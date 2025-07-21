حكم تاريخي: منع المطالبة بأي فائدة على التأخير لدى المؤسسات المالية الإسلامية في دبي

قضت محكمة في دبي بمنع البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي من المطالبة بالفوائد المتأخرة، ولو كانت في صورة تعويض، في حالة تأخر المدين عن السداد.

ويأتي هذا الحكم الذي أعلنته الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي في الطعن رقم 595 لسنة 2025 (تجاري)، استناداً إلى المادة 473 المستحدثة من قانون المعاملات التجارية الاتحادي، باعتبارها مسألة تتعلق بالنظام العام.

وقال الدكتور حبيب الملا مؤسس مكتب حبيب الملا وشركاه للمحاماة إن هذا الحكم يختلف عما أعلن عنه سابقاً عندما قضت المحكمة الاتحادية العليا في تسعينيات القرن الماضي بجواز مطالبتهم بالفوائد القانونية كتعويض عن تأخير السداد.

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وقال الملا إن المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية حظر على المؤسسات المالية الإسلامية الاقتراض أو الإقراض بفائدة أو منفعة بأي شكل من الأشكال، أو فرض أو تحصيل فائدة أو منفعة على أي دين مؤجل بما في ذلك فائدة التأخير ولو كان ذلك في صورة تعويض.

لكن النص لم يتطرق إلى المصلحة القانونية، ولذلك فسرت محكمة النقض في حكمها النص بشكل واسع واعتبرت أن المصلحة مهما كانت طبيعتها محظورة، وفق ما قال المحامي الشهير عبر منصة التواصل الاجتماعي X.

وأضاف أن هذا النص المتعلق بالفائدة القانونية "يخضع للتفسير بأكثر من طريقة، ويعتمد على ما إذا كانت هذه الفائدة تعتبر تعويضاً أم تندرج ضمن الربا المحرم في الشريعة الإسلامية".

وبناء على ذلك، أوضح أنه يتحدد هل الفائدة المشار إليها في النص هي فائدة تأخير أو غرامة عقدية على التأخير في السداد، وهو ما يعتبر من الربا المحرم شرعاً، أم أن النص يتضمن أيضاً فائدة قانونية تطالب بها المحكمة، مع الأخذ في الاعتبار الفرق بين المفهوم والأحكام.