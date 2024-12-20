"حيدر أباد الدولي" يعتمد أول نظام تنبؤي متكامل لعمليات المطارات
كشفت شركة (وايسل) WAISL عن مركز العمليات التنبؤية للمطارات المتكامل المدعوم بنظام التوأم الرقمي في مطار راجيف غاندي الدولي في حيدر أباد. ويمثل هذا الحل المتطور قفزة كبيرة في عمليات المطار.
"هذا هو أول نظام متكامل للعمليات التنبؤية للمطارات من البداية إلى النهاية في الهند، والذي يغطي المحطة والجانب الجوي والجانب الأرضي، ويتكامل مع أكثر من 40 وحدة، ويتتبع أكثر من 100 مؤشر أداء رئيسي. كما أنه قادر على إدارة أكثر من 40 مليون مسافر سنوياً."
"تستمد القيمة التجارية لعمليات المطارات من خلال تنفيذ الحل الذي يزيد القدرة باستخدام البنية التحتية الحالية، ويحسن تدفقات الإيرادات غير الجوية، ويقلل التكاليف من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية. يمكّن الحل المطارات من التعامل مع زيادة الطلب باستخدام التحليلات التنبؤية والوصفية، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل تأخيرات الرحلات وتعزيز رضا الركاب. كما يوفر تجربة متكاملة حقاً، مما يساعد في دعم الجيل القادم من عمليات المطارات، وهي الأولى من نوعها في الهند."
"النهج المبتكر الذي تتبناه شركة (وايسل) WAISL في التحول الرقمي له أهمية خاصة بالنسبة لمطارات الإمارات العربية المتحدة، التي تضم أحد أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم. ومع استمرار دولة الإمارات في ريادتها العالمية في مجال الطيران وتطوير المدن الذكية، تتماشى حلول (وايسل) WAISL مع رؤية الدولة لتعزيز عمليات المطارات والمناطق المجاورة (مثل المدن الذكية والطاقة والرعاية الصحية) من خلال التكنولوجيا المتطورة."
"يبشر هذا التطبيق بعصر جديد في عمليات المطارات، حيث يوفر رؤى تنبؤية وإرشادية، بالإضافة إلى المحاكاة ورؤية شاملة بزاوية 360 درجة للنظام البيئي للمطار بأكمله. يستفيد الحل من تقنيات الجيل التالي مثل التوأم الرقمي والحوسبة السحابية والرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي والفيديو وتحليلات البيانات."
"حددت (وايسل) WAISL وأنشأت شراكة رئيسية مع (كلاود سبوت) Kloudspot باستخدام تقنية إنترنت الأشياء، التي تشير إلى مجموعة من الأجهزة المتصلة والوسائل التكنولوجية التي تيسر الاتصال بين الأجهزة والسحابة الخاصة بها لهذا الحل. ومؤخراً، دخلت (وايسل) WAISL في شراكة مع أمازون ويب سيرفيسز لتطوير هذا الحل بشكل أكبر وتقديمه إلى عملاء المطارات وقطاع النقل على مستوى العالم."
قال ريشي ميهتا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (وايسل) WAISL المحدودة: "في (وايسل) WAISL، نضع معياراً جديداً للمطارات في جميع أنحاء العالم. في العصر الرقمي، لا ينبع التأثير التحويلي من التكنولوجيا وحدها، بل من تطبيقها الجريء والاستراتيجي للتحديات التشغيلية المعقدة."
قال بريتام كاميش، الرئيس التنفيذي للأعمال العالمية بالإنابة لشركة (وايسل). "نريد توضيح الخرافة وتحديد قيمة الأعمال الحقيقية القابلة للتحقيق والعائد على الاستثمار لمشغلي المطارات والمديرين التنفيذيين الذين هم في مراحل مختلفة من النضج مع استراتيجية العمليات التنبؤية للمطارات الخاصة بهم. تعد العمليات التنبؤية للمطارات الرقمية من (وايسل) واحدة من أولى الشركات التي تبنت إدارة المطارات الشاملة وعمليات التشغيل، بالإضافة إلى تقنيات إنترنت الأشياء/الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي لدفع التحول في العمليات الرقمية من البداية إلى النهاية. يؤكد هذا الإنجاز التزام (وايسل) بأن تكون شريكاً مفضلاً للتحول الرقمي والابتكار في المطارات وصناعة الطيران والنقل على مستوى العالم"،