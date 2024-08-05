خطط دفع مرنة تعزز سوق العقارات وتجذب المستثمرين

وأضاف: "مع وصول دورة العقارات الحالية إلى ذروتها، يقوم المطورون بجمع المزيد من الأموال لتجنب التخلف عن السداد، إذا كان المشتري قد دفع 40 في المائة في المرحلة الأولية من البناء، فهناك احتمال كبير أن يصل المشروع إلى مرحلة الاكتمال حتى لو شهد السوق تباطؤاً في العامين المقبلين. الآن أصبحت إمكانية حدوث تخلف عن السداد منخفضة للغاية ويتم البناء بوتيرة سريعة وتسليم المشاريع قبل تاريخ الانتهاء".

وقد أعلن بعض المطورين، مثل الدانوب العقارية، وامتياز للتطوير العقاري، وبن غاطي للتطوير العقاري، عن الانتهاء من مشاريعهم قبل الموعد المحدد لها، مما يعكس الموقف المالي القوي للمطورين.

وقال فاروق سيد: "يتم تسليم بعض المشاريع قبل ستة إلى ثمانية أشهر من الموعد المحدد لإنجازها، ويكون هناك طلب قوي على بعض المشاريع التي أطلقها كبار المطورين، حيث تم بيع حوالي 2000 وحدة خلال أيام.

وقال "سيجو خوسيه"، مدير في بيتر هومز، إن هناك شروط سداد صارمة للمشاريع الأخيرة، مثل اشتراط دفع 80 في المائة أثناء البناء و 20 في المائة عند التسليم، أو حتى شروط 90:10.