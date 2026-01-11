حقيقة الخلل التقني في "إنستغرام" ومزاعم تسريب بيانات ملايين المستخدمين

هل تلقيت رسالة بريد إلكتروني غير مبررة لإعادة تعيين كلمة مرور "إنستغرام"؟ لست وحدك؛ فقد صرحت شركة التكنولوجيا العملاقة مؤخراً أنها "أصلحت" مشكلة سمحت لجهة خارجية بطلب رسائل إعادة تعيين لكلمات مرور بعض المستخدمين.
يأتي هذا التوضيح من "إنستغرام" في الوقت الذي ذكرت فيه شركة "مالوير بايتس" (Malwarebytes)، وهي شركة للأمن السيبراني، أن "مجرمي الإنترنت سرقوا معلومات حساسة لـ 17.5 مليون حساب على إنستغرام".
وفي 9 يناير، أفادت "مالوير بايتس" أن "المعلومات المسروقة" شملت أسماء المستخدمين، والعناوين الفعلية، وأرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني، وغيرها.
ومع ذلك، أصدرت "إنستغرام" منذ ذلك الحين توضيحاً يؤكد أن حسابات المستخدمين آمنة وأنه "لم يحدث أي اختراق للأنظمة". واعتذرت شركة التواصل الاجتماعي عن الارتباك الحاصل، ونصحت المستخدمين بتجاهل هذه الرسائل الإلكترونية.
رسائل البريد الإلكتروني العشوائية لإعادة تعيين كلمة المرور من "إنستغرام" ليست أمراً لم يُسمع به من قبل، ولدى شركة التكنولوجيا دليل حول كيفية معرفة ما إذا كان البريد الإلكتروني أصلياً. إن رسالة إعادة تعيين كلمة المرور التي لم تطلبها لا تعني دائماً أن الحساب قد تم اختراقه.
في بعض الأحيان، قد يكون ذلك بسبب قيام مستخدم آخر بكتابة عنوانه بشكل خاطئ. لا تقلق، ففقط الأشخاص الذين يعرفون كلمة مرورك في "إنستغرام" أو ينقرون على رابط تسجيل الدخول في هذا البريد الإلكتروني يمكنهم تسجيل الدخول إلى حسابك.
أولاً، يتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني الرسمية فقط من العنوان (mail.instagram.com@). وإذا كان لدى المستخدمين مخاوف أمنية إضافية، فيمكنهم إعادة تعيين كلمة مرورهم وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية.
يمكن القيام بذلك من خلال الذهاب إلى علامة تبويب "كلمة المرور والأمان" تحت "مركز الحسابات"، ثم اختيار وسيلة المصادقة الآمنة المفضلة. أما إذا كانت الرسالة واردة من عنوان غير معروف، فمن المرجح أنها محاولة تصيد احتيالي؛ لذا يجب على المستخدمين تجنب النقر على الروابط أو تنزيل أي مرفقات.