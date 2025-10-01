خط سكة حديد يربط أبوظبي والفجيرة لتقليص زمن الجمارك

تم إطلاق ممر سكك حديدية مرتبط جديد بين ميناء خليفة في أبوظبي ومحطات الفجيرة، بعد اتفاق مبدئي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.
يتيح هذا القسم المخصص من شبكة السكك الحديدية نقل البضائع تحت الرقابة الجمركية دون الحاجة إلى دفع رسوم الاستيراد أو التصدير فورًا. ومن خلال إعطاء الأولوية للتخليص الجمركي وتقديم مزايا إضافية لعملاء الاتحاد للقطارات، من المتوقع أن يُحسّن هذا الممر بشكل كبير كفاءة وسلامة وتكامل عمليات نقل البضائع بالسكك الحديدية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
تم توقيع الاتفاقية من قبل شركة الاتحاد للقطارات، وجمارك أبوظبي، وجمارك الفجيرة، ومجموعة موانئ أبوظبي، ومحطات الفجيرة، وشركة ناتوم لوجيستكس، خلال حدث رفيع المستوى حضره سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات.
أشاد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بإطلاق المشروع، معتبراً إياه إنجازاً بارزاً في تعزيز البنية التحتية اللوجستية والتجارية لدولة الإمارات. وأشار إلى أن هذا الممر سيعزز مكانة الدولة كبوابة للتجارة والاستثمار العالميين، في حين يواصل مشروع الاتحاد للقطارات دوره المحوري في النمو الاقتصادي.
سيُتيح الممر الجمركي الجديد حركةً سلسةً للبضائع بين ميناء خليفة ومحطات الفجيرة والمناطق الحرة التابعة لها. ومن أهم مزاياه تقليص أوقات التخليص الجمركي، بفضل إجراءات جمركية مُنسّقة قبل الوصول، مع استكمال الإجراءات النهائية في الوجهة.
من خلال ربط الميناءين الرئيسيين عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، يدعم المشروع أيضًا حركة نقل آمنة ومستدامة للبضائع. وسيوفر حلولاً لوجستية شاملة، مما يُحسّن الكفاءة الإجمالية ويمنح العملاء مزايا تنافسية، مثل أولوية التخليص الجمركي.
وسيخدم الممر الجمركي مجموعة متنوعة من أنواع البضائع، بما في ذلك سلع المناطق الحرة، وشحنات الترانزيت، والصادرات، والتجارة الداخلية بين إمارتي أبوظبي والفجيرة.
ويخطط شركاء المشروع أيضًا لتوسيع الممر ليشمل محطات قطار إضافية في المستقبل، والاستفادة من التقنيات المتقدمة لتقديم خدمات مبتكرة وتعزيز القدرة التنافسية.
تتماشى هذه المبادرة مع الاستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للنقل المستدام، والإجراءات الجمركية المتطورة، والتكامل التجاري العالمي. ومن خلال استيفائه للمعايير الدولية، من المتوقع أن يعزز الممر مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري إقليمي وعالمي.