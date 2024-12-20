"حيدر أباد الدولي" يعتمد أول نظام تنبؤي متكامل لعمليات المطارات

"تستمد القيمة التجارية لعمليات المطارات من خلال تنفيذ الحل الذي يزيد القدرة باستخدام البنية التحتية الحالية، ويحسن تدفقات الإيرادات غير الجوية، ويقلل التكاليف من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية. يمكّن الحل المطارات من التعامل مع زيادة الطلب باستخدام التحليلات التنبؤية والوصفية، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل تأخيرات الرحلات وتعزيز رضا الركاب. كما يوفر تجربة متكاملة حقاً، مما يساعد في دعم الجيل القادم من عمليات المطارات، وهي الأولى من نوعها في الهند."

"النهج المبتكر الذي تتبناه شركة (وايسل) WAISL في التحول الرقمي له أهمية خاصة بالنسبة لمطارات الإمارات العربية المتحدة، التي تضم أحد أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم. ومع استمرار دولة الإمارات في ريادتها العالمية في مجال الطيران وتطوير المدن الذكية، تتماشى حلول (وايسل) WAISL مع رؤية الدولة لتعزيز عمليات المطارات والمناطق المجاورة (مثل المدن الذكية والطاقة والرعاية الصحية) من خلال التكنولوجيا المتطورة."

"يبشر هذا التطبيق بعصر جديد في عمليات المطارات، حيث يوفر رؤى تنبؤية وإرشادية، بالإضافة إلى المحاكاة ورؤية شاملة بزاوية 360 درجة للنظام البيئي للمطار بأكمله. يستفيد الحل من تقنيات الجيل التالي مثل التوأم الرقمي والحوسبة السحابية والرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي والفيديو وتحليلات البيانات."