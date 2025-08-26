حوكمة الذكاء الاصطناعي والتصدي للتهديدات الداخلية: أولويات أمن المعلومات في الإمارات 2025

أصدرت شركة بروف بوينت (Proofpoint)، الرائدة في مجال الأمن السيبراني والامتثال، تقريرها السنوي الخامس "وجهات نظر مسؤولي أمن المعلومات"، الذي يستعرض أبرز التحديات التي تواجه مسؤولي أمن المعلومات حول العالم، بالإضافة إلى توقعاتهم وأولوياتهم. وكشف تقرير عام 2025، الذي شمل استطلاع آراء 1,600 من مسؤولي أمن المعلومات في 16 دولة، عن اتجاهين محوريين: تصاعد الهجمات السيبرانية وما يرافقه من تزايد القلق لدى مسؤولي أمن المعلومات، إلى جانب تزايد الاستعداد لدفع الفدية عند وقوع الحوادث. كما سلّط الضوء على الصعود السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يفرض على قادة أمن المعلومات تحقيق التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، رغم المخاوف المتزايدة بشأن تسريب البيانات وإساءة استخدامها.
مع تزايد وتيرة التهديدات السيبرانية وتعقيداتها، يزداد قلق مسؤولي أمن المعلومات بشأن قدرة مؤسساتهم على الصمود في وجه الهجوم السيبراني المؤثر. وأفاد 69% من مسؤولي الأمن السيبراني في دولة الإمارات بأنهم يشعرون بخطر التعرض لهجوم كبير خلال الأشهر الـ12 المقبلة، في حين أقر 56% منهم بعدم جاهزيتهم الكاملة للتعامل مع هذه الهجمات.
وأظهر الاستطلاع أن 77% من مسؤولي أمن المعلومات في دولة الإمارات واجهوا فقداناً فعلياً للبيانات خلال العام الماضي، مع تصدر الحوادث الناجمة عن العوامل الداخلية قائمة الأسباب. كما أرجع 100% منهم جزءاً من فقدان البيانات إلى ترك الموظفين للعمل، مما يؤكد أن سلوك العنصر البشري لا يزال يشكل ثغرة حساسة. وبما يعكس حجم الضغوط، أشار 55% من مسؤولي أمن المعلومات إلى أنهم قد يفكرون في دفع فدية لتفادي تسريب البيانات أو لاستعادة الأنظمة المتضررة.
سرعان ما أصبح الذكاء الاصطناعي أولوية قصوى لدى مسؤولي أمن المعلومات ومصدر قلق رئيسي لديهم في الوقت نفسه، حيث يرى 60% من مسؤولي أمن المعلومات في العالم أن تمكين الاستخدام الآمن لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي هو أولوية استراتيجية خلال العامين المقبلين، رغم استمرار المخاوف الأمنية.
وفي دولة الإمارات، أعرب 55% من مسؤولي الأمن السيبراني عن قلقهم من احتمال فقدان بيانات العملاء عبر المنصات العامة للذكاء الاصطناعي التوليدي. ومع تسارع وتيرة الاعتماد على هذه التقنية، بدأت المؤسسات بالتحول من نهج تقييد الاستخدام إلى نهج حوكمة الاستخدام، حيث يطبق 59% منها إرشادات واضحة للاستخدام، ويستكشف 58% حلولاً دفاعية قائمة على الذكاء الاصطناعي.
أورد تقرير "وجهات نظر مسؤولي أمن المعلومات 2025" من بروف بوينت مجموعة من النتائج الرئيسية:
الثقة في مواجهة تحديات الواقع: يستعد مسؤولو أمن المعلومات لهجمات وسط تزايد فقدان البيانات وثغرات في الجاهزية. في دولة الإمارات، أفاد 69% من مسؤولي أمن المعلومات المشاركين في الاستطلاع بأنهم يشعرون بخطر التعرض لهجوم سيبراني كبير خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وهي النسبة ذاتها المسجلة العام الماضي. ومع ذلك، أقرّ 56% منهم بأن مؤسساتهم غير مستعدة للاستجابة بالدرجة المطلوبة. وشهد 77% من مسؤولي أمن المعلومات في الإمارات فقداناً فعلياً للبيانات خلال العام الماضي، بارتفاع ملحوظ مقارنة بنسبة 45% في عام 2024.
هجمات من كل اتجاه، والنتيجة ذاتها: يواجه مسؤولو أمن المعلومات في الإمارات مشهد تهديدات سيبرانية تتزايد مساراته، دون وجود خطر مهيمن واحد، حيث تتصدر الاحتيالات عبر البريد الإلكتروني، والتهديدات الداخلية، وعمليات الاستيلاء على حسابات الحوسبة السحابية قائمة المخاوف. وعلى الرغم من تنوع الأساليب، إلا أن معظم الهجمات تؤدي إلى النتيجة ذاتها؛ أي فقدان البيانات. وبما يعكس خطورة التهديدات، أشار 55% من مسؤولي أمن المعلومات في الإمارات إلى أنهم قد يفكرون في دفع فدية لاستعادة الأنظمة أو منع تسريب البيانات.
البيانات لا تتسرب من تلقاء نفسها: أفاد جميع مسؤولي أمن المعلومات في الإمارات الذين واجهوا فقداناً للبيانات أن الموظفين الذين تركوا العمل كان لهم دور في ذلك، مقارنة بنسبة 64% فقط العام الماضي. وعلى الرغم من الاعتماد شبه الكامل على أدوات منع فقدان البيانات (DLP)، أكد 42% من هؤلاء المسؤولين أن بياناتهم ما زالت غير محمية بالشكل الكافي. ومع تسارع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، صنف 61% من مسؤولي أمن المعلومات حماية المعلومات وحوكمتها أولوية قصوى.
استمرار مشكلة العنصر البشري: يظل الخطأ البشري أكبر ثغرة في مجال أمن المعلومات خلال عام 2025، حيث أشار 57% من مسؤولي أمن المعلومات في الإمارات إلى أن العنصر البشري يمثل أكبر مصدر للمخاطر، رغم أن 59% منهم يعتقدون أن الموظفين يدركون أفضل ممارسات الأمن السيبراني. ويكشف هذا التناقض عن فجوة فادحة، إذ أن الإدراك وحده لا يكفي. وما يزال نحو 25% من المؤسسات في الإمارات تنقصها موارد مخصصة لإدارة المخاطر الداخلية.
الذكاء الاصطناعي: عدو أم صديق: يثير الصعود السريع للاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي مخاوف متزايدة مرتبطة بمخاطر العنصر البشري، إذ أعرب 55% من مسؤولي أمن المعلومات في الإمارات عن قلقهم من فقدان بيانات العملاء عبر أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي العامة. ورغم هذه المخاوف، يرى 60% من مسؤولي أمن المعلومات أن تمكين الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي التوليدي هو أولوية قصوى، مما يعكس تحولاً من نهج تقييد الاستخدام إلى نهج حوكمة الاستخدام. ومع ذلك، ما زال أكثر من نصف المؤسسات (57%) يفرض قيوداً كاملة على استخدام الموظفين لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
تراجع مستوى التوافق بين مسؤولي أمن المعلومات ومجالس الإدارة: انخفض مستوى التوافق بين مجالس الإدارة ومسؤولي أمن المعلومات في الإمارات من ذروة بلغت 90% في عام 2024 إلى 57% فقط هذا العام. ومع ذلك، برز تأثير الهجمات السيبرانية على تقييم الأعمال كأولوية قصوى لدى مجالس الإدارة، بعد أن كان في ذيل قائمة اهتماماتها العام الماضي.
عام مختلف، وضغوط متشابهة: ما يزال مسؤولو أمن المعلومات في الإمارات يواجهون ضغوطاً متصاعدة في ظل تزايد التهديدات وقلة الموارد المتاحة، حيث أبلغ 62% منهم عن مواجهة توقعات مفرطة، فيما أشار 52% إلى أنهم تعرضوا لحالات إنهاك وظيفي أو كانوا شهوداً على تعرض زملائهم لها خلال العام الماضي.