حوافز المطورين تشعل المنافسة: المشترون الجدد يتدفقون على سوق العقارات في دبي

يتلقى مطورو العقارات مئات الاستفسارات يومياً من المشترين لأول مرة، وقد سجل آلاف المرشحين المهتمين للاستفادة من الحوافز التي تقدمها سلطات دبي.
وأفاد المطورون باستجابة قوية من المشترين لأول مرة بعد تقديم الحوافز من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالتعاون مع كبار المطورين.
وبالإضافة إلى الحوافز التي تقدمها 13 شركة تطوير عقاري وخمسة بنوك بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك ودائرة الأراضي والعقارات في دبي، يحاول المطورون جذب مشترين جدد بعروض أخرى أيضًا.
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في الثاني من يوليو، تم إطلاق برنامج شراء المنازل لأول مرة للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، مما يوفر أولوية الوصول إلى الوحدات في عمليات الإطلاق الجديدة على الخريطة، وشروط تجارية محسنة، بما في ذلك التسعير التفضيلي على الوحدات التي تصل قيمتها إلى 5 ملايين درهم ومنتجات الرهن العقاري المصممة خصيصًا للمشترين المؤهلين.
وتشمل قائمة المطورين الذين التزموا بالفعل بالبرنامج كلاً من عزيزي للتطوير، وبيوند للتطوير، وبينغاتي القابضة، وداماك العقارية، ودانوب العقارية، ودبي العقارية، وإلينغتون العقارية، وإعمار العقارية، ومجموعة ماجد الفطيم، ومراس، ونخيل، وبالما القابضة، ووصل.
والبنوك المشاركة هي البنك التجاري في دبي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك الإمارات الإسلامي، وبنك المشرق.
وقال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، إن استجابة المشترين لأول مرة كانت مشجعة للغاية منذ الإعلان عن الحوافز.
وأضاف: "نتلقى ما بين 500 إلى 700 استفسار يومياً، 99% منها تأتي مباشرة من المشترين وليس الوسطاء، مما يشير إلى تحول حقيقي نحو اهتمام المستخدم النهائي".
وقالت أميرة سجواني، المديرة التنفيذية لشركة داماك العقارية، إنه استناداً إلى الاستفسارات التي تلقتها الشركة حتى 17 يوليو، أي بعد 15 يوماً فقط من إطلاق المشروع، فإن متوسط الاستفسارات التي تلقتها الشركة يومياً بلغ نحو 1000 استفسار.
وأضافت: "يعكس هذا المستوى من التفاعل ليس فقط الأثر المباشر للمبادرة، بل أيضًا ثقة العملاء في سوق دبي، وعروض داماك تحديدًا. وبصفتنا شركة رائدة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، دأبنا على تقديم منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات شريحة واسعة من المشترين، من الباحثين عن الفخامة إلى المستثمرين الباحثين عن القيمة".
وقال العضو المنتدب لشركة داماك: "لقد شهدنا اهتمام ما يقرب من 14 ألف فرد خلال أسبوعين فقط - وهو مؤشر قوي على ارتفاع الطلب وثقة السوق المتنامية".
وتتوقع أميرة أن يكون هناك العديد من المشترين الجادين في مناقشات متقدمة، كما تتوقع إتمام العديد من الصفقات في الأشهر المقبلة.
وأضافت أميرة أن نحو 70% من المشترين المهتمين يبحثون عن عقارات يقل سعرها عن 1.5 مليون درهم.
يُبرز هذا التوجه الطلب القوي على المنازل المُيسّرة التي تُقدّم تصميمًا عالي الجودة، ومواقع مُميزة، ووسائل راحة عصرية بأسعار تنافسية. وقد حرصنا على تطوير مُجتمعات سكنية تُلبّي هذه الحاجة، مُوفّرين للمُشترين لأول مرة بوابةً إلى سوق العقارات النابض بالحياة في دبي، دون المُساس بالجودة أو القيمة.
وبحسب رئيس داماك، فإن أكثر من نصف الاستفسارات تأتي من المستخدمين النهائيين وليس المستثمرين.
يشير هذا إلى تحول ملحوظ في سلوك المشترين، حيث يتطلع المزيد من الأفراد والعائلات إلى ترسيخ جذورهم في دبي على المدى الطويل. كما يعزز هذا جاذبية دبي المتنامية، ليس فقط كوجهة استثمارية، بل كمكان للعيش وبناء المستقبل. نعتبر هذا مؤشرًا قويًا على نضج السوق، ونفخر بتقديم مشاريع تدعم رؤية ملكية المنازل المستدامة.
وأضاف رضوان ساجان، مؤسس شركة دانوب، أن معظم مشتري العقارات لأول مرة يبحثون عن عقارات تتراوح قيمتها بين مليون ومليوني درهم، وهو ما يظهر الطلب القوي على المنازل ذات الأسعار المعقولة والجودة العالية.
أعلنت شركة دانوب العقارية عن تخصيص 10% من وحداتها السكنية لهذا القطاع، وخطة دفع شهرية بنسبة 1%، وخطة دفع سهلة تتطلب 60% فقط قبل التسليم لجعل امتلاك المنزل أكثر قابلية للتحقيق.
من خلال الجمع بين هذه المزايا، تُزيل المبادرة العوائق التقليدية أمام امتلاك العقارات، مثل الدفعات المقدمة الكبيرة وخيارات التمويل غير المرنة، مما يُسهّل أكثر من أي وقت مضى على السكان - وخاصةً المهنيين الشباب والعائلات - امتلاك العقارات. وقد تضافرت جهود خمسة بنوك رائدة لتحقيق ذلك، وفقًا لشركة دانوب العقارية.
وقالت داماك إنها ستدعم هذه المبادرة من خلال توفير وصول حصري للمشترين لأول مرة إلى مجموعة مختارة من المنازل عبر مواقع رئيسية في دبي، مما يسهل الوصول إلى منتجات الرهن العقاري المحسنة وخيارات التمويل المبسطة المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للمشترين لأول مرة.
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