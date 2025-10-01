خط سكة حديد يربط أبوظبي والفجيرة لتقليص زمن الجمارك

يتيح هذا القسم المخصص من شبكة السكك الحديدية نقل البضائع تحت الرقابة الجمركية دون الحاجة إلى دفع رسوم الاستيراد أو التصدير فورًا. ومن خلال إعطاء الأولوية للتخليص الجمركي وتقديم مزايا إضافية لعملاء الاتحاد للقطارات، من المتوقع أن يُحسّن هذا الممر بشكل كبير كفاءة وسلامة وتكامل عمليات نقل البضائع بالسكك الحديدية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.