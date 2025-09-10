"خطوة حذرة لا قفزة عملاقة": آراء خبراء الإمارات حول أجهزة آبل الجديدة

لطالما كان مؤتمر آبل في شهر سبتمبر حدثاً مثيراً، ولم يكن حدث الليلة الماضية مختلفاً. فمن هاتف آيفون 17 آير فائق النحافة إلى تشكيلة "برو" المزودة بكاميرات قوية، بالإضافة إلى تحديث ساعات آبل وأجهزة آيربودز، طرحت الشركة العملاقة في كوبرتينو ترسانتها الكاملة لعام 2025. لكن بينما أثارت المنتجات الإعجاب على المسرح، كانت ردود الأفعال هنا في الإمارات أكثر تبايناً. تحدثنا مع بعض أبرز الأصوات في مجال التكنولوجيا في الدولة لمعرفة آرائهم الحقيقية.
كان نجم الليلة هو آيفون 17 آير - أنحف هاتف آيفون على الإطلاق بسماكة 5.6 ملم فقط، ومغلف بمادة التيتانيوم، ويحمل شريحة A19 Pro الجديدة.1
بالنسبة لـ Emkwan (@emkwan)، أحد أبرز صانعي المحتوى في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الإمارات، يعد الهاتف انتصاراً للتصميم. وقال: "لقد تمكنوا من حشر الكثير في هذا التصميم النحيف. قلقي الوحيد هو كيف قد يؤثر الحجم الصغير على عمر البطارية على المدى الطويل."
في المقابل، أعجب Daanesh K (@daantalks) بجمال الهاتف ولكنه تساءل عن قابليته للاستخدام العملي: "الآير بالتأكيد مذهل، لكن هل سيصمد أمام اختبار الاستخدام اليومي؟ هذا ما سنراه."
لكن لم يقتنع الجميع. إيهاب سالم (@ihabmrtech)، المعروف باسم Mr Tech، كان صريحاً:
"انتظرت هاتف الآير، لكنهم لم يتحدثوا بشكل جيد عن البطارية. بكاميرا واحدة، وبدون مكبرات صوت ستيريو... لماذا؟ سامسونج وهواوي سبقتهم في بعض هذه الميزات. بصراحة، أنا محبط."
إلى جانب "الآير"، منحت آبل تشكيلتها الأساسية تحديثات مهمة. أصبح آيفون 17 الآن بشاشة 120 هرتز، ومتانة أفضل، وبطارية أكبر - وهي ميزات لطالما طلبها المستخدمون العاديون.
يقول دانش: "هذا هو أفضل ترقية على الإطلاق".
"بالنسبة للمستخدم العادي، أصبح هاتف 17 رسمياً الآيفون المثالي بفضل سعره المعقول."
أما صناع المحتوى، فكانت عيونهم على طرازي "برو" و "برو ماكس". بفضل نظام الكاميرا الثلاثي بدقة 48 ميجابكسل وأدوات الفيديو الاحترافية، تم تصميمهم بوضوح للمستخدمين المحترفين.
يوضح Emkwan: "عمر البطارية وأداء الكاميرا أمران حاسمان بالنسبة لي لأنني أصور غالبية محتواي على الهاتف الذكي". ويضيف: "تبدو هذه الطرازات كخطوة حقيقية إلى الأمام".
ومع ذلك، يظل السيد "تك" غير مقتنع: "التغييرات في التصميم؟ لقد رأيناها بالفعل في هواتف شاومي."
جددت آبل أيضاً تشكيلة أجهزتها القابلة للارتداء. قدمت ساعة آبل سيريس 11 وألترا 3 تنبيهات لضغط الدم ومتانة محسنة، في حين أصبحت ساعة واتش إس إي 3 أكثر تكلفة مع شاشة تعمل دائماً.
ومع ذلك، تتفق آراء الخبراء على أن هذه التحديثات هي تحديثات طفيفة في الغالب.
يقول دانش: "تحديثات تدريجية. ما لم تكن تقوم بالترقية من إصدارات أقدم بثلاثة أو أربعة أجيال، فأنت لا تحتاج حقاً للترقية."
كانت أجهزة آيربودز برو 3 قصة مختلفة. فقد لفتت ميزات الترجمة الفورية، ومراقبة معدل ضربات القلب، وتحسين إلغاء الضوضاء الانتباه.
يقول السيد "تك": "أخيراً أضافت آبل الترجمة الفورية"، على الرغم من أنه يشير إلى أن سامسونج قدمتها قبل سنوات.
ويضيف Emkwan: "هذا هو أكثر ما أنا متحمس لتجربته. لكنه مرتبط بذكاء آبل، لذلك سنرى كيف سيعمل في الواقع."
بالنسبة للمستهلكين في الإمارات، يعتمد القرار على ما تمتلكه حالياً.
إذا كان هاتفك أقدم من آيفون 15؟ يقول كل من Emkwan وDaanesh إن طرازات هذا العام تقدم قفزة كبيرة في السرعة والبطارية والكاميرا.
إذا كان هاتفك أحدث من آيفون 15؟ الأمر يتعلق بالتفضيل الشخصي - وما إذا كنت منجذباً للتصاميم الجديدة أو ميزات الذكاء الاصطناعي.
ساعة آبل و آيربودز؟ من الجيد امتلاكهما، ولكنهما ليسا ضروريين ما لم تكن تستخدم إصدارات أقدم بكثير.
كما قال السيد "تك"، لا تزال آبل هي المعيار في الصناعة، ولكن المنافسة تلاحقها بسرعة:
"ننتظر عاماً كاملاً من أجل هذه التحديثات، وأحياناً تبدو كتغييرات طفيفة. ومع ذلك، على الأرجح سأقوم بشرائها للاختبار."
إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول أسعار سلسلة آيفون 17، وتواريخ الطلب المسبق، والتوافر:
آيفون 17
الألوان: لافندر، ميست بلو، سيج، أبيض، أسود
خيارات التخزين: 256 جيجابايت، 512 جيجابايت2
السعر: 3,399 درهماً
الطلبات المسبقة: تبدأ يوم الجمعة 12 سبتمبر الساعة 4 مساءً بتوقيت الإمارات
التوافر: الجمعة 19 سبتمبر
آيفون آير
الألوان: أسود فلكي، أبيض سحابي، ذهبي فاتح، أزرق سماوي
خيارات التخزين: 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت3
السعر: 4,299 درهماً
الطلبات المسبقة: تبدأ يوم الجمعة 12 سبتمبر الساعة 4 مساءً بتوقيت الإمارات
التوافر: الجمعة 19 سبتمبر
آيفون 17 برو
الألوان: برتقالي كوني، أزرق غامق، فضي
خيارات التخزين: 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت4
السعر: 4,699 درهماً
الطلبات المسبقة: تبدأ يوم الجمعة 12 سبتمبر الساعة 4 مساءً بتوقيت الإمارات
التوافر: الجمعة 19 سبتمبر
آيفون 17 برو ماكس
الألوان: برتقالي كوني، أزرق غامق، فضي
خيارات التخزين: 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت، خيار جديد بسعة 2 تيرابايت5
السعر: 5,099 درهماً
الطلبات المسبقة: تبدأ يوم الجمعة 12 سبتمبر الساعة 4 مساءً بتوقيت الإمارات
التوافر: الجمعة 19 سبتمبر
أظهر حدث الليلة الماضية تركيز آبل المستمر على تحسين التصميم والأداء. ولكن في منطقة تتمتع فيها سامسونج وهواوي وهونر بوجود قوي، فإن توقعات المستهلكين أعلى من أي وقت مضى.
بالنسبة للبعض، يعد آيفون 17 آير فصلاً جديداً جريئاً. بالنسبة لآخرين، فإن تشكيلة "برو" هي النجمة الحقيقية. وبالنسبة للبعض القليل، فإن لحظة آبل "المذهلة" بدت وكأنها خطوة حذرة إلى الأمام وليست قفزة عملاقة.
شيء واحد مؤكد: في الإمارات، بدأت للتو النقاشات حول أي آيفون للشراء، أو ما إذا كان يجب التبديل إلى جانب آخر تماماً.