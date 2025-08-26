حل لمشكلة مزمنة: التكنولوجيا تسهل الحصول على تأشيرة "شنغن" من الإمارات

بالنسبة للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبح الحصول على تأشيرة "شنغن" مرادفاً للإحباط وعدم اليقين. فمن البحث عن مواعيد نادرة إلى التنقل في متاهة المتطلبات المعقدة، غالباً ما تبدو العملية مصممة لتثبيط السفر بدلاً من تسهيله.

الآن، تعمل منصة "أتليس" (Atlys)، المتخصصة في معالجة طلبات التأشيرات، على مواجهة هذه التحديات من خلال توفير تجربة تقديم مبسطة للمسافرين من الإمارات، تتصدى لجميع العقبات بدءاً من ملء النماذج وصولاً إلى تأمين موعد.

يشهد السفر إلى أوروبا ارتفاعاً كبيراً، ففي عام 2024 وحده، ارتفعت طلبات تأشيرة "شنغن" عالمياً بنسبة 13.6%، لتصل إلى أكثر من 11.7 مليون طلب. ومع ذلك، تظل العملية محبطة للمقيمين في الإمارات. فالمواعيد الشحيحة، والمتطلبات غير الواضحة، وكثرة حالات الرفض تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، مما يجعل طلبات تأشيرة "شنغن" واحدة من أكثر أجزاء التخطيط للسفر إجهاداً.

وفقاً لتقرير حديث صادر عن المفوضية الأوروبية، تم رفض ما يقرب من 23% من طلبات تأشيرة "شنغن" المقدمة من الإمارات في عام 2024، مما أدى إلى خسارة جماعية للمتقدمين ملايين الدولارات في رسوم غير قابلة للاسترداد.

وإدراكاً لهذه التحديات المستمرة، طورت "أتليس" حلاً شاملاً يحوّل تجربة تقديم طلب التأشيرة التقليدية إلى عملية بديهية وشفافة يوجهها التصميم الذي يركز على المستخدم والتقنية المتقدمة.

الميزات الرئيسية

وصول أذكى للمواعيد: واحدة من أكبر الإحباطات التي يواجهها المقيمون في الإمارات هي تأمين موعد. فغالباً ما تختفي المواعيد في غضون دقائق من إطلاقها، مما يجبر المسافرين على قضاء ليالٍ في تحديث الصفحات. تحل "أتليس" هذه المشكلة من خلال المراقبة المستمرة لأنظمة السفارات والقنصليات الرسمية بحثاً عن مواعيد جديدة. يمكن للمتقدمين غالباً تأمين موعد في اليوم التالي مباشرة، دون أي جهد ضائع. والأهم من ذلك، أن هذا يحدث بالكامل ضمن الإجراءات الرسمية للسفارات والقنصليات. "أتليس" ببساطة تجعل هذه الفرص مرئية ومتاحة.

تقديم الطلب في أقل من 5 دقائق: يمكن أن يستغرق ملء النماذج التقليدية لتأشيرة "شنغن" ساعات من العمل. تقلص "أتليس" هذا الوقت إلى دقائق باستخدام ميزات التعبئة التلقائية، والتوجيه السياقي، وتصحيح الأخطاء. يتم شرح كل حقل في النموذج، بحيث يعرف المتقدمون بالضبط ما يجب إدخاله ولماذا.

أداة "ماذا لو": أحد أكثر الأسباب شيوعاً للرفض هو فقدان أو عدم اكتمال الوثائق. تُظهر أداة "ماذا لو" من "أتليس" على الفور كيف يمكن أن يؤثر غياب وثيقة معينة على النتيجة. على سبيل المثال، إذا كان كشف الحساب البنكي قصيراً جداً، فإن الأداة تبرز المخاطر وتقترح الحلول قبل التقديم.

مدقق الإثبات المالي: الوثائق المالية هي العمود الفقري للموافقة على تأشيرة "شنغن". تقوم "أتليس" بمسح كشوف الحسابات البنكية التي تم تحميلها وتبرز المشكلات المحتملة مثل الأرصدة المنخفضة، أو المعاملات غير العادية، أو عدم كفاية السجل التاريخي. تساعد هذه الأداة المسافرين على معرفة ما إذا كانت وثائقهم من المحتمل أن تُقبل.

التتبع المدعوم بالذكاء الاصطناعي: لا ينتهي الإجهاد بعد التقديم؛ حيث يقضي العديد من المتقدمين أسابيع في تحديث صفحات المتابعة لرؤية التحديثات. تقضي "أتليس" على هذا الغموض من خلال الإشعارات في الوقت الفعلي. يتم تتبع كل مرحلة من مراحل العملية بشفافية، من التقديم إلى القرار. وتضمن قناة الدعم المتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أن المسافرين لن يشعروا بأنهم متروكون.

طلبات العائلات والمجموعات: بالنسبة للعائلات والمجموعات المسافرة معاً، فإن عملية "شنغن" مؤلمة بشكل خاص، حيث يجب على كل شخص أن يبدأ من الصفر. تتيح "أتليس" للمسافرين إنشاء وإدارة تطبيقات متعددة في تدفق واحد. يتم ربط جميع الوثائق، مما يقلل من الخطوات المتكررة ويختصر ساعات من الجهد.

مع هذه الميزات، لا تعالج "أتليس" نقطة ألم واحدة فقط، بل رحلة "شنغن" بأكملها. من خلال تقليل الأخطاء، واختصار أوقات الانتظار، وإزالة الإجهاد، تمنح "أتليس" المقيمين في الإمارات الثقة والتحكم في عملية كانت تاريخياً خارجة عن السيطرة.

وقال موهك ناهتا، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"أتليس": "كانت مهمة 'أتليس' دائماً هي جعل كل خطوة في رحلة التأشيرة سلسة. بالنسبة للمقيمين في الإمارات، لطالما كانت تأشيرات 'شنغن' واحدة من أصعب العمليات وأكثرها إحباطاً للتنقل. من خلال الجمع بين التكنولوجيا والتصميم والشفافية، نضمن أن يقضي المسافرون وقتاً أقل في القلق بشأن الأوراق ووقتاً أطول في التخطيط لرحلتهم. هذا الأمر يتجاوز مجرد التأشيرات؛ إنه يتعلق بإعادة بهجة السفر".

يأتي التوقيت حاسماً. فمع تزايد عدد المقيمين في الإمارات الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرة "شنغن"، وبقاء معدلات الرفض مرتفعة بشكل عنيد، لم تكن الحاجة إلى الوضوح والكفاءة أكبر من أي وقت مضى. ومن خلال حل المشكلات في جميع مراحل الرحلة (من إعداد الوثائق إلى حجز المواعيد)، تقدم "أتليس" للمسافرين من الإمارات راحة البال.