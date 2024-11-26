خطط استثمارية لتأمين مستقبل تعليمي مشرق لطفلك
السؤال: حفيدي يبلغ من العمر عامين وأنا قلق بشأن تكاليف التعليم في الخارج والتي تتزايد كل عام. ما هي أفضل طريقة لضمان توفر الأموال الكافية بحلول الوقت الذي يبلغ فيه حفيدي 21 عاماً ويكون جاهزاً للتعليم العالي؟
الإجابة: يعتبر معظم الخبراء الماليين أن تخصيص الأموال منذ أن يصبح الطفل رضيعاً واستثمار المبلغ في خطة استثمار منتظمة لصندوق استثماري مشترك هو أفضل طريقة لتأمين احتياجات الطفل التعليمية. يرجى ملاحظة أن خطة التعليم لصندوق الاستثمار المشترك لها عمومًا فترة إغلاق مدتها خمس سنوات. وقد ابتكرت العديد من صناديق الاستثمار المشتركة المعروفة خططًا للأطفال تسمح بزيادة تدريجية للمبلغ السنوي. توفر خطط الأطفال أيضًا المرونة لإضافة استثمارات مقطوعة لا يلزم إجراؤها كل عام ولكن عندما تتوفر السيولة، على سبيل المثال، من الهدايا التي يتم تلقيها في أعياد الميلاد. تضمن هذه المرونة أن الاستثمارات الإضافية حتى لو تمت بشكل متقطع ستعزز الصندوق المالي وتتولى كل من التضخم وارتفاع تكاليف التعليم. وبالتالي، فإن خطة صندوق الاستثمار المشترك التي يتم تقديم المساهمات فيها كل عام، مع استثمار أموال إضافية عندما تتوفر، يجب أن تعتني بالالتزام بتغطية نفقات تعليم أطفالك.
السؤال: يشكو بعض المستثمرين في البورصات الهندية من عدم حصولهم على معلومات كافية فيما يتعلق بالشركات المدرجة. هل هناك أي مبرر لهذا الرأي الذي يتبناه بعض المستثمرين الأجانب الذين يستثمرون في الأسهم الهندية؟
الإجابة: وفقًا لإرشادات هيئة تنظيم السوق، هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية، يجب الكشف عن المعلومات الحساسة للسعر في الوقت الفعلي. تتعلق المعلومات المطلوب الكشف عنها بتغيير في الموظفين الإداريين الرئيسيين. ومع ذلك، عندما تنتهي فترة ولاية الإدارة العليا، أو عندما يصل كبار الموظفين إلى سن التقاعد، فلا توجد ضرورة لإبلاغ المستثمرين الذين يدركون عموماً مثل هذا الحدث. من الضروري أيضًا إبلاغ المستثمرين باستقالة المدقق القانوني أو المدقق الإداري. عندما تقترح الشركة اتخاذ مبادرات لجمع الأموال، فإن الكشف عن ذلك إلزامي. يتعلق أحد المتطلبات المهمة للغاية بالإفصاح عن أي احتيال أو تقصير ترتكبه شركة مدرجة، أو من قبل مؤسسها أو مديرها أو الموظفين الإداريين الرئيسيين أو كبار المسؤولين التنفيذيين في الإدارة. ينطبق هذا أيضًا على الشركة التابعة بغض النظر عن حدوث مثل هذا الاحتيال أو التقصير داخل الهند أو خارجها. من أجل تعزيز معايير الإفصاح، تقترح هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية أيضًا تضمين الكشف عن خطط إعادة الهيكلة والحل التي قد تكون لدى الشركة. علاوة على ذلك، إذا كان من المقرر إجراء أي تسوية لمرة واحدة للقروض مع البنوك أو المؤسسات المالية، فيجب الإفصاح عن ذلك. عندما يقدم أحد الدائنين التماس تصفية إلى المحكمة الوطنية لقانون الشركات، فلن تحتاج الشركة إلى الإفصاح عنها إلا عندما تقبل المحكمة الوطنية لقانون الشركات مثل هذا الالتماس. باختصار، لا يلزم الإفصاح عن مجرد تقديم طلب إلى المحكمة. وبالتالي، هناك ضمانات أكثر من كافية وضعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة لحماية مصالح المساهمين وأصحاب المصالح في الشركات المدرجة في البورصة.
السؤال: يتزايد العجز التجاري بين الهند والصين مع ارتفاع واردات السلع الصينية بشكل كبير. ألا يؤثر هذا سلباً على رواد الأعمال الهنود الذين يتم تشجيعهم على تصنيع السلع في الهند؟
الإجابة: صحيح أن واردات السلع الصينية زادت بنسبة 11 في المائة من 42 مليار دولار إلى 46.6 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس. تعزى هذه الزيادة إلى استيراد أجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات ومكوناتها. تمثل ثلاثة قطاعات من المنتجات، وهي الإلكترونيات والآلات والمواد الكيميائية العضوية، ثلثي واردات الهند من الصين. ونتيجة لذلك، اتسع العجز التجاري للهند مع الصين إلى 40.8 مليار دولار اعتبارًا من 31 أغسطس 2024. ومع ذلك، صرحت وزيرة المالية مؤخرًا أن بعض الصناعات بحاجة إلى التشجيع، وبالتالي لا يمكن كبح الواردات الحرجة التي تحتاجها. ووفقًا لها، يجب أن يكون هناك توازن بين الحاجة إلى الواردات الأساسية لدعم نمو بعض الصناعات وحماية رواد الأعمال المحليين. في الواقع، خلال مقترحات ميزانية 2024-2025، تم تخفيض الرسوم الجمركية الأساسية على الهواتف المحمولة والشواحن وتجميعات لوحات الدوائر المطبوعة المحمولة من 20 في المائة إلى 15 في المائة. وقد أدى هذا إلى زيادة التصنيع المحلي بمقدار ثلاثة أضعاف وزيادة صادرات الهواتف المحمولة بمقدار مائة ضعف تقريبًا على مدار السنوات الست الماضية. وبالتالي، فقد بلغت صناعة الهواتف المحمولة الهندية مرحلة النضج نتيجة لخفض التعريفات الجمركية على المكونات المستوردة. وقد أفاد هذا الشركات المصنعة الهندية. وقد أشار كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى ضرورة خفض التعريفات الجمركية في الهند لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية.
إتش بي رانينا هو محامي ممارس، متخصص في قوانين الشركات والضرائب في الهند.