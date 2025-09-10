"خطوة حذرة لا قفزة عملاقة": آراء خبراء الإمارات حول أجهزة آبل الجديدة

آيفون 17 آير: أنيق، نحيف، ومثير للجدل

كان نجم الليلة هو آيفون 17 آير - أنحف هاتف آيفون على الإطلاق بسماكة 5.6 ملم فقط، ومغلف بمادة التيتانيوم، ويحمل شريحة A19 Pro الجديدة.1

بالنسبة لـ Emkwan (@emkwan)، أحد أبرز صانعي المحتوى في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الإمارات، يعد الهاتف انتصاراً للتصميم. وقال: "لقد تمكنوا من حشر الكثير في هذا التصميم النحيف. قلقي الوحيد هو كيف قد يؤثر الحجم الصغير على عمر البطارية على المدى الطويل."

في المقابل، أعجب Daanesh K (@daantalks) بجمال الهاتف ولكنه تساءل عن قابليته للاستخدام العملي: "الآير بالتأكيد مذهل، لكن هل سيصمد أمام اختبار الاستخدام اليومي؟ هذا ما سنراه."

لكن لم يقتنع الجميع. إيهاب سالم (@ihabmrtech)، المعروف باسم Mr Tech، كان صريحاً:

"انتظرت هاتف الآير، لكنهم لم يتحدثوا بشكل جيد عن البطارية. بكاميرا واحدة، وبدون مكبرات صوت ستيريو... لماذا؟ سامسونج وهواوي سبقتهم في بعض هذه الميزات. بصراحة، أنا محبط."