حلول "دي في كوم للتكنولوجيا" المبتكرة في جيتكس2024

"في هذا الحدث المرموق، تقدم "دي في كوم للتكنولوجيا" مجموعة من المنتجات المبتكرة من شركائنا العالميين، بما في ذلك "ييلينك" و"ييستار". وتُعد "ييلينك" رائدة في مجال الاتصالات الموحدة، حيث ستكشف عن حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعيد تعريف تجارب العمل الهجينة. ومن بين أبرز المنتجات التي ستعرضها "ييلينك"، سلسلة "ميتينج بورد" (MeetingBoard)، وهي حل مبتكر مخصص لغرف اجتماعات "مايكروسوفت تيمز" (Microsoft Teams). يتميز هذا المنتج بقدراته المتقدمة في مؤتمرات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتصميمه المتكامل وميزاته التفاعلية، مما يحول بيئات العمل التقليدية إلى مراكز تعاون ديناميكية. كما تسلط منتجات مثل "ميتينج بار ايه 40" (MeetingBar A40) الضوء على النهج الذكي لـ "ييلينك" في التعاون عبر الفيديو، مع ميزات مبتكرة مثل "انتيليفوكس" (IntelliFocus)، والكاميرات المزدوجة، وتقنيات إلغاء الضوضاء، لتضمن بذلك تجربة اجتماع سلسة وفعّالة لجميع المشاركين. تهدف هذه الحلول إلى دعم بيئات العمل الهجينة وزيادة الإنتاجية من خلال تقنيات الفيديو والصوت المتقدمة.