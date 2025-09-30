حظر بنوك الطاقة على متن طيران الإمارات يدخل حيز التنفيذ

تذكّر طيران الإمارات ركابها بأنه سيتم حظر استخدام بنوك الطاقة على متن جميع رحلاتها اعتبارًا من الغد، 1 أكتوبر 2025. وبينما يُسمح للمسافرين بحمل بنك طاقة واحد في ظل ظروف محددة، فقد أكدت شركة الطيران أنه لا يجوز استخدام الأجهزة في أي وقت أثناء الرحلة.
ويأتي هذا التذكير قبل بدء تطبيق قواعد السلامة الجديدة التي تم الإعلان عنها لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، والتي تهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالأجهزة التي تعمل ببطاريات الليثيوم.
بموجب القواعد:
يُسمح فقط ببنك طاقة واحد بقدرة أقل من 100 واط في الساعة لكل راكب.
لا يجوز استخدام بنوك الطاقة لشحن الأجهزة الشخصية أثناء الرحلة.
لا يُسمح بشحن بنوك الطاقة باستخدام مصدر الطاقة الخاص بالطائرة.
يجب أن يتم وضع علامات واضحة على الأجهزة مع تصنيفات السعة.
يجب تخزين بنوك الطاقة في جيب المقعد أو أسفل المقعد - وليس في الخزائن العلوية.
لا تزال بنوك الطاقة محظورة في الأمتعة المسجلة.
وأشارت طيران الإمارات إلى أن الشحن في المقعد لا يزال متاحًا على جميع الطائرات، لكنها لا تزال تشجع الركاب على شحن أجهزتهم بالكامل قبل الصعود إلى الطائرة، وخاصة في الرحلات الطويلة.
تقول شركة الطيران إن هذه الخطوة تأتي عقب مراجعة شاملة للسلامة في ظل تزايد حوادث بطاريات الليثيوم في قطاع الطيران. تُشكل بنوك الطاقة، التي تستخدم عادةً خلايا أيونات الليثيوم أو بوليمر الليثيوم، خطر نشوب حريق في حال تلفها أو تصنيعها بشكل سيء أو شحنها بشكل زائد.
أكدت طيران الإمارات أن قرار منع استخدامها على متن الطائرة إجراء استباقي لضمان الاستجابة السريعة في حالات نادرة مثل تعطل البطارية أو نشوب حريق. إن إبقاء الأجهزة في متناول اليد - دون استخدامها - يتيح لطاقم الطائرة الاستجابة السريعة عند الحاجة.
صرحت شركة الطيران في بيان لها: "السلامة هي أساس كل ما نقوم به. صُممت هذه الإجراءات لحماية ركابنا وطاقمنا وطائراتنا في جميع الأوقات".