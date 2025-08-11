خط المترو الأزرق يعزز ازدهار سوق العقارات في دبي

قال ف. سيفابراساد، رئيس مجلس إدارة شركة كوندور للتطوير العقاري، إن الخط الأزرق لمترو دبي سيُحدث نقلة نوعية في قطاع العقارات بدبي مستقبلًا. وأضاف: "بفضل الأسس القوية، والنمو السكاني المستمر، والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، مثل الخط الأزرق والطرق والجسور، لا يشهد سوق العقارات في دبي ازدهارًا فحسب، بل يتطور ليصبح نموذجًا عالميًا يُحتذى به في التطوير الحضري، والابتكار المُعتمد على التكنولوجيا، وثقة المستثمرين".