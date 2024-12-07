خبراء: الذكاء الاصطناعي يعزز الوظائف وليس بديلاً
اتفق قادة الموارد البشرية والصناعة على أنه على الرغم من أن الناس قد لا يفقدون وظائفهم بشكل مباشر بسبب الذكاء الاصطناعي، إلا أنهم قد يفقدونها لصالح آخرين يعرفون كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل فعال.
وقد جاء هذا النقاش نتيجة لتصريحات أدلى بها مؤخرا معالي عمر العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، في اجتماع المجلس الوطني الاتحادي الأسبوع الماضي. واقترح العلماء أن يُعرض على الإماراتيين الذين يقتربون من سن التقاعد التقاعد المبكر إذا كان من الممكن أن تؤدي الذكاء الاصطناعي أدوارهم. ومنذ ذلك الحين، قدم الخبراء رؤاهم حول التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي في القوى العاملة.
وأيدت خبيرة الموارد البشرية شما هزاع، المقيمة في أبوظبي، "الفكرة الجيدة" المتمثلة في التقاعد المبكر للوظائف التي يمكن أتمتتها بواسطة الذكاء الاصطناعي. ورأت أنها وسيلة لتشجيع الأجيال الشابة على تبني التقنيات المتقدمة، بدلاً من البقاء عالقين في الأدوار التقليدية.
ومع ذلك، أشارت هزاع إلى أنه ليس من الممكن استبدال جميع الوظائف بالذكاء الاصطناعي. وأوضحت: "لا يمكن استبدال الوظائف التي تتطلب الذكاء العاطفي وحل المشكلات والتفكير النقدي والقيادة والابتكار المستمد من التعامل مع الناس بشكل كامل بالذكاء الاصطناعي".
وأضافت: "في رأيي، الذكاء الاصطناعي لن يحل محل العديد من الوظائف، لكنه سيحولها إلى وظائف ذات أداء أفضل".
ويتم اعتماد الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية والجودة في مختلف القطاعات الحكومية، حيث أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العديد من البرامج لتسهيل التحول التكنولوجي المهني في القطاع.
وقال عمر فاضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة: "هدفنا هو تعزيز اعتماد المصانع على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لرفع القدرة التنافسية بما يؤدي إلى جودة أعلى".
واتفق على أن العمال المهرة سوف يستفيدون من تكامل الذكاء الاصطناعي بدلاً من فقدان وظائفهم بسببه، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة حيث تعتمد الصناعة على تقنيات متطورة تحتاج إلى إدارتها من قبل مهندسين ذوي مهارات عالية. وأضاف: "ومن هنا تأتي قيمة الكفاءة لدينا".
وقالت مستشارة الموارد البشرية المخضرمة هنادي الجابر إن قطاع الموارد البشرية نفسه يعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي ليحل محل بعض الوظائف ولكن إلى حد ما.
"يبدأ تأثير الذكاء الاصطناعي من فحص الطلبات وحتى اختيار المرشحين المناسبين وفي بعض الأحيان رفض المتقدمين أو الموافقة عليهم."
ومع ذلك، فمن المستحيل بالنسبة للقطاع، كما هو الحال مع جميع القطاعات الأخرى، الاعتماد بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى فقدان الأشخاص لوظائفهم.
وأضافت أنه "على العكس من ذلك، وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، سيكون لدى خبراء الموارد البشرية الوقت الكافي لتنمية مهاراتهم باستخدام الوقت الذي توفره أدوات الذكاء الاصطناعي".
وقالت ميرا ناصر، مسؤولة التعلم والتطوير في شركة قابضة في أبو ظبي: "سيفقد الناس وظائفهم لصالح آخرين يستخدمون الذكاء الاصطناعي (بشكل فعال)، وليس الذكاء الاصطناعي".
وأعربت عن اعتقادها بأن الوظائف الإدارية يمكن استبدالها بسهولة بالذكاء الاصطناعي؛ "ويمكن تقليص الأدوار الإدارية وتعزيزها من خلال تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي".
وقالت الإماراتية البالغة من العمر 40 عاماً إنها تشجع أيضاً التقاعد المبكر لمثل هذه الوظائف، وقالت: "لا أمانع التقاعد المبكر بنفسي؛ فأنا لا أرى ذلك نهاية مسيرتي المهنية، بل أراه بمثابة انتقال إلى نشاط أكثر في قطاع الأعمال من خلال المشاركة في أعمالنا العائلية وبدء مشاريعي الخاصة أيضاً".
باعتبارها سيدة عزباء، فإن القوانين الحالية تمنحها التقاعد في سن 45 عاماً أو أكثر بعد إكمال 25 عاماً من الخبرة.