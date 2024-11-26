خطط استثمارية لتأمين مستقبل تعليمي مشرق لطفلك

الإجابة: وفقًا لإرشادات هيئة تنظيم السوق، هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية، يجب الكشف عن المعلومات الحساسة للسعر في الوقت الفعلي. تتعلق المعلومات المطلوب الكشف عنها بتغيير في الموظفين الإداريين الرئيسيين. ومع ذلك، عندما تنتهي فترة ولاية الإدارة العليا، أو عندما يصل كبار الموظفين إلى سن التقاعد، فلا توجد ضرورة لإبلاغ المستثمرين الذين يدركون عموماً مثل هذا الحدث. من الضروري أيضًا إبلاغ المستثمرين باستقالة المدقق القانوني أو المدقق الإداري. عندما تقترح الشركة اتخاذ مبادرات لجمع الأموال، فإن الكشف عن ذلك إلزامي. يتعلق أحد المتطلبات المهمة للغاية بالإفصاح عن أي احتيال أو تقصير ترتكبه شركة مدرجة، أو من قبل مؤسسها أو مديرها أو الموظفين الإداريين الرئيسيين أو كبار المسؤولين التنفيذيين في الإدارة. ينطبق هذا أيضًا على الشركة التابعة بغض النظر عن حدوث مثل هذا الاحتيال أو التقصير داخل الهند أو خارجها. من أجل تعزيز معايير الإفصاح، تقترح هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية أيضًا تضمين الكشف عن خطط إعادة الهيكلة والحل التي قد تكون لدى الشركة. علاوة على ذلك، إذا كان من المقرر إجراء أي تسوية لمرة واحدة للقروض مع البنوك أو المؤسسات المالية، فيجب الإفصاح عن ذلك. عندما يقدم أحد الدائنين التماس تصفية إلى المحكمة الوطنية لقانون الشركات، فلن تحتاج الشركة إلى الإفصاح عنها إلا عندما تقبل المحكمة الوطنية لقانون الشركات مثل هذا الالتماس. باختصار، لا يلزم الإفصاح عن مجرد تقديم طلب إلى المحكمة. وبالتالي، هناك ضمانات أكثر من كافية وضعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة لحماية مصالح المساهمين وأصحاب المصالح في الشركات المدرجة في البورصة.