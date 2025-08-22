خبيرة مالية: تداول عملات "الميمز" مخاطرة كبرى

عندما بدأت في استكشاف العملات المشفرة والبلوكتشين، كنت أعرف أن هناك جزءًا واحدًا من هذا المجال أرغب في تجنبه: عملات الميمز.

إن عملات الميمز هي ماكينات القمار في عالم العملات المشفرة. إنها إثارة رخيصة، غالبًا ما تكون مضحكة، مربحة في بعض الأحيان، ووقحة أحيانًا أخرى. شيء واحد ثابت بشأنها؟ الفوضى.

بالنسبة لغير المطلعين، عملات الميمز هي رموز مستوحاة من نكات الإنترنت، أو إشارات ثقافية، أو أحداث إخبارية، أو مجرد أشياء عشوائية. إنها غير مدعومة بأصول، وليس لها حالات استخدام جوهرية، وفي مجال يزدهر بالضجة الإعلامية، هذا هو كل ما هي عليه حقًا.

يُطلق على الأشخاص الذين يلاحقون عملات الميمز اسم "ديجينز" (Degens) - وهي اختصار لكلمة "منحطين" (Degenerates) - لسبب وجيه. إنهم يطاردون هذه الأشياء ليلًا ونهارًا، في بعض الأحيان يكسبون أموالًا تغير حياتهم، وفي أحيان أخرى يخسرون كل شيء. أحب أن أرى برنامج تلفزيون واقعي عن هذه الظاهرة.

قد تكون قد سمعت عن بعض عملات الميمز الأكثر شعبية. العملة الأولى هي "دوجكوين" (Dogecoin) التي ولدت في عام 2013 كنوع من السخرية من البيتكوين. أنشأها مهندسان واستندت إلى صورة لكلب من فصيلة شيبا إينو. انخرط إيلون ماسك في الأمر، حيث كان يغرد باستمرار، ثم أطلق على نفسه لاحقًا لقب "دوجفادر" (Dogefather) في برنامج "ساترداي نايت لايف". ارتفعت الأسعار، وظهر الملايين من الأثرياء، وبعد 12 عامًا، أصبح دوجكوين مشروعًا بمليارات الدولارات. (في وقت سابق من هذا العام، وفي تطور لم يتوقعه أحد، ترأس ماسك لعدة أشهر "DOGE" الفعلية - المعروفة أيضًا باسم وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية). دوجكوين هو أيضًا مثال على عملة ميمز لديها فائدة بفضل زخمها؛ لم تنتقل فقط إلى المدفوعات، بل هناك أيضًا صندوق "ETF" لـ"دوجكوين" ينتظر موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

تجربة شخصية

العملة الثانية؟ بشكل مضحك، إنها "شيبا إينو" (Shiba Inu)، التي أُطلقت في عام 2020 على أنها "قاتلة دوجكوين".

هناك الآلاف من العملات الأخرى؛ أدرج موقع "كوين ماركت كاب" (CoinMarketCap) 4,742 عملة في آخر مرة تحققت فيها، ولا أعرف كيف يمكن لأي شخص مواكبة أي منها.

كانت تجاربي في عملات الميمز قصيرة ومحبطة. في المرة الأولى التي اشتريت فيها كانت العام الماضي، لعملة تسمى "مونوبولي". أرسل شخص أتابعه بريدًا إلكترونيًا يقول إنه يشتريها، ولسبب ما، قررت أن ذلك كان اليوم الذي سأقامر فيه على عملة ميمز.

قمت بتحويل ما قيمته 1,000 دولار (3,672 درهمًا) من عملة الإيثيريوم إلى هذه العملة. في البداية ارتفع سعرها. ثم، في اليومين التاليين، شاهدت المال يتبخر. بعت بخسارة 80%، وشعرت بالحرج وتعهدت بأنني "لن أفعل ذلك مرة أخرى".

ثم في بداية هذا العام، ظهرت عملة "$Patriot". بعد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قام شخص ما في مجموعة العملات المشفرة الخاصة بي بإسقاطها في الدردشة ليلة جمعة، قائلاً شيئًا مثل، "هذه العملة ستنفجر". لا أعرف لماذا، لكنها بدت وكأنها رهان جيد وقمت مؤقتًا برفع قاعدة "لا للميمز". اشتريت، مرة أخرى، محولًا 1,000 دولار من عملة أخرى — أكثر استقرارًا.

كانت عطلة نهاية الأسبوع تلك رحلة جامحة! شاهدت استثماري يرتفع عشرة أضعاف. بحلول ليلة السبت، ومع ربح 9,000 دولار (33,052 درهمًا) على الورق، قررت أن أصرف الأرباح وأنا في المقدمة. ولكن البيع لم يتم. شبكة "سولانا" كانت مزدحمة، ربما بسبب تدافع الناس للمشاركة في سباق "$Patriot".

قررت أخيرًا أن أذهب إلى الفراش، معتقدًا أنه يمكنني البيع في الصباح. لكن عالم العملات المشفرة لا ينام، وعندما استيقظت، تحول ارتفاعي بـ10 أضعاف إلى 2.5 ضعفًا. بعت واعتبرتها فوزًا.

جوهر عملات الميمز

أُغرِيتُ مرة أخرى هذا الأسبوع، حيث جن جنون مجموعتي لعملة صنعها بعض الأعضاء بناءً على حدث إخباري. وفجأة، تحولت المجموعة إلى هستيريا، حيث كان الناس يراقبون القيمة السوقية ترتفع، ويتوقعون إلى أين يمكن أن تصل، وبعض الأعضاء يبلغون أن الخبر قد انتشر إلى مؤثرين آخرين و"KOLs"، وهم "قادة الرأي الرئيسيون" في عالم العملات المشفرة.

كان الأمر أشبه بلعبة الهمسات التي شاهدتها تبدأ في الدردشة ثم تنتشر إلى الحياة الواقعية. فجأة كانت على وسائل التواصل الاجتماعي. كانت حقيقية.

أحد الأسباب التي تجعلني أحب هذه المجموعة كثيرًا، بصرف النظر عن تصرفات الميمز، هو أن القائد يذكرنا باستمرار بأن هذا النوع من السلوك مجنون بالأساس، وأن السيناريو الأكثر احتمالًا هو أن المشتري المتحمس سيخسر كل شيء. وبعد ذلك سيقول شيئًا مثل، "أنا سأشتري المزيد". حسنًا، لم أشتري أيًا منها. هذه المرة، سادت العقلانية. لن أعرف أبدًا إلى أين كانت أموالي يمكن أن تذهب؛ فقط أنني لا زلت أمتلكها.

أعلم أن شخصًا ما قد يقرأ هذا ويعتقد أنني سخيفة للحفاظ على ضغط دمي في نطاق 120/80، فيما يتعلق بعملات الميمز. أو حتى لأنني عبثت بها على الإطلاق.

بعد مشاهدة هذا يتكشف عدة مرات الآن، أرى مدى قرب هذا العالم من مخطط هرمي. عملات الميمز لا ترتفع إلا إذا اشترى المزيد من الناس. يمكن قول الشيء نفسه عن مشاريع العملات المشفرة، ولكن على الأقل هناك مشروع وله هدف. الأمر متروك لكل مستثمر ليقرر ما إذا كان هدفًا جيدًا.

أشعر أيضًا أن شيئًا أعمق في الأمر. عملات الميمز هي مرآة مثالية للطريقة التي يمكن أن تكون عليها ثقافتنا - المشتتات اللامعة تحصل على كل الاهتمام وتتراجع المادة إلى الخلف. حتى في عالم العملات المشفرة المتقلب، ما أريده حقًا هو الاستثمار في أشياء حقيقية، والعمل نحو ثروة مبنية على أساس يدوم.