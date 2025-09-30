حظر بنوك الطاقة على متن طيران الإمارات يدخل حيز التنفيذ

وأشارت طيران الإمارات إلى أن الشحن في المقعد لا يزال متاحًا على جميع الطائرات، لكنها لا تزال تشجع الركاب على شحن أجهزتهم بالكامل قبل الصعود إلى الطائرة، وخاصة في الرحلات الطويلة.