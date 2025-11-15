"خليج تايمز" خلف عجلة القيادة لأول سيارة فاخرة ذاتية القيادة في الإمارات

وقفت بجانب مركبة معدنية أنيقة تبدو وكأنها خرجت من فيلم مستقبلي، ولم أكن أعرف كيف أفتح الباب - حتى أشار لي أحدهم إلى زر صغير على الجانب. ضغطة واحدة، وانزلق الباب مفتوحًا. في الداخل، زر آخر أغلقه. كانت تلك أول تجربة لي مع مفهوم "الذاتية" - كل شيء، حتى الأبواب، يعمل بلمسة.
سيارة روبوكار من تينسور - التي تُعرف رسميًا باسم تينسور - ستصل إلى طرق الإمارات للبيع التجاري في النصف الثاني من عام 2026، وفقًا لما قاله المدير المالي لتينسور، إريك أوديل. وأضاف: "نحن متحمسون جدًا لإحضار هذه السيارة إلى السوق هنا في الإمارات".
تأسست تينسور في عام 2016 بعد سنوات من العمل مع شركات صناعة السيارات الأخرى على أنظمة ذاتية القيادة المعدلة. وأوضح المدير المالي: "شعرنا أنه من المهم تطوير سيارة مخصصة للقيادة الذاتية". وأضاف: "لكي تتوسع القيادة الذاتية بشكل صحيح، يجب أن يتم ذلك بسيارة مصممة خصيصًا للقيادة الذاتية".
السيارة المعروضة في DriftX - جزء من أسبوع القيادة الذاتية في أبوظبي في حلبة ياس مارينا التي تعرض تقنيات التنقل الحضري الذكية والذاتية - هي النموذج الإنتاجي الأول للشركة، والذي وصفه أوديل بأنه "مركبة أكبر لدمج كل التكنولوجيا، لأن لدينا حاسوبًا فائقًا في الداخل".
تتميز السيارة بخمس وحدات LIDAR - "واحدة في الوسط، واثنتان على الجانبين، وواحدة في الأعلى، وواحدة في الخلف" - بالإضافة إلى 37 كاميرا وأكثر من 100 مستشعر.
كل مستشعر لديه نظام تنظيف خاص به: “هناك ممسحة ستقوم بتنظيف هذه الكاميرا”، أو’ديل أوضح، مشيرًا إلى الأمام. “هناك وحدات تنظيف لكل LIDAR، لذا عندما تواجه المطر أو الضباب أو عناصر أخرى، ستقوم السيارة بتنظيف هذه الميزات لضمان إمكانية القيادة بأمان.”
النظام مدعوم بثمانية رقائق NVIDIA Thor، والتي وصفها أو’ديل بأنها “أقوى حاسوب فائق من الدرجة الأولى للسيارات تم بناؤه في سيارة.”
تم اختبار السيارة “في الإمارات العربية المتحدة تحت ظروف حرارة شديدة” و”ستعمل بشكل جيد في المطر الرطب والضباب والغبار.” تحتوي مستشعراتها على تكرار — “لذا إذا كان هناك ضباب على سبيل المثال ولا تستطيع الكاميرات الرؤية من خلاله، فإن LIDAR يمكنه ذلك.” حتى أن Tensor يحتوي على إطارات مقاومة للثقب، مما يسمح له بالاستمرار في القيادة بأمان حتى بعد حدوث ثقب.
في الداخل، تشعر التجربة وكأنها صالة من الدرجة الأولى أكثر من كونها قمرة قيادة. “لدينا تعليق هوائي، لذا فإنها تسير بشكل جيد”، أو’ديل أوضح. “عندما تجلس في الداخل، تشعر فورًا وكأنك جزء من تجربة فاخرة.”
أمامك، تضيء لوحة كبيرة على لوحة القيادة. أو’ديل ضغط على زر — وطي المقود بعيدًا. “هذا هو أول مقود قابل للطي في العالم”، قال. “عندما تكون جاهزًا للسيارة لتقودك، تتراجع الدواسات في الأسفل لتوفر لك مساحة أكبر للساقين، وتنزلق اللوحة. هذا يمكن مالك السيارة من أن يكون راكبًا — بدون النظر، بدون اليدين، بدون التفكير.”
يمكنك أيضًا التحكم في أي وقت “بلمسة زر”، أضاف — “طالما كنت داخل محيط حيث يُسمح بالقيادة الذاتية.”
يمكن للركاب التحكم في كل شيء — من الوجهة إلى الترفيه — عبر الشاشة داخل السيارة أو تطبيق الهاتف المحمول. “يمكنك الجلوس في الخلف واستخدام تطبيق iPhone للتحكم في المكان الذي تذهب إليه”، قال أو’ديل. يمكن استخدام الشاشة حتى لإجراء مكالمات FaceTime أو Zoom أو تطبيقات البث مثل Netflix وSpotify.
تصف Tensor السيارة بأنها "نقطة سعر فاخرة"، أعلى من تسلا، مع نماذج تستهدف الملاك الشخصيين وكذلك الأساطيل. وقد وقعت الشركة بالفعل صفقة مع Lyft لتزويد 300 سيارة للاستخدام في خدمات النقل في أسواق أخرى. لكن أوديل أكد أن الإمارات تأتي أولاً: "نحن نبدأ هنا."
عند سؤاله عن سبب رغبة الناس في سيارة ذاتية القيادة، قال: "الناس يبحثون الآن عن الراحة. يريدون المرونة في القيادة أو أن يتم قيادتهم... هناك أوقات تريد فيها أن تكون منتجًا أو فقط تسترخي وتبتعد عن الطريق، وهذا سيمكنك من القيام بذلك."
يصر أوديل على أن Tensor هي "أكثر المركبات أمانًا على الطريق" — ليس فقط بسبب مستشعراتها، ولكن بسبب ما يمكنها القيام به. "يمكنها رؤية ما يتجاوز قدرة البشر،" قال. "يمكن لنظام LIDAR الخاص بنا رؤية إطار أسود على الطريق على بعد 300 متر أمامنا. ومع وجود جميع الكاميرات حولها، هناك تكرار بحيث يشاهد أكثر من مستشعر نفس الشيء."
إذا كانت السيارة في وضع القيادة، تقع المسؤولية على السائق. "لكن إذا كانت في وضع القيادة الذاتية، نحن مسؤولون مع شركائنا في التأمين،" أضاف. "نحن واثقون جدًا في نظام القيادة الذاتية لدرجة أننا مستعدون لتحمل هذا الخطر."
عندما خرجت — بعد أن تذكرت أي زر يجب الضغط عليه — شعرت وكأنني أخرج من المستقبل.