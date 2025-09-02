خصومات لكبار السن على رحلات الخطوط الجوية الهندية "الدولية".

الآن، يمكن للمواطنين كبار السن الحصول على خصومات على الرحلات الجوية الدولية على الخطوط الجوية الهندية.
وفي يوم الثلاثاء 2 سبتمبر/أيلول، تلقى العملاء رسالة إلكترونية من شركة الطيران الهندية تؤكد أن الخصم أصبح متاحا الآن على موقعها الإلكتروني.
سابقا كان بإمكان كبار السن - المسافرين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر - الاستفادة من خصم بنسبة 25% على السعر الأساسي لتذكرة الرحلات الداخلية. وقد وسّعت الشركة نطاق الخصم ليشمل الرحلات الدولية، مع إضافة مزايا أخرى.
وفقًا لموقع طيران الخطوط الجوية الهندية، فإن العرض المقدم لكبار السن المسافرين على الرحلات الدولية يشمل ما يلي:
خصم يصل إلى 10% على الأسعار الأساسية في جميع الكبائن
تغيير تاريخ مجاني واحد (يجب على العملاء دفع الفرق في الأجرة)
وزن الأمتعة الإضافي: 10 كجم أو قطعة واحدة لكل راكب
قواعد بدل الأمتعة:
حسب الوزن: يحصل العملاء على 10 كجم فوق الحد المسموح به المعتاد، حتى الحد الأقصى 40 كجم للدرجة السياحية، أو 45 كجم للدرجة السياحية المميزة، أو 50 كجم لدرجة رجال الأعمال.
بالقطعة: يُسمح للعملاء بحقيبتين يزن كل منهما 23 كجم للدرجة الاقتصادية أو حقيبتين يزن كل منهما 32 كجم لدرجة رجال الأعمال.
يمكن للعملاء اختيار خيار "كبار السن" ضمن قائمة "نوع الامتياز" في أداة الحجز للحصول على الخصم.
كما أنه على المسافرين استخدام بطاقة هوية تحمل صورة شخصية، ويُذكر فيها تاريخ الميلاد. وتؤكد شركة الطيران أنها ستتحقق من الهوية عند إصدار التذاكر وتسجيل الوصول.
إذا لم يتمكن المسافر من تقديم بطاقة هوية صالحة عند تسجيل الوصول، فستقوم شركة الطيران بتحصيل رسوم مضاعفة عن سعر التذكرة بالإضافة إلى الضرائب المطبقة.
وأضافت أنه في حال عدم تقديم إثبات الهوية عند البوابة، سيتم منع الراكب من الصعود إلى الطائرة.
وأشارت شركة الطيران أن هذا العرض يمكن دمجه مع عروض أخرى في وقت الحجز للاستفادة من خصم أعلى، لكنه لا ينطبق على التذاكر التي تم شراؤها باستخدام النقاط.