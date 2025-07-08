خرائط آبل في iOS 26: بحث ذكي وإدارة حرارة مبتكرة تعزز تجربة الملاحة

كشفت الشيفرة البرمجية في النسخة التجريبية الأخيرة من نظام iOS 26 عن أن خرائط آبل على وشك أن تصبح أكثر ذكاءً وسلاسة، وذلك بفضل ميزتين جديدتين مدعومتين بمبادرة "Apple Intelligence" للذكاء الاصطناعي من آبل، والمتوقع طرحهما في وقت لاحق هذا العام.

شارك المطور والخبير الموثوق ستيف موزر هذه المعلومات، حيث أشار إلى وجود ميزتين قيد الاختبار: البحث باللغة الطبيعية، وإدارة حرارية أكثر ذكاءً للجهاز.

"ابحث كما تتحدث"

الميزة الأبرز هي قدرة خرائط آبل على فهم عمليات البحث الطبيعية والمحادثية. فبدلاً من كتابة كلمات مفتاحية محددة، سيتمكن المستخدمون من إدخال عبارات مثل:

"أفضل المقاهي التي توفر واي فاي مجاني"

أي بطريقة أقرب للغة اليومية، وليس اللغة الآلية.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود آبل لدمج الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها، حيث سبق أن حسّنت البحث في تطبيقات الصور والموسيقى والتلفزيون. ومع وصول هذه الإمكانيات إلى خرائط آبل، سيحصل المستخدمون على نتائج أسرع وأكثر دقة وملاءمة دون الحاجة لصياغة جمل بحث معقدة.

إذا تم تطبيق هذه الميزة بنفس جودة تطبيقها في التطبيقات الأخرى، فقد تغيّر بشكل كبير طريقة تفاعل المستخدمين مع خرائط آبل، خاصة عند البحث عن توصيات دقيقة في أماكن غير مألوفة.

الحفاظ على برودة الجهاز أثناء الاستخدام

الميزة الثانية التي تم رصدها في الشيفرة البرمجية هي أداة جديدة لإدارة حرارة الجهاز أثناء التنقل.

حالياً، تبقي خرائط آبل شاشة الآيفون مضاءة طوال فترة الملاحة، وهو ما يؤدي إلى استنزاف البطارية وارتفاع حرارة الجهاز، خصوصاً في الأجواء الحارة (مثل قيادة السيارة في ظهيرة دبي أثناء الشحن).

الميزة الجديدة ستسمح بإطفاء الشاشة تلقائياً عند الحاجة لمساعدة الجهاز على التبريد. قد تبدو هذه الإضافة بسيطة، لكنها ستشكل فارقاً كبيراً في تجربة المستخدم، خاصة للسائقين المتكررين أو من يستخدمون الخرائط في بيئات مرتفعة الحرارة.

متى ستتوفر هذه الميزات؟

حتى الآن، لم تظهر أي من الميزتين في النسخة التجريبية الأخيرة المتاحة للمطورين أو المستخدمين. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن ميزة إدارة الحرارة قد تكون مفعلة بالفعل بشكل غير معلن على بعض الأجهزة، ليس فقط في iOS 26، بل حتى في iOS 18.

أما البحث باللغة الطبيعية فما يزال قيد التطوير، ولم يُدرج بعد في أي نسخة متاحة للمستخدمين.

يبقى السؤال: هل ستصل الميزتان مع الإصدار العام لنظام iOS 26 هذا الخريف، أم سيتم تأجيلهما لتحديثات لاحقة مثل iOS 26.1 أو 26.2؟ هذا ما سنعرفه مع اقتراب موعد الإطلاق.