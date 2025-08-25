حماية الأطفال من مخاطر الألعاب الإلكترونية في الإمارات بخطوات بسيطة

يحذّر خبراء في دولة الإمارات أولياء الأمور من مخاطر السماح للأطفال بلعب ألعاب مثل Roblox من دون اتخاذ إجراءات بسيطة تجعل هذه المنصات أكثر أماناً، مؤكدين أن "10 دقائق فقط" تكفي لجعل تجربة اللعب أكثر حماية للطفل. يدعو كثيرون إلى فرض حدود زمنية وإضافة طبقات حماية جديدة لضمان بقاء اللاعبين الصغار في أمان.

قال متحدث باسم شركة كاسبرسكي للأمن السيبراني: "من خلال الدردشات والمنتديات داخل الألعاب، يتعرض الأطفال لمجموعة واسعة من التهديدات". وتشمل المخاطر الرئيسية التنمر الإلكتروني والتحرش، حيث قد يواجه الأطفال سلوكيات مسيئة أو شتائم لفظية. كما يمكن أن يتعرضوا لمحتوى غير لائق، بما في ذلك العنف أو مواد مصورة أو محتوى لا يتناسب مع العمر يُنشر داخل الألعاب أو المنتديات.

الأسبوع الماضي، انضمت الكويت إلى قائمة من الدول التي حظرت لعبة Roblox. وقالت هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت إن الحظر المؤقت جاء بعد اعتبار محتوى اللعبة خطيراً جداً على سلامة الأطفال. في الآونة الأخيرة، قامت قطر وعُمان والصين وتركيا أيضاً بتنظيم أو حظر المنصة الإلكترونية.

وفقاً للورا تريسترام، الشريكة المؤسسة لمنصة الذكاء الاصطناعي لدعم الصحة النفسية Lumii.me، يمكن جعل الألعاب الإلكترونية أكثر أماناً في "عشر دقائق فقط": "تحويل الحساب إلى حساب طفل، وإضافة فلتر للعمر، وتعيين رقم سري لعمليات الشراء، وجعل الدردشة مقتصرة على الأصدقاء فقط، وتفعيل المصادقة الثنائية". كما نصحت بإخفاء الأسماء والصور الحقيقية واختيار اسم مستخدم محايد. وتقول: "هذه هي الحماية، وليست السرية".

مخاطر الألعاب الإلكترونية

يشير الدكتور شاجو جورج، أخصائي الطب النفسي في مستشفى إنترناشونال مودرن بدبي، إلى أن إدمان الألعاب الإلكترونية أصبح يُعترف به كاضطراب صحي نفسي حقيقي. "تشمل الأعراض الانشغال الدائم بالألعاب، وأعراض الانسحاب عند التوقف، وإهمال المسؤوليات"، وأضاف: "هناك تقارير عن حالات متطرفة بين الأطفال مثل التغيب عن المدرسة، وتدهور النظافة الشخصية، والسلوك القهري حول ألعاب مثل ماينكرافت وروبلوكس وفورتنايت".

وترى لورا أن الخطر الأكبر ليس في الألعاب نفسها، بل في الأشخاص الذين قد يصلون إلى الأطفال عبرها. "يمكن أن تصلهم رسائل مباشرة عشوائية، أو دعوات للدردشة الصوتية، وضغط للانضمام إلى خوادم خاصة مع لاعبين آخرين". وتشرح: "عادة ما يتبع الاستدراج سيناريو محدداً: المديح، طلب السرية، الانتقال إلى تطبيقات خارجية، ثم طلب صور. من المهم تعليم الطفل أنه إذا ساوره الشك بشأن أمرٍ ما فعليه الاستماع لهذا الإحساس".

الأسبوع الماضي، رفعت ولاية لويزيانا الأمريكية دعوى قضائية ضد Roblox متهمة المنصة بتوفير بيئة مناسبة للمتحرشين الجنسيين واصفة إياها بأنها "المكان المثالي للمتحرشين بالأطفال".

كما يشمل خطر الألعاب الإلكترونية خطر الأمن السيبراني. ووفقاً لأحدث تقارير كاسبرسكي، بين أبريل 2024 ومارس 2025، تم تسجيل أكثر من 19 مليون محاولة هجوم تستغل أسماء ألعاب شهيرة بين أبناء الجيل الجديد واستهدفت أكثر من 400 ألف مستخدم مختلف.

وفي شهر مارس 2025 وحده، حاول المهاجمون نحو 1.8 مليون هجمة، ما يدل على أن توجهات الألعاب لا تزال تُستغل للوصول إلى المستخدمين اليافعين.

علامات تحذيرية

تشير لورا إلى وجود عدد من العلامات التحذيرية التي ينبغي أن ينتبه لها الآباء. "كن يقظاً عندما يكون هناك صديق أكبر يقدم الهدايا أو يطلب أسراراً أو يدفع للدردشة خارج المنصة". كذلك، "وجود عمليات شراء غير مبررة، أو تطبيق VPN، أو أعذار مثل 'حسابي تم اختراقه' تعني أنه وقت مراجعة الأمان والمصاريف. اللعب الليلي السري مع تدني الدرجات ليس مجرد مرحلة؛ بل هو إشارة إلى أن الطفل يحتاج للمساندة".

وأضافت أنه من المهم وضع روتين يومي واضح: "الواجبات أولاً، لا ألعاب بعد موعد النوم، والوقت العائلي يجب أن يبقى خالياً من الشاشات. اكتب خطة عائلية من صفحة واحدة للعب: ما هو مسموح وما هو ممنوع والعواقب التي ستطبقونها بهدوء".

ويؤكد الدكتور شاجو أهمية الحديث المنفتح عن المخاطر الرقمية، وإشراك الأطفال في وضع قواعد الخصوصية لبناء الثقة. "تحدث عن الاحتيال، وخصوصية البيانات الإلكترونية، وفكرة أن العملات الافتراضية لها قيمة حقيقية"، وينصح أيضاً باستخدام أدوات التحكم والإبلاغ والاعتدال.

كما حذّر من علامات مثل قضاء وقت متزايد في اللعب على حساب المدرسة أو النظافة أو الحياة الاجتماعية، والانزعاج العاطفي عند التوقف عن اللعب، والسلوك السري أو الكذب حول النشاطات أو العلاقات داخل الألعاب، والانسحاب من الأنشطة الاجتماعية الأخرى.