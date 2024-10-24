خصومات "ديوالي": عروض استثنائية على تأجير السيارات
احتفالاً بعيد ديوالي، أعلنت "سلفدرايف موبيليتي" (SelfDrive Mobility)، أكبر منصة لتأجير السيارات والاشتراك في التنقل في الشرق الأوسط، عن إطلاق عروض ترويجية استثنائية تتيح للعملاء الاستمتاع بمجموعة من المزايا الرائعة بأسعار تنافسية.
ويبدأ عرض ديوالي الخاص من 899 درهماً إماراتياً شهرياً فقط، وذلك لمدة إيجار ثلاثة أو ستة أشهر، مع دفعة أولى رمزية لمرة واحدة. ويشمل هذا العرض مجموعة من المزايا، منها: التأمين الشامل والصيانة والمساعدة على الطريق واستبدال السيارة وبدل أميال سخي يبلغ 3000 كيلومتر شهرياً. كما يُتيح خيار إرجاع مرن دون أي رسوم إضافية.
وإضافةً إلى هذه العروض الاستثنائية، تُقدم "سلفدرايف موبيليتي" خصماً إضافياً بقيمة 50 درهماً إماراتياً على الإيجارات اليومية والأسبوعية للحجوزات التي تبدأ من 23 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، احتفالاً بعيد ديوالي. يُعدّ هذا الخصم المؤقت فرصة مثالية للعائلات لتحسين خيارات التنقل الخاصة بها والاستمتاع برحلات مُريحة خلال موسم الأعياد.
وقال "سوهام شاه"، الرئيس التنفيذي لشركة "سلفدرايف موبيليتي": "نحن في "سلفدرايف موبيليتي" ملتزمون بتوفير حلول مبتكرة تركز على العملاء وتُقدم لهم الراحة والمرونة بأسعار مناسبة. ويسعدنا أن نُقدم لهم في هذا العيد خصومات استثنائية على تأجير السيارات، إلى جانب سهولة الوصول التي تشتهر بها منصتنا".