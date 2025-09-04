خطط لشراء سيارتك عبر المزادات بطريقة آمنة

هل فكرت يومًا بشراء سيارة من مزاد في الإمارات؟ ينجذب العديد من سائقي السيارات إلى فرصة اقتناء سيارة بأسعار مميزة تُباع بسرعة وبسعر زهيد.
لكن هناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها قبل اتخاذ هذا المسار. بوابة مزادات السيارات الرئيسية هي "الإمارات للمزادات"، التي تبيع مئات السيارات أسبوعيًا عبر الإنترنت. هناك أيضًا مواقع أخرى مثل "كوبارت" و"الوطنية" في أبوظبي. يعمل موقع SellAnyCar.com أيضًا كمزاد، حيث يحدد حدًا أدنى للسعر ويتيح للمهتمين المزايدة على السيارات.
أول ما يجب مراعاته هو سبب بيع السيارة في المزاد. عادةً ما تكون السيارات المباعة في المزادات قد تضررت نتيجة حادث أو استُعيدت ملكيتها. بينما تُقام المزادات عبر الإنترنت، يُسمح لك بمعاينة السيارات، باستثناء السيارات التي استُعيدت ملكيتها من قِبل المحاكم. هذا يسمح لك برؤية حالة السيارة عن كثب. ولكن، من المهم أيضًا معرفة ما تبحث عنه.
علامات تحذيرية؟
هناك بعض الدلائل البصرية التي يمكن للعين المُدربة أن تُشير إلى تضرر السيارة في حادث، ثم إصلاحها وإعادة طلائها. من هذه الدلالات سُمك الطلاء. من الصعب الحصول على نفس تأثير الطلاء الأصلي، لذا انتبه للمناطق التي يكون فيها الطلاء أكثر سُمكًا. تتوفر أجهزة اختبار سُمك الطلاء بأسعار معقولة لمساعدتك.
يقول كولين توماس، مؤسس شركة "وي ويل فيكس إت" لصيانة المنازل، وهو من عشاق السيارات سبق له شراء سيارات من المزادات: "في الإمارات يُفضل الناس السيارات ذات الطلاء الأصلي، ويدفعون مبالغ إضافية مقابل ذلك". ويضيف: "يجب أن تعرف جيدًا ما الذي تبحث عنه، وإلا ستُفاجأ بوقوعك في ورطة". قد تكون السيارات التي تعرضت لحوادث قد أُصلحت، لكن السؤال هو: ما مدى جودة الإصلاحات؟ وهل تُخفي أضرارًا جسيمة؟
بالنسبة للسيارات المُستعادة أو المهجورة، إذا غرق شخص ما في الديون وهرب من البلاد، فمن المُرجّح ألا يكون قادرًا على تحمل تكاليف صيانة السيارة بانتظام. ويضيف توماس: "قد لا تتوفر مفاتيح للسيارة أيضًا. الحصول على مفتاح بديل أصعب بكثير مما تظن".
نصائح الخبراء
يُرجى قراءة الشروط والأحكام بعناية. السيارات المباعة "كما هي" تُباع بحالتها الحالية (مع جميع العيوب) من موقعها الحالي. لا يوجد أي ضمان على السيارات المندرجة ضمن هذه الفئة. يُذكر في تطبيق الإمارات للمزادات: "أي معلومات يُقدمها البائع أو الإمارات للمزادات بخصوص السيارة هي لراحة المشتري فقط. المشتري وحده مسؤول عن التأكد من السيارة والبحث عنها وفحصها والتحقيق فيها قبل المزايدة".
اتبع القاعدة الأساسية - حدد ميزانية والتزم بها. من السهل أن تشعر بالإحباط إذا تجاوز عرضك سعر عرضك، لكن التزم دائمًا بميزانيتك. انتبه أيضًا للتكاليف الأخرى التي تضاف إلى عرضك الفائز. غالبًا ما تشمل هذه التكاليف رسوم الإدارة، ورسوم التحميل، بالإضافة إلى رسوم إصدار المستندات أو رسوم المحكمة عند الاقتضاء. قد تصل هذه التكاليف بسهولة إلى 2500 درهم، كما يقول توماس.
لا تُقدِّم عرضًا بأرقام تقريبية. على سبيل المثال، إذا عرضتَ ٥٠,٠٠٠ درهم، فقد يُقدِّم لك عرضٌ أفضل بسهولة من مُزايدٍ آخر يُزايد بشكلٍ استراتيجي بأكثر من ٥٠,٠٠٠ درهم بقليل (مثلاً ٥٠,١٠٠ درهم). أما إذا عرضتَ ٥٠,٢٠٠ درهم، فستقلُّ فرصُه في التفوق عليك.
جرّبت أمنية الدسوقي، المقيمة في دبي والمتخصصة في الإعلام، شركة الإمارات للمزادات، إذ جذبتها تشكيلة السيارات الضخمة التي توفرها. إلا أن الدفعة الأولى المطلوبة لم تُقنعها. بالنسبة لشركة الإمارات للمزادات، يجب دفع وديعة تأمين بنسبة 20% من الحد الأقصى للمزايدة. لذا، إذا كنت ترغب في أن يكون الحد الأقصى للشراء 50,000 درهم إماراتي، فيجب أن تكون وديعة التأمين 10,000 درهم إماراتي.
وقالت جربتُ مزاد الإمارات ووجدتُ سيارات رائعة، لكنني لم أستطع الاستمرار لأن التطبيق كان مُرهقًا. ذهبتُ إلى مزاد فعلي في مكان آخر، لكن الأسعار كانت مرتفعة جدًا. شعرتُ أن الشراء من دوبيزل سيكون أسهل،" .
انتبه أيضًا إلى إمكانية تمديد فترة المزاد عند تقديم عرض في اللحظة الأخيرة، لإتاحة الفرصة للمزايدين المتبقين لتقديم عروضهم. وتذكر أنك ستحصل فقط على السيارة في المزاد، وليس على لوحة الأرقام.
السيارات الخارقة
إذا كنت تعتقد أنك تستطيع شراء سيارة لامبورغيني في مزاد ببضعة آلاف من الدراهم، ففكّر مرة أخرى. فالسيارات الخارقة تجذب الكثير من الاهتمام، وغالبًا ما تؤدي إلى حروب مزايدات. كما يُفضّل التجار السيارات الخارقة كـ"سيارة تذكارية" خارج صالات العرض لجذب العملاء. ويُحذّر توماس قائلاً: "قد تعاني السيارة الخارقة من عطل ميكانيكي كبير، وسيكون إصلاحه مكلفًا، كما أن تكلفة قطع الغيار مرتفعة للغاية".