"حرة الشارقة" تتعاون مع "أدنوك" لآفاق جديدة للمستثمرين

تلعب المناطق الحرة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة دورًا متناميًا في دعم الأهداف الاستراتيجية الوطنية. ووفقًا لوزارة الاقتصاد الإماراتية، يوجد أكثر من 45 منطقة حرة عاملة في جميع أنحاء الدولة، تُساهم بنحو 30% في التجارة غير النفطية، وتلعب دورًا محوريًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي عام 2023، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات العربية المتحدة 23 مليار دولار أمريكي، مع توجيه حصة كبيرة منه عبر المناطق الحرة.