حوكمة الذكاء الاصطناعي والتصدي للتهديدات الداخلية: أولويات أمن المعلومات في الإمارات 2025

أصدرت شركة بروف بوينت (Proofpoint)، الرائدة في مجال الأمن السيبراني والامتثال، تقريرها السنوي الخامس "وجهات نظر مسؤولي أمن المعلومات"، الذي يستعرض أبرز التحديات التي تواجه مسؤولي أمن المعلومات حول العالم، بالإضافة إلى توقعاتهم وأولوياتهم. وكشف تقرير عام 2025، الذي شمل استطلاع آراء 1,600 من مسؤولي أمن المعلومات في 16 دولة، عن اتجاهين محوريين: تصاعد الهجمات السيبرانية وما يرافقه من تزايد القلق لدى مسؤولي أمن المعلومات، إلى جانب تزايد الاستعداد لدفع الفدية عند وقوع الحوادث. كما سلّط الضوء على الصعود السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يفرض على قادة أمن المعلومات تحقيق التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، رغم المخاوف المتزايدة بشأن تسريب البيانات وإساءة استخدامها.

تحديات متزايدة وثقة مهتزة

مع تزايد وتيرة التهديدات السيبرانية وتعقيداتها، يزداد قلق مسؤولي أمن المعلومات بشأن قدرة مؤسساتهم على الصمود في وجه الهجوم السيبراني المؤثر. وأفاد 69% من مسؤولي الأمن السيبراني في دولة الإمارات بأنهم يشعرون بخطر التعرض لهجوم كبير خلال الأشهر الـ12 المقبلة، في حين أقر 56% منهم بعدم جاهزيتهم الكاملة للتعامل مع هذه الهجمات.

وأظهر الاستطلاع أن 77% من مسؤولي أمن المعلومات في دولة الإمارات واجهوا فقداناً فعلياً للبيانات خلال العام الماضي، مع تصدر الحوادث الناجمة عن العوامل الداخلية قائمة الأسباب. كما أرجع 100% منهم جزءاً من فقدان البيانات إلى ترك الموظفين للعمل، مما يؤكد أن سلوك العنصر البشري لا يزال يشكل ثغرة حساسة. وبما يعكس حجم الضغوط، أشار 55% من مسؤولي أمن المعلومات إلى أنهم قد يفكرون في دفع فدية لتفادي تسريب البيانات أو لاستعادة الأنظمة المتضررة.

الذكاء الاصطناعي: أولوية وقلق في آن واحد

سرعان ما أصبح الذكاء الاصطناعي أولوية قصوى لدى مسؤولي أمن المعلومات ومصدر قلق رئيسي لديهم في الوقت نفسه، حيث يرى 60% من مسؤولي أمن المعلومات في العالم أن تمكين الاستخدام الآمن لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي هو أولوية استراتيجية خلال العامين المقبلين، رغم استمرار المخاوف الأمنية.

وفي دولة الإمارات، أعرب 55% من مسؤولي الأمن السيبراني عن قلقهم من احتمال فقدان بيانات العملاء عبر المنصات العامة للذكاء الاصطناعي التوليدي. ومع تسارع وتيرة الاعتماد على هذه التقنية، بدأت المؤسسات بالتحول من نهج تقييد الاستخدام إلى نهج حوكمة الاستخدام، حيث يطبق 59% منها إرشادات واضحة للاستخدام، ويستكشف 58% حلولاً دفاعية قائمة على الذكاء الاصطناعي.

أبرز نتائج التقرير

أورد تقرير "وجهات نظر مسؤولي أمن المعلومات 2025" من بروف بوينت مجموعة من النتائج الرئيسية: