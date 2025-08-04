حملة واسعة في دبي: ملاك العقارات يزيلون الحواجز غير القانونية ويفضلون العائلات

يُفضل أصحاب العقارات في دبي، الذين أعادوا ممتلكاتهم إلى السوق بعد أن فرضت السلطات حملة ضد التقسيمات غير القانونية في الغرف والشقق، تأجير عقاراتهم للعائلات، وخاصة العائلات الصغيرة، والعملاء من الشركات.

الكثير من هؤلاء الملاك الذين لم يكونوا على علم بإعادة تأجير ممتلكاتهم وتقسيمها لأكثر من شخص يعيشون هناك بشكل غير قانوني، أصبحوا الآن يتفقدون بطاقة الهوية الإماراتية، والوظائف، والسجل السابق للمستأجرين المحتملين.

أطلقت بلدية دبي والحكومات المحلية حملة صارمة على الغرف المقسمة في عدة مناطق من الإمارة في الأسبوع الرابع من يونيو، نظراً للمخاطر التي تسببها التعديلات الهيكلية غير القانونية وغير المعتمدة. وكانت أغلب هذه الحملات في مناطق مكتظة بالسكان مثل الرقة، المرقبات، السطوة، والرفاعة.

قالت حمراء وقاص، مستشارة في "رنج إنترناشيونال بروبرتيز": "المالكون الذين لم يكونوا على علم بالحالة أصبحوا الآن أكثر وعياً ويؤجرون عقاراتهم بعد التحقق من مستندات المستأجرين مثل الهوية الإماراتية، وتفاصيل العمل، والسجل السابق. ويفضلون تأجير الوحدات للعائلات الصغيرة أو التأجير المؤسسي. بدلاً من تأجيرها لمستأجرين منفصلين في غرف صغيرة، يستهدفون عائلات واحدة أو موظفين لشركات للامتثال للأنظمة."

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