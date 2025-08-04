حوافز المطورين تشعل المنافسة: المشترون الجدد يتدفقون على سوق العقارات في دبي

يتلقى مطورو العقارات مئات الاستفسارات يومياً من المشترين لأول مرة، وقد سجل آلاف المرشحين المهتمين للاستفادة من الحوافز التي تقدمها سلطات دبي.

وأفاد المطورون باستجابة قوية من المشترين لأول مرة بعد تقديم الحوافز من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالتعاون مع كبار المطورين.

وبالإضافة إلى الحوافز التي تقدمها 13 شركة تطوير عقاري وخمسة بنوك بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك ودائرة الأراضي والعقارات في دبي، يحاول المطورون جذب مشترين جدد بعروض أخرى أيضًا.

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في الثاني من يوليو، تم إطلاق برنامج شراء المنازل لأول مرة للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، مما يوفر أولوية الوصول إلى الوحدات في عمليات الإطلاق الجديدة على الخريطة، وشروط تجارية محسنة، بما في ذلك التسعير التفضيلي على الوحدات التي تصل قيمتها إلى 5 ملايين درهم ومنتجات الرهن العقاري المصممة خصيصًا للمشترين المؤهلين.

وتشمل قائمة المطورين الذين التزموا بالفعل بالبرنامج كلاً من عزيزي للتطوير، وبيوند للتطوير، وبينغاتي القابضة، وداماك العقارية، ودانوب العقارية، ودبي العقارية، وإلينغتون العقارية، وإعمار العقارية، ومجموعة ماجد الفطيم، ومراس، ونخيل، وبالما القابضة، ووصل.

والبنوك المشاركة هي البنك التجاري في دبي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك الإمارات الإسلامي، وبنك المشرق.

ما يصل إلى 1000 استعلام يوميًا

وقال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، إن استجابة المشترين لأول مرة كانت مشجعة للغاية منذ الإعلان عن الحوافز.

وأضاف: "نتلقى ما بين 500 إلى 700 استفسار يومياً، 99% منها تأتي مباشرة من المشترين وليس الوسطاء، مما يشير إلى تحول حقيقي نحو اهتمام المستخدم النهائي".