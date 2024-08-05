خطط دفع مرنة تعزز سوق العقارات وتجذب المستثمرين
يتبنى بعض المطورين خطط سداد تضمن عدم توقف المشاريع وتسليمها في وقت مبكر.
ويقول المسؤولون التنفيذيون في الصناعة إن بعض المطورين يحصلون على حوالي 40 في المائة من الدفعات من المشترين في غضون عام من إطلاق المشروع العقاري خارج الخطة، وما يصل إلى 50 في المائة في غضون 14 شهراً. ونتيجة لذلك، فإن لدى المطورين وفرة من الأموال مما يضمن تحرك واكتمال وتسليم المشاريع بسرعة كبيرة وفي وقت مبكر.
ومع ذلك، فإن بعض المطورين يقدمون أيضاً خطط الدفع المرنة ويهدفون إلى الحصول على تدفق نقدي ثابت من المستثمرين وتستهدف خطط الدفع هذه بشكل أكبر المناطق ذات الأسعار المعقولة.
في فترة ما بعد الجائحة، شهد سوق العقارات في دبي نمواً هائلاً في جميع القطاعات بسبب الطلب غير المسبوق من المقيمين والمستثمرين الأجانب.
وقال فاروق سيد، الرئيس التنفيذي لشركة "سبرينجفيلد" العقارية، أن المطورين يتحصلون على ثروة نقدية كبيرة بسبب خطط الدفع الجذابة.
وأوضح: "على سبيل المثال، يحصل أحد المطورين الرئيسيين على حوالي 40% من الدفعة خلال السنة الأولى من الخطة و 50% خلال 14 شهراً من إطلاق المشروع بينما لم يكتمل البناء حتى بنسبة 10 في المائة. وهذا ما يدل على وفرة الأموال مما يضمن بناء المشروع في الوقت المحدد وعدم حدوث تأخير أو إلغاء للمشروع في السنوات القليلة المقبلة".
وأضاف: "مع وصول دورة العقارات الحالية إلى ذروتها، يقوم المطورون بجمع المزيد من الأموال لتجنب التخلف عن السداد، إذا كان المشتري قد دفع 40 في المائة في المرحلة الأولية من البناء، فهناك احتمال كبير أن يصل المشروع إلى مرحلة الاكتمال حتى لو شهد السوق تباطؤاً في العامين المقبلين. الآن أصبحت إمكانية حدوث تخلف عن السداد منخفضة للغاية ويتم البناء بوتيرة سريعة وتسليم المشاريع قبل تاريخ الانتهاء".
وقد أعلن بعض المطورين، مثل الدانوب العقارية، وامتياز للتطوير العقاري، وبن غاطي للتطوير العقاري، عن الانتهاء من مشاريعهم قبل الموعد المحدد لها، مما يعكس الموقف المالي القوي للمطورين.
وقال فاروق سيد: "يتم تسليم بعض المشاريع قبل ستة إلى ثمانية أشهر من الموعد المحدد لإنجازها، ويكون هناك طلب قوي على بعض المشاريع التي أطلقها كبار المطورين، حيث تم بيع حوالي 2000 وحدة خلال أيام.
وقال "سيجو خوسيه"، مدير في بيتر هومز، إن هناك شروط سداد صارمة للمشاريع الأخيرة، مثل اشتراط دفع 80 في المائة أثناء البناء و 20 في المائة عند التسليم، أو حتى شروط 90:10.
خطط سداد مرنة
كما أكد "رامجي آير"، رئيس مجلس الإدارة وعضو شركة "أكيوب" للتطوير العقاري "Acube Developments"، أن المطورين حريصون على تسهيل خطط الدفع الخاصة بهم، حيث يقومون بتنفيذ خطط سداد مرنة لجذب انتباه المشترين. ومن الواضح أن هذا جزء من استراتيجية أوسع للحفاظ على الطلب المرتفع وجذب مجموعة متنوعة من المشترين، بما في ذلك المستثمرين والمستخدمين النهائيين.
وقال: "على الرغم من أن خطط الدفع مصممة لجذب المشترين وتعزيز المبيعات، إلا أنها لا تعني بالضرورة أن المطورين يتمتعون بالوفرة النقدية. يمكن أن تكون هذه الخطط في بعض الأحيان استراتيجية لإدارة التدفق النقدي وضمان إيرادات ثابتة مع مرور الوقت، ومن خلال تقديم خطط سداد ممتدة، يمكن للمطورين الحفاظ على تدفق نقدي ثابت على مدى عدة سنوات، مما يساعد في الإدارة المالية والمشاريع الجارية. وتعمل خطط الدفع القوية على زيادة القدرة التنافسية في السوق من خلال جعل العقارات في متناول مجموعة واسعة من المشترين، وبالتالي تعزيز حجم المبيعات والحصة السوقية".
غالباً ما يعتمد المطورون على أموالهم الخاصة بالإضافة للقروض المصرفية ورأس مال المستثمرين؛ يمكن لخطط السداد الممتدة تأمين المزيد من المشترين وجذب المزيد من خيارات الاستثمار والتمويل. تؤثر البيئة الاقتصادية العامة، بما في ذلك أسعار الفائدة والطلب في السوق، بشكل كبير على الوضع المالي للمطورين.
الإيجابيات والسلبيات
على الجانب الإيجابي، أكد "رامجي آير" إن خطط الدفع القوية تزيد من إمكانية الوصول من خلال جعل العقارات في متناول مجموعة واسعة من المشترين وإبعاد الحواجز المالية لمشتري العقارات لأول مرة. وقال: "وهذا ما يجذب المزيد من المشترين، ويعزز حجم المبيعات ويجذب كل من المستخدمين النهائيين والمستثمرين فهو يضمن تدفقاً ثابتاً للدخل بمرور الوقت، مما يساعد المطورين على إدارة الشؤون المالية وتمويل المشاريع.
بالإضافة إلى ذلك، قال إن هذه الخطط تعزز الميزة التنافسية للمطور، مما قد يؤدي إلى زيادة حصته في السوق، ويمكن أن يجذب استثمارات إضافية من خلال جذب الطلب وتوضيح الجدوى المالية.
على الجانب الآخر، قال رئيس شركة أكيوب للتطوير العقاري إن التأخر في تحصيل الإيرادات يمكن أن يستفذ الموارد المالية للمطورين، مما يتطلب تخطيطاً دقيقاً للحفاظ على العمليات. هناك أيضاً خطر أكبر يتمثل في تخلف المشترين عن سداد المدفوعات، مما يؤدي إلى تكاليف قانونية وإدارية محتملة.
وأضاف "رامجي آير": "إن نجاح هذه الخطط يعتمد على البيئة الاقتصادية وطلب السوق؛ يمكن أن تؤثر الظروف المعاكسة على قدرة المشترين على السداد، والأهم من ذلك، أن خطط السداد القوية قد تؤدي إلى انخفاض قيم العقارات المتوقعة وتؤثر على استقرار الأسعار على المدى الطويل.