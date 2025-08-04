حملة واسعة في دبي: ملاك العقارات يزيلون الحواجز غير القانونية ويفضلون العائلات

يُفضل أصحاب العقارات في دبي، الذين أعادوا ممتلكاتهم إلى السوق بعد أن فرضت السلطات حملة ضد التقسيمات غير القانونية في الغرف والشقق، تأجير عقاراتهم للعائلات، وخاصة العائلات الصغيرة، والعملاء من الشركات.
الكثير من هؤلاء الملاك الذين لم يكونوا على علم بإعادة تأجير ممتلكاتهم وتقسيمها لأكثر من شخص يعيشون هناك بشكل غير قانوني، أصبحوا الآن يتفقدون بطاقة الهوية الإماراتية، والوظائف، والسجل السابق للمستأجرين المحتملين.
أطلقت بلدية دبي والحكومات المحلية حملة صارمة على الغرف المقسمة في عدة مناطق من الإمارة في الأسبوع الرابع من يونيو، نظراً للمخاطر التي تسببها التعديلات الهيكلية غير القانونية وغير المعتمدة. وكانت أغلب هذه الحملات في مناطق مكتظة بالسكان مثل الرقة، المرقبات، السطوة، والرفاعة.
قالت حمراء وقاص، مستشارة في "رنج إنترناشيونال بروبرتيز": "المالكون الذين لم يكونوا على علم بالحالة أصبحوا الآن أكثر وعياً ويؤجرون عقاراتهم بعد التحقق من مستندات المستأجرين مثل الهوية الإماراتية، وتفاصيل العمل، والسجل السابق. ويفضلون تأجير الوحدات للعائلات الصغيرة أو التأجير المؤسسي. بدلاً من تأجيرها لمستأجرين منفصلين في غرف صغيرة، يستهدفون عائلات واحدة أو موظفين لشركات للامتثال للأنظمة."
وأكدت سوبنا تيكشاندان، مستشارة في "بروبتي زون ريال استيت"، أن "الكثير من هذه الممتلكات كانت تُؤجر للعزاب سابقاً، لكن الملاك الآن يميلون بشكل متزايد إلى تأجيرها للعائلات الباحثة عن الاستقرار والإشغال طويل الأمد."
وأضافت: "أصبح المستأجرون أكثر حذراً بعد تطبيق هذه القواعد فجأة، والمالكون ملزمون قانونياً بالامتثال، وهم إلى حدٍ كبير متفقون على ذلك لأنه يفيدهم، حيث يتعاملون مع مستأجر واحد لتسديد الإيجار بدلاً من إدارة عدة أشخاص داخل وحدة واحدة."
من الناحية القانونية، لا يحق للمستأجر في دبي تأجير مكان مستأجر دون موافقة خطية من المالك أو أصحاب العقار، وفقاً للمادة 24 من قانون الإيجارات في دبي.
قالت حمراء وقاص إن العديد من الملاك يقومون بإزالة التقسيمات غير القانونية وإعادة التصميم الأصلي للموافق مع لوائح بلدية دبي.
وأفادت "خليج تايمز" أن بعض الملاك ينفقون حتى 45,000 درهم على تجديد وإصلاح ممتلكاتهم بسبب التقسيمات غير القانونية والأضرار الهيكلية.
وقال أيمن يوسف، المدير العام في "كولدويل بانكر": "المالكون والمتضررون من إزالة التقسيمات غير القانونية يركزون الآن على استعادة وحداتهم للامتثال للوائح".
وأضاف: "العديد من الملاك يقومون بتجديد كامل لتحويل المساحات المقسمة إلى وحدات صالحة للعائلات مرة أخرى. تشمل هذه التجديدات إصلاح الأضرار الهيكلية في الأسقف والأرضيات الناجمة عن التعديلات السابقة. وبعد إتمام التجديدات وإعادة العقارات إلى المعايير المطلوبة، سيتم إعادة طرحها في سوق الإيجار."
هذا النص يعكس توجهات ملّاك العقارات في دبي نحو نظام تأجير أكثر تنظيماً واستقراراً عبر إزالة التقسيمات غير القانونية وتفضيل العائلات على المستأجرين العزاب.