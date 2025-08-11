خط المترو الأزرق يعزز ازدهار سوق العقارات في دبي

إن ترقية البنية التحتية الكبرى، والتي تعيد تشكيل اتصال ضباء وإطلاق العنان لإمكانات المناطق التي لم تكن تحظى بالتقدير الكافي في السابق، تعطي دفعة إضافية لازدهار سوق العقارات في المدينة.
واحة دبي للسيليكون والمدينة الأكاديمية ومردف، التي أصبحت الآن أكثر سهولة في الوصول وأفضل تكاملاً، تبرز بسرعة كنقاط استثمارية ساخنة، بعد إطلاق مشاريع البنية التحتية التحويلية، بما في ذلك الخط الأزرق لمترو دبي.
ويعود هذا النمو بشكل أكبر إلى الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين العالميين، وظهور جيل جديد من المشترين المهتمين بالتكنولوجيا، وفقاً لمحللي سوق العقارات.
أشار خبراء السوق إلى زيادة ملحوظة في اهتمام المشترين بالمناطق المرتبطة بالبنية التحتية والمجتمعات السكنية المخططة بعناية. ويكمن عامل الجذب في سهولة الوصول، وتطورات نمط الحياة، والإمكانات القوية لتحقيق مكاسب رأسمالية طويلة الأجل. وصرح متحدث باسم شركة A1 Properties قائلاً: "نشهد طفرةً هائلةً من الفرص: بنية تحتية ذكية، وتمكين رقمي، وطلب متنوع".
قال جاياكريشنان بهاسكار، مدير تسويق أوزون، إن التوقعات لا تزال متفائلة، وإن كانت معتدلة. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الأسعار إلى ما بين 3.5 و5.2%، مع ارتفاع متوسط سعر المنزل من 1.7 مليون درهم إلى 1.79 مليون درهم. ومن المتوقع أن يكون معظم ضغط الأسعار في المجمعات السكنية متوسطة الحجم، حيث لا يزال العرض محدودًا.
قال ف. سيفابراساد، رئيس مجلس إدارة شركة كوندور للتطوير العقاري، إن الخط الأزرق لمترو دبي سيُحدث نقلة نوعية في قطاع العقارات بدبي مستقبلًا. وأضاف: "بفضل الأسس القوية، والنمو السكاني المستمر، والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، مثل الخط الأزرق والطرق والجسور، لا يشهد سوق العقارات في دبي ازدهارًا فحسب، بل يتطور ليصبح نموذجًا عالميًا يُحتذى به في التطوير الحضري، والابتكار المُعتمد على التكنولوجيا، وثقة المستثمرين".
يعكس النصف الأول من عام 2025 هذا الارتفاع. تجاوزت مبيعات الوحدات السكنية 120 مليار درهم إماراتي في الربع الأول وحده، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 18% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. وارتفع متوسط أسعار الوحدات السكنية بنسبة 5.6% على أساس سنوي، حيث قفزت أسعار الفلل بنسبة 7.9% نظرًا لقلة العرض وارتفاع الطلب، بينما شهدت الشقق زيادة بنسبة 4.2%. ولا تزال العقارات على المخطط تُهيمن على النشاط، مدفوعةً بخطط سداد جذابة وحماس المستثمرين للمشاريع الجديدة في المواقع المُحسّنة بالبنية التحتية.
يتدفق رأس المال الدولي إلى دبي بوتيرة متسارعة. ويستفيد المشترون من المملكة المتحدة وأوروبا والهند من أسعار الصرف المواتية وقيمة الأصول المقومة بالدرهم. ومع توفير دبي بيئة استثمارية شفافة ومعفاة من الضرائب، تشهد المعاملات العابرة للحدود نموًا متزايدًا، بفضل منصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُبسط التمويل واستكشاف العقارات وإجراءات العناية الواجبة للمشترين الأجانب.
رغم ارتفاع الأسعار، لا تزال أسعار سوق العقارات في دبي جذابة مقارنةً بالمدن العالمية مثل لندن ونيويورك، مما يوفر قيمة قوية للمستثمرين الدوليين. هذه القدرة على تحمل التكاليف، إلى جانب بيئة تنظيمية مستقرة وقاعدة مشترين متنوعة تمتد من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا وأفريقيا، تضمن مرونة السوق وتحميه من الصدمات الإقليمية.
أدت الإصلاحات التي أدخلتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى تعزيز الشفافية والانضباط في ممارسات التمويل، مما حدّ من المضاربة وخفّف من مخاطر الفقاعة العقارية. والنتيجة سوقٌ متينٌ يتمتع بأساسيات مستدامة وجاذبية طويلة الأجل.
تتوقع شركة A1 للعقارات أن تُختتم دبي عام 2025 بمعدلات استقطاب عالية في المناطق المرتبطة بالبنية التحتية، وعوائد إيجارية جيدة، ومكانة مرموقة كنموذج عالمي للاستثمار العقاري. وتتضافر العوامل الاستراتيجية لتعزيز مكانة دبي كواحدة من أكثر أسواق الإسكان ديناميكية في العالم.
تُشكّل عدة قوى أوسع نطاقًا مشهد الإسكان. تُثني أسعار الرهن العقاري المرتفعة - التي تتراوح حاليًا بين 5.25 و5.75% - بعض المشترين لأول مرة، وتُثني مالكي المنازل الحاليين عن الترقية. تُعزز هذه الديناميكية احتفاظ المُستأجرين بالوحدات السكنية، وتُخفّض نشاط إعادة البيع للفئات المتوسطة، كما تُعزز تركيز المستثمرين على استراتيجيات عوائد الإيجار.
لا يزال العرض يُمثل مشكلةً جوهرية. فبينما يُطلق المطورون مشاريع جديدة، لا تزال عمليات التسليم الفعلية متأخرة، لا سيما في شريحة الدخل المتوسط. ويتركز معظم المعروض في مشاريع التطوير الفاخرة أو التي تحمل علامات تجارية مرموقة، مما يُؤدي إلى تفاوت بين العرض والطلب، مما يدعم استمرار نمو الأسعار في المجمعات السكنية ذات الأسعار المعقولة. ونتيجةً لذلك، تشهد مناطق مثل قرية جميرا الدائرية، والفرجان، ودبي الجنوب طلبًا قويًا.
النمو السكاني عامل رئيسي آخر. تجاوز عدد سكان دبي 3.65 مليون نسمة في مطلع عام 2025، ويستمر في النمو، مدعومًا بإصلاحات الإقامة وظروف المعيشة المواتية. تُغذي التدفقات السكانية من الهند وروسيا والصين وأوروبا الطلب في سوقي التملك والإيجار، لا سيما في المجمعات السكنية المخططة بعناية والواقعة بالقرب من ممرات النقل ومراكز التوظيف.
في حين أطلق المطورون مشاريع بارزة في مناطق مثل الخليج التجاري وخور دبي، لا تزال مواعيد التسليم تركز على العقارات الفاخرة. وهذا يترك قطاعًا سكنيًا ميسور التكلفة يعاني من نقص الخدمات، حيث يستمر الطلب على الوحدات الجاهزة للسكن في الارتفاع، وخاصةً الوحدات السكنية الجاهزة للسكن.
يشهد سوق الإيجارات أيضًا انكماشًا. فارتفاع تكاليف الاقتراض وارتفاع أسعار المنازل يدفعان العديد من السكان إلى الاستئجار، مما يُبقي عوائد الإيجار مرتفعة. ويستجيب المستثمرون لهذا الوضع بالاستفادة من عقود التأجير قصيرة الأجل وعقود الإيجار الممتدة لتعظيم العوائد. في الربع الثاني من عام 2025، استحوذ المشترون الأجانب على 58% من إجمالي صفقات العقارات، حيث يسعى العديد منهم إلى شراء وحدات سكنية لتحقيق دخل.
لا تزال سياسات دبي المُشجعة للمستثمرين - بما في ذلك الإعفاء التام من ضرائب العقارات وأرباح رأس المال، وتأشيرات الإقامة طويلة الأجل، والتسجيل الرقمي للعقارات - تجذب رؤوس الأموال الدولية. ويؤكد الخبراء أن تحسين لوائح الإيجار ومنصات المعاملات الرقمية يُعزز الشفافية ويُقلل من المخاطر التي يواجهها المستثمرون الأجانب.
من المرجح أن يظل المخزون محدودًا، لا سيما في فئات العقارات متوسطة التكلفة والسعر، بينما تهيمن عمليات تسليم العقارات الفاخرة على خطط التسليم. ومن المتوقع أن تشهد مناطق مثل قرية جميرا الدائرية، وأرجان، والفرجان زيادة في النشاط نظرًا لأسعارها المعقولة نسبيًا وإمكانات نموها.
وفقًا لمراقبي السوق، من المتوقع أن ترتفع الإيجارات بنسبة تتراوح بين 3 و4.5%، مع توقع طلب قوي على الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم. ولا يُتوقع أن ترتفع معدلات الشواغر بشكل ملحوظ نظرًا لمحدودية خيارات الإيجار بأسعار معقولة، مما يُبقي الضغط على المعروض الحالي.