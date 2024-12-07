خبراء: الذكاء الاصطناعي يعزز الوظائف وليس بديلاً

وقد جاء هذا النقاش نتيجة لتصريحات أدلى بها مؤخرا معالي عمر العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، في اجتماع المجلس الوطني الاتحادي الأسبوع الماضي. واقترح العلماء أن يُعرض على الإماراتيين الذين يقتربون من سن التقاعد التقاعد المبكر إذا كان من الممكن أن تؤدي الذكاء الاصطناعي أدوارهم. ومنذ ذلك الحين، قدم الخبراء رؤاهم حول التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي في القوى العاملة.