواف فرنسا

في إنجاز غير مسبوق يجمع بين التكنولوجيا والرياضة، كشف فريق الإمارات للدراجات – XRG عن خوذة جديدة خلال سباق طواف فرنسا (Tour de France) في 8 يوليو، وهي أول خوذة في العالم يتم تصميمها باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

تم تطوير الخوذة من قبل شركة G42 للذكاء الاصطناعي، ومقرها أبوظبي، بالتعاون مع شركة MET Helmets الإيطالية. وبحسب G42، فقد تم ابتكار تصميم الخوذة الفريد باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة تفسر حركة الهواء والمساحات السلبية، ما يمزج بين البيانات والأداء والإبداع.

يُذكر أن سباق طواف فرنسا، الذي يستمر لمدة 21 يومًا وبدأ في 5 يوليو، يتواصل حتى 27 يوليو، حيث يعرض فريق الإمارات ابتكاراته ليس فقط في الأداء، بل في المعدات أيضًا.