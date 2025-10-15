خطأ "شات جي بي تي": يكشف شبكة احتيال خطيرة في دبي

اختفى محتالون ينتحلون صفة رجال أعمال في دبي بعد سرقة بضائع تقدر بمئات الآلاف من الدراهم، لكن دليلاً غير متوقع من رسالة بريد إلكتروني صِيغت بواسطة ChatGPT قد يكشف عن هويتهم.

أفادت التقارير أن العصابة، التي كانت تعمل تحت اسم شركة للمواد الغذائية مقرها بر دبي، اشترت أطنانًا من المواد الغذائية من تجار في جميع أنحاء الإمارات باستخدام شيكات مؤجلة الدفع وإشعارات دفع مزيفة. وقبل أن يتسنى صرف الشيكات، أغلقت العصابة مقرها واختفت، مما ترك العديد من الموردين في حالة صدمة.

ويعتقد التجار الآن أن خطأ بسيطاً حدث في رسالة بريد إلكتروني مُولّدة بواسطة ChatGPT قد يقودهم إلى الجناة.

"خيانة" الذكاء الاصطناعي

الرسالة الإلكترونية، التي أرسلتها امرأة عَرَّفت عن نفسها باسم "عائشة" (كممثلة مبيعات مفترضة للشركة التي توقفت عن العمل)، أصبحت على ما يبدو سبب كشف هويتها. ففي محاولة لجعل رسالتها تبدو "أكثر احترافية"، استخدمت "عائشة" ChatGPT لتنقيح الرسالة قبل إرسالها إلى أحد الموردين. لكن النسخة التي أنشأها الذكاء الاصطناعي احتوت على اسم مستخدم ورمز زمني قابلين للتتبع، ربطاها على الأرجح بهويتها الحقيقية، ليكشفا ما قد يكون أول خيط رقمي في القضية.

قالت سيدة الأعمال المقيمة في دبي، ساثيا، والتي زودت شركتها (Sathya Mohan Trading LLC) الشركة بـ 10 أطنان من مسحوق الفلفل الأحمر بقيمة 293 ألف درهم: "إنه دليل قاطع". وأضافت: "كنت أتواصل مع شخص يُطلق على نفسه اسم عائشة، ولكن من الواضح الآن أن هذا لم يكن اسمها الحقيقي"، وهي تعرض الرسالة الإلكترونية المعنية.

بدأت الرسالة بالعبارة التالية: "بالتأكيد، [اسم مختلف]، إليك نسخة أكثر رسمية واحترافية من رد التأكيد." وتابعت الرسالة لتقر باستلام المراسلات وقبول الشروط والأحكام — وهو تبادل بدا وقتها شرعياً تماماً.

(لأسباب قانونية، تحجب "خليج تايمز" اسم المرأة والشركة لحين انتهاء التحقيق الجاري للشرطة).

الخيط الوحيد المتبقي

قالت ساثيا، التي رتبت شحن البضائع من مسقط رأسها في تاميل نادو، إن الشحنة أُرسلت عبر ميناء كوتشين وتم الإفراج عنها من جبل علي بعد أن سلمت بوليصة الشحن الأصلية في 29 سبتمبر مقابل إشعار دفع بقيمة 79,800 دولار.

وتذكرت قائلة: "عندما أخذت الإشعار إلى البنك، أخبروني أن إشعار الدفع مزيف". وأضافت: "اندفعت إلى مكتبهم، ولكن الأوان كان قد فات. لقد أغلقوا بالفعل."

منذ ذلك الحين، يسعى ساثيا وزوجها جاهدين لتعقب بضاعتهما. وقالت، وهي تحمل نسخة مطبوعة من البريد الإلكتروني: "جميع أرقام الهواتف المرتبطة بالشركة مغلقة. الدليل الوحيد الذي تبقى لدينا هو خطأ ChatGPT هذا".

وقال تاجر آخر في منطقة الراس بدبي، والذي قدم أيضاً شكوى للشرطة، إنه خسر 70 ألف درهم من الفول السوداني في صفقة مماثلة. وطلب عدم الكشف عن هويته، قائلاً: "أعطوني شيكاً مؤجلاً ارتجع لاحقاً. وعندما ذهبت إلى مكتبهم، كان مغلقاً. أخبرني الحارس بأن العديد من التجار كانوا يأتون إلى هناك، جميعهم يبحثون عن الأشخاص أنفسهم."

وأضاف: "لا يزال الأمر في بدايته، ولكن مما أسمعه، قد يصل العدد بسهولة إلى العشرات."

وقال مورد آخر مقيم في دبي إنهم خسروا 18,900 درهم من الشاي الأخضر بعد تسليم البضائع مقابل شيكات مؤجلة ارتجعت أيضاً. وقال ممثل عن الشركة: "لقد قدمنا شكوى للشرطة وننتظر الآن آخر المستجدات".

تُعدّ هذه القضية انعكاساً لعدة عمليات احتيال سبق لصحيفة "خليج تايمز" أن أبلغت عنها، حيث قامت شركات تنتحل صفة شركات شرعية بالحصول على سلع وخدمات بالائتمان ثم اختفت. ففي يوليو، على سبيل المثال، زُعم أن شركة تُدعى "RAK Marine Services" نفذت عملية احتيال بملايين الدراهم بعد تأمين طلبات ضخمة بشيكات مؤجلة ووثائق مزورة، قبل إخلاء مكاتبها في ديرة. وخلفت الشركة والشركات التابعة لها ديوناً غير مدفوعة تتجاوز 25 مليون درهم وقائمة طويلة من الموردين المحتال عليهم، من موزعي المواد الغذائية وتجار الإلكترونيات إلى وكالات السفر.