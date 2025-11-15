"خليج تايمز" خلف عجلة القيادة لأول سيارة فاخرة ذاتية القيادة في الإمارات

أمامك، تضيء لوحة كبيرة على لوحة القيادة. أو’ديل ضغط على زر — وطي المقود بعيدًا. “هذا هو أول مقود قابل للطي في العالم”، قال. “عندما تكون جاهزًا للسيارة لتقودك، تتراجع الدواسات في الأسفل لتوفر لك مساحة أكبر للساقين، وتنزلق اللوحة. هذا يمكن مالك السيارة من أن يكون راكبًا — بدون النظر، بدون اليدين، بدون التفكير.”