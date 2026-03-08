حماية المستهلك "خط أحمر" ولا تهاون مع المتلاعبين بالأسعار في الإمارات

وأوضح المري أن عمليات التفتيش تتم من قبل فرق متخصصة، بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الوزارة أيضاً على نظام إلكتروني لمراقبة الأسعار لتتبعها بشكل مباشر ولحظي، حيث يرتبط هذا النظام بـ 627 منفذ بيع رئيسي، تشمل الجمعيات التعاونية والهايبر ماركت والسوبر ماركت، والتي تمثل ما يقرب من 90% من التجارة المحلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة.