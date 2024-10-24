خصومات "ديوالي": عروض استثنائية على تأجير السيارات

ويبدأ عرض ديوالي الخاص من 899 درهماً إماراتياً شهرياً فقط، وذلك لمدة إيجار ثلاثة أو ستة أشهر، مع دفعة أولى رمزية لمرة واحدة. ويشمل هذا العرض مجموعة من المزايا، منها: التأمين الشامل والصيانة والمساعدة على الطريق واستبدال السيارة وبدل أميال سخي يبلغ 3000 كيلومتر شهرياً. كما يُتيح خيار إرجاع مرن دون أي رسوم إضافية.