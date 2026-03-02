حريق في مركز بيانات أمازون بالإمارات يربك الخدمات والشبكات

أفاد مركز بيانات لخدمات أمازون ويب في الإمارات بتعطل خدماته مساء الأحد بعد أن اصطدمت أجسام بالمنشأة، مما أدى إلى شرارات وحريق.

قالت الشركة على لوحة التحكم الخاصة بها في الساعة 5:19 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ (5:19 مساءً بتوقيت الإمارات) يوم 1 مارس إن مشكلات الاتصال والطاقة أثرت على واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والمثيلات في منطقة توفر واحدة (mec1-az2) في منطقة ME-CENTRAL-1 بسبب مشكلة طاقة محلية.

في تحديث في الساعة 9:41 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ (9:41 مساءً بتوقيت الإمارات)، قالوا: "في حوالي الساعة 4:30 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ (4:30 مساءً بتوقيت الإمارات)، تأثرت إحدى مناطق التوفر لدينا (mec1-az2) بأجسام اصطدمت بمركز البيانات، مما أحدث شرارات وحريق. قامت إدارة الإطفاء بقطع التيار الكهربائي عن المنشأة والمولدات أثناء عملهم على إخماد الحريق."

وأضافوا: "ما زلنا ننتظر الإذن لإعادة تشغيل الطاقة، وبمجرد حصولنا عليه، سنتأكد من استعادة الطاقة والاتصال بأمان. سيستغرق الأمر عدة ساعات لاستعادة الاتصال بالمنطقة المتأثرة. تعمل مناطق التوفر الأخرى في المنطقة بشكل طبيعي."

في تحديثهم التالي، أبلغت AWS: "نحن ندرك أن بعض العملاء يواجهون أخطاء عند استدعاء واجهات برمجة تطبيقات EC2، وتحديداً واجهات برمجة التطبيقات المتعلقة بالشبكات (AllocateAddress، AssociateAddress، DescribeRouteTable، DescribeNetworkInterfaces). نحن نعمل بنشاط على مسارات متعددة للتخفيف من هذه المشكلات."

في الساعة 6:01 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ (6:01 صباحًا بتوقيت الإمارات في 2 مارس)، قالت الشركة إنها لا تزال لا تملك وقتًا تقديريًا لاستعادة الطاقة. وقالوا: "بالنسبة للعملاء الذين يستطيعون ذلك، نوصي باستخدام مناطق توفر بديلة أو مناطق AWS أخرى حيثما ينطبق ذلك."

جاء في تحديثهم بتاريخ 1 مارس الساعة 9:59 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ (2 مارس الساعة 9:59 صباحًا بتوقيت الإمارات): "نحن نحقق في مشكلات اتصال إضافية ومعدلات خطأ في منطقة ME-CENTRAL-1."