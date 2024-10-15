حلول "دي في كوم للتكنولوجيا" المبتكرة في جيتكس2024
شاركت شركة "دي في كوم للتكنولوجيا" (DVCOM Technology)، الموزع الرائد للحلول ذات القيمة المضافة في مجالات الاتصالات والتعاون والأمن السيبراني، في معرض جيتكس العالمي 2024. وتعرض الشركة خلال المعرض مجموعة من الحلول المبتكرة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
ويُعدّ معرض جيتكس العالمي 2024، الذي يُقام تحت شعار "التعاون العالمي لصياغة اقتصاد الذكاء الاصطناعي في المُستقبل"، أكبر وأهم حدث تقني في الشرق الأوسط. يستقطب المعرض قادة ومبتكرين وخبراء من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار وعرض أحدث الابتكارات. ومن المتوقع أن يجذب الحدث أكثر من 170 ألف زائر، مما يمنح "شركة دي في كوم للتكنولوجيا" فرصة مثالية لاستعراض حلولها المتقدمة في مجالات الاتصالات والتعاون والأمن السيبراني المعزز بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتُبرز "دي في كوم للتكنولوجيا" في معرض جيتكس العالمي 2024 كيفية تطوير بيئات العمل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن المؤسسات من تعزيز التعاون الفعّال وحماية نفسها من التهديدات الرقمية المختلفة. وستعرض الشركة مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة بالتعاون مع شركاء مثل "فيوسونيك" (ViewSonic) و"ييلينك" (Yealink) و"ييستار" (Yeastar) و"وان سكرين" (OneScreen) و"اكوفوكس" (Akuvox) و"سانغفور" (Sangfor) و"انستا في سي" (InstaVC) و"اكسترافيس" (eXTRAVIS)، حيث تشمل العروض حلولاً للاجتماعات المدعمة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تقنيات متقدمة للأتمتة المنزلية.
وقد أعرب "رنجان جورج"، مدير شركة "دي في كوم للتكنولوجيا"، عن حماسه تجاه مشاركة الشركة في معرض جيتكس العالمي 2024، قائلاً:
"في هذا الحدث المرموق، تقدم "دي في كوم للتكنولوجيا" مجموعة من المنتجات المبتكرة من شركائنا العالميين، بما في ذلك "ييلينك" و"ييستار". وتُعد "ييلينك" رائدة في مجال الاتصالات الموحدة، حيث ستكشف عن حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعيد تعريف تجارب العمل الهجينة. ومن بين أبرز المنتجات التي ستعرضها "ييلينك"، سلسلة "ميتينج بورد" (MeetingBoard)، وهي حل مبتكر مخصص لغرف اجتماعات "مايكروسوفت تيمز" (Microsoft Teams). يتميز هذا المنتج بقدراته المتقدمة في مؤتمرات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتصميمه المتكامل وميزاته التفاعلية، مما يحول بيئات العمل التقليدية إلى مراكز تعاون ديناميكية. كما تسلط منتجات مثل "ميتينج بار ايه 40" (MeetingBar A40) الضوء على النهج الذكي لـ "ييلينك" في التعاون عبر الفيديو، مع ميزات مبتكرة مثل "انتيليفوكس" (IntelliFocus)، والكاميرات المزدوجة، وتقنيات إلغاء الضوضاء، لتضمن بذلك تجربة اجتماع سلسة وفعّالة لجميع المشاركين. تهدف هذه الحلول إلى دعم بيئات العمل الهجينة وزيادة الإنتاجية من خلال تقنيات الفيديو والصوت المتقدمة.
من ناحية أخرى، تستعد شركة "ييستار"، المتخصصة في أنظمة "بي بي اكس" (PBX) وحلول مراكز الاتصال، لعرض أحدث حلول الاتصالات السحابية المتطورة الخاصة بها، والتي تتماشى مع التطور السريع لسوق الاتصالات الموحدة (UC). على رأس هذه الحلول يأتي نظام الهاتف من سلسلة "بي" (P)، الذي يتيح للفرق تقديم خدمة عملاء استثنائية عبر قنوات متعددة تشمل الصوت والرسائل القصيرة وواتساب وفيسبوك ماسنجر والدردشة المباشرة. بفضل هذه الأدوات متعددة الاستخدامات، تعمل حلول "ييستار" على إزالة العوائق التي تعيق بيئات العمل الرقمية، مما يمكّن المؤسسات من تحقيق تحول رقمي سلس وتعزيز التعاون والإنتاجية.
كما تقدم شركة "دي في كوم للتكنولوجيا" شاشات "وان سكرين" (OneScreen) التفاعلية الحديثة في معرض جيتكس 2024. تُعدّ هذه الشاشات، مثل سلسلة "وان سكرين تاتش سكرين" (OneScreen Touchscreen)، مُصممة لتعزيز العمل الجماعي الديناميكي، سواء في البيئات البعيدة أو الهجينة. وتشتهر شاشات "وان سكرين" بميزاتها السهلة الاستخدام، حيث تأتي مزوّدة بعناصر تحكم باللمس قوية، بالإضافة إلى قدرات مدمجة لعقد مؤتمرات الفيديو، وأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تسهم هذه الشاشات في تحسين التعاون من خلال توفير بيئة تفاعلية ومتصلة للمستخدمين، سواء كانت تُستخدم لجلسات العصف الذهني، أو الفصول الدراسية عبر الإنترنت، أو الاجتماعات الافتراضية، مما يجعلها أداة مثالية لدعم العمل في العالم الرقمي الحديث.
علاوة على ذلك، تعرض شركة "دي في كوم للتكنولوجيا" أحدث ابتكارات شركة "اكوفوكس" في أنظمة الاتصال الداخلي المنزلي وحلول الأمان وأتمتة المنزل خلال معرض جيتكس 2024، مع تركيز خاص على نظام "اكوبيلا" (Akubela). تم تصميم "اكوبيلا" للارتقاء بمستوى تجربة أتمتة المنازل الذكية، حيث يسمح للمستخدمين بإدارة وظائف الأمان والتحكم في المنزل عبر واجهة مستخدم بديهية وسهلة الاستخدام.
في ظل تزايد أهمية الأمن الرقمي بشكل غير مسبوق، تقدم "دي في كوم للتكنولوجيا" حلول الأمن السيبراني والبنية التحتية السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من "سانغفور"، لتكون في صدارة مشهد التكنولوجيا خلال معرض جيتكس 2024. تشمل هذه الحلول المتطورة منتجات مثل "سانغفور ان جي ايه اف" (Sangfor NGAF)، وهو جدار حماية الجيل القادم الذي يوفر حماية متقدمة ضد التهديدات السيبرانية، و"سانغفور ايه كلاود" (Sangfor aCloud)، الذي يمكّن المؤسسات من اعتماد الحوسبة السحابية بمرونة وسلاسة مع قابلية الزيادة.
كما تقدم "دي في كوم للتكنولوجيا" "انستا في سي"، وهي منصة تعاون فيديو قابلة للتخصيص، و"اكسترافيس"، وهي شركة مبتكرة في مجال أتمتة السحابة وأتمتة الشبكة و"ديف سيك اوبس" (DevSecOps). توفر أدوات تعاون مرنة عبر الفيديو من "انستا في سي"، مثل "انستا في سي اتش دي برو" (InstaVC HD Pro)، وتوفر للشركات خيارات قابلة للتخصيص لاجتماعات الفيديو ومشاركة الشاشة وإدارة الملفات، وهي مناسبة لاحتياجات مختلف المجالات.
أضافت شركة "دي في كوم للتكنولوجيا" مجموعة من منتجات "فيوسونيك" إلى محفظتها خلال معرض جيتكس 2024، حيث تم تسليط الضوء على أحدث حلول الإشارات الرقمية وأجهزة العرض من "فيوسونيك". تُعتبر هذه المنتجات مثالية للاستخدام في البيئات المهنية والعامة، مما يعزز من تجربة العرض والتواصل في مختلف الفعاليات والاجتماعات.