حقبة مؤسسية جديدة للشركات العائلية في الإمارات

ومع ذلك، وبينما تتوسع العائلات بسرعة وتنتشر دولياً، فإنها تواجه مجموعة متزايدة من المخاطر الداخلية والخارجية. ووفقاً لنتائج "ديلويت" التي استشهدت بها غوتش، فإن 68% من الشركات العائلية في الشرق الأوسط ترى الآن في عدم اليقين الاقتصادي خطراً خارجياً مرتفعاً أو متوسطاً، بينما يصنف 52% منها ضعف الأمن السيبراني كخطر داخلي كبير. وتوضح غوتش أن "العائلات الأكثر تطوراً تستجيب بشكل استباقي عبر الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، واعتماد ممارسات إدارة المخاطر على مستوى المؤسسة، وتقوية مجالس إدارتها، وإضفاء الطابع الرسمي على عمليات صنع القرار". وتلاحظ أن الحوكمة يُنظر إليها بشكل متزايد ليس كإجراء دفاعي، بل كـ "مصدر للميزة التنافسية".