حماية المستهلك "خط أحمر" ولا تهاون مع المتلاعبين بالأسعار في الإمارات

حذرت وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات يوم الأحد من أنها لن تتسامح مع أي مخالفات أو تلاعبات قد تؤثر على استقرار السوق أو حقوق المستهلكين نتيجة الأزمة الإقليمية المستمرة.
وصرح معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، بأن حماية حقوق المستهلك في دولة الإمارات "خط أحمر".
جاء ذلك خلال جولة ميدانية واسعة قام بها الوزير في سوق "العوير" المركزي للخضروات والفواكه بدبي، للتأكد من توافر كميات كافية من المنتجات الغذائية خلال الأزمة الإقليمية الحالية، وللتأكيد على عدم وجود أي نقص في السلع.
وخلال الزيارة، أشار الوزير إلى أن حجم الاستيراد اليومي للفواكه والخضروات في سوق العوير يسير بشكل طبيعي رغم الأزمة الإقليمية الراهنة، كما يشهد السوق توفراً كافياً للمنتجات الغذائية، مما يعكس المستوى العالي من الجاهزية للمخزونات الاستراتيجية للدولة واستقرار عمليات التوريد والمبيعات. وهذا يضمن تلبية احتياجات المستهلكين دون أي نقص أو تأثير على الأسعار.
وأوضح المري أن وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية، تراقب مستويات المخزون اليومية لدى الموردين ومنافذ البيع بالتجزئة. وتقوم الوزارة بإجراء تحليلات شاملة لمستويات كفاية كل سلعة غذائية أساسية لضمان استمرارية التوريد ومنع حدوث أي نقص محتمل.
وذكرت الوزارة أن المراقبة المنتظمة تدعم اتخاذ قرارات استباقية لضمان استقرار الأسعار في الأسواق، خاصة وأن الوزارة لديها خطة عمل تتضمن إجراء أكثر من 420 جولة تفتيشية خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح المري أن عمليات التفتيش تتم من قبل فرق متخصصة، بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الوزارة أيضاً على نظام إلكتروني لمراقبة الأسعار لتتبعها بشكل مباشر ولحظي، حيث يرتبط هذا النظام بـ 627 منفذ بيع رئيسي، تشمل الجمعيات التعاونية والهايبر ماركت والسوبر ماركت، والتي تمثل ما يقرب من 90% من التجارة المحلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة.
منذ بداية الصراع الإقليمي الذي يضم الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران وحتى الآن، نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية حوالي 4,468 جولة تفتيشية في مختلف أسواق الدولة، أسفرت عن رصد 554 مخالفة.
وكانت أبرز المخالفات هي رفع الأسعار دون مبرر. ونتيجة لذلك، تم توجيه 449 إنذاراً للتجار والموردين ومنافذ البيع، كما تم فرض غرامات مالية بقيمة إجمالية بلغت 176,000 درهم.