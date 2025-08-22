خبيرة عالمية: مستقبلك المالي أهم من سداد قرض ابنك

ساعدت خبيرة الشؤون المالية الأمريكية سوز أورمان ملايين النساء حول العالم على التحكم في صحتهم المالية والازدهار. والآن، ولأول مرة، تُوجه مؤلفة الكتب الأكثر مبيعًا في "نيويورك تايمز" نظرها نحو الشرق الأوسط، حيث تقدم نصائح حصرية لقرّاء "الخليج تايمز" حول كيفية إدارة أموالهم بأذكى طريقة ممكنة. من التعامل مع الديون إلى القيام باستثمارات سليمة والادخار للتقاعد، ستجيب أورمان على استفساراتكم المالية الملحة.

أنا امرأة أبلغ من العمر 52 عامًا، وافدة من جنوب آسيا وأعيش في الإمارات. أقوم بسداد قرض دراسي لابني بقيمة 238,750 درهمًا (65,000 دولار). يبلغ دخلي الشهري حوالي 22,038 درهمًا (6,000 دولار)، وأجد أنه من الصعب جدًا إدارة نفقاتي المنزلية أثناء سداد القرض. كيف يمكنني أن أغير وضعي المالي؟

-صائمة شاهين

صائمة، أريدك أن تتوقفي وتتأملي حقًا ما سأقوله: أكثر شيء محب يمكنك فعله لابنك الآن ليس التضحية بمستقبلك من أجله. بل هو أن تتمسكي بحقيقتك، وتحمي أمنك المالي، وتظهري له بالقدوة ماذا يعني أن تعيش بمسؤولية.

إليكِ الحقيقة الصعبة: أنتِ تبلغين من العمر 52 عامًا، وليس 25. هذا يعني أن سنوات عملك المتبقية محدودة. إذا كان من الصعب عليكِ إدارة نفقاتك وهذا الدين اليوم، فتخيلي كيف سيكون الحال بعد 10 أو 15 عامًا من الآن عندما تكون التكاليف أعلى، وقد تكون طاقتك أقل، وربما لم يعد بإمكانك كسب نفس الدخل. ما لم تغيري مسارك، فإنك تخاطرين بالاعتماد ماليًا على ابنك. ودعيني أخبرك، لا يوجد شيء أكثر تدميرًا للأم من أن تصبح عبئًا ماليًا على طفلها.

لذا دعينا نكون واضحين: تحمل المسؤولية الكاملة لهذا القرض ليس حماية له — بل هو تعريض كلاكما للخطر.

الآن، دعينا نغير نظرتك. يقع الكثير من الآباء في فخ الاعتقاد بأن الحب يعني حماية أطفالهم من كل الصعاب. لكن الصعاب ليست العدو. الصعاب هي أعظم معلم. مساعدة ابنك في سداد هذا القرض ليست عقابًا — إنها فرصته للنمو، وتحمل المسؤولية، وتقدير ما أُعطي له. أعرف هذا من تجربتي الشخصية: ما تعمل من أجله، فإنك تُقدّره. وما يتم تقديمه لك بالمجان، غالبًا ما تبدده.

إليكِ ما أريدك أن تفعليه:

أجري محادثة صادقة مع ابنك. وضحي له الأرقام. اشرحي أن الاستمرار في هذا المسار يعرض أمنك المستقبلي للخطر. ثم، معًا، ضعا خطة ليتولى هو جزءًا - أو كل - سداد القرض. إذا كان يعمل، يجب أن يساهم. إذا لم يكن يعمل بعد، فبمجرد أن يبدأ في الكسب، يجب أن يكون الدين هو أولويته.

أعيدي هيكلة القرض إذا كان ذلك ممكنًا. تواصلي مع المقرض لاستكشاف إمكانية إعادة التمويل أو تمديد المدة. يمكن أن يمنحك القسط الشهري الأقل مساحة للتنفس مع الحفاظ على وضع القرض جيدًا.

أعيدي توازن ميزانيتك. يجب أن تكون الأولوية الأولى لديك هي مدخرات تقاعدك. ساهمي فيها كل شهر، حتى لو كان ذلك يعني تقليل دفعات القرض في الوقت الحالي. تذكري: لا توجد منح دراسية، أو مساعدات، أو قروض للتقاعد. إذا لم تبني أمنًا لنفسك، فلن يفعل أحد غيرك.

ضعي حدودًا بالحب، وليس بالخوف. غالبًا ما نقول "نعم" لأننا خائفون من أن يغضب أطفالنا، أو يعتقدوا أننا لا نهتم. لكن الحب الحقيقي أحيانًا هو أن تقولي "لا". أنتِ لا ترفضين ابنك — أنتِ تعلمينه الاستقلالية، والمرونة، واحترام المال.

صائمة، شجاعتك في قول "كفى" اليوم هي ما سينقذ مستقبلك. يجب أن تعطي لنفسك أكثر مما تعطين من نفسك. هذا ليس أنانية. هذا حكمة. لأن أعظم هدية يمكنك أن تمنحيها لابنك ليست شهادة خالية من الديون — بل هي أم قوية ماليًا، ومستقلة، وآمنة، وامرأة تتمسك بحقيقتها.

