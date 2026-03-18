حرب الشرق الأوسط تُشعل أزمة طاقة في آسيا وتكشف هشاشة الاعتماد على الغاز المسال

تفرض الحرب في الشرق الأوسط مراجعةً للدول المعتمدة على الغاز الطبيعي المسال، وهو الوقود الذي يرتكز عليه توليد الطاقة في العديد من أكبر اقتصادات آسيا.
والآن، وفي أسبوعها الثالث، أدت المعارك فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز ووقف الإنتاج القطري، مما أدى إلى سحب نحو خمس الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال (LNG) من السوق.
يشكل هذا تهديداً وجودياً لشبكات الطاقة في أنحاء آسيا، التي تعد أكبر مستهلك لهذا الوقود في العالم وتستقبل أكثر من 80% من الصادرات القطرية. وتعتمد مناطق تشمل اليابان وسنغافورة وتايلاند وتايوان وباكستان وبنغلاديش على الغاز الطبيعي لتوليد ثلث احتياجاتها من الكهرباء أو أكثر.
ولتفادي النقص المحتمل، تنافست شركات المرافق في المنطقة لشراء الشحنات المتبقية بأسعار قياسية في ما يسمى "السوق الفورية". وتتخذ بعض الدول خطوات لترشيد استهلاك الطاقة والاستعانة بصناديق الدولة للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار. كما تتوجه العديد من الدول التي تواجه نقصاً في الإمدادات وزيادة في الأسعار للعودة إلى محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.
ويتوقع المحللون ومسؤولو الطاقة أن يستمر تأثير هذه الاضطرابات لفترة طويلة تتجاوز الصراع الحالي. ففي آسيا، طالما وُصف الغاز الطبيعي المسال بأنه "وقود جسر"؛ فهو أقل تلوثاً من الفحم، وأكثر موثوقية من الطاقات المتجددة، وقادر على تزويد منطقة من المتوقع أن تقود زيادة عدد سكانها ونشاطها الاقتصادي أكثر من نصف نمو الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2050.
وفي تقرير صدر يوم الاثنين، قدرت شركة "شل"، وهي أكبر تاجر للغاز الطبيعي المسال في العالم، أن الاستهلاك في آسيا سيساعد في دفع الطلب العالمي على هذا الوقود بنسبة تصل إلى 85% بحلول عام 2050، ارتفاعاً من 422 مليون طن متري في عام 2025.
لكن كل ذلك يعتمد على إمدادات موثوقة. وبسبب الطبيعة الجغرافية لآسيا التي تحول دون إنشاء خطوط أنابيب عبر الحدود، يجب على الدول الاعتماد على الناقلات البحرية من أكبر منتجين في العالم: الولايات المتحدة وقطر. إلا أن الغاز الأمريكي يبعد آلاف الأميال، بينما الإمدادات القطرية محاصرة خلف مضيق هرمز، وهو نقطة اختناق أصيبت بالشلل بسبب الحرب مع إيران.
بعد غزو روسيا’ لأوكرانيا عام 2022، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال مع تسابق أوروبا لاستبدال الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب بالغاز الطبيعي المسال المشحون بحرًا. حتى قبل الضربات الأمريكية على إيران، كان المشترون الآسيويون يشعرون بقلق متزايد بشأن سوق من المتوقع أن تهيمن فيه دولتان فقط على غالبية الإمدادات الجديدة حتى عام 2030.
وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال مع سباق أوروبا لاستبدال غاز الأنابيب الروسي بالشحنات المنقولة بحراً. وحتى قبل الضربات الأمريكية على إيران، كان المشترون الآسيويون يشعرون بقلق متزايد بشأن سوق تستعد دولتان فقط للسيطرة على غالبية الإمدادات الجديدة فيه حتى عام 2030.
وفي الوقت الحالي، يقول هينينج جلويستين، المدير الإداري لشؤون الطاقة في "مجموعة أوراسيا" (شركة لأبحاث المخاطر السياسية): "آسيا في حالة منافسة كاملة على الأسعار، وأي دولة يمكنها التحول من الغاز إلى الفحم تفعل ذلك".
وتسلط هذه الاضطرابات الضوء أيضاً على المخاطر طويلة الأجل للاعتماد على الغاز الطبيعي المسال. وأضاف جلويستين: "إذا كنت مستورداً، فستقول: ’حسناً، لقد حدثت أزمتان كبيرتان في خمس سنوات. لا يمكننا الاستمرار في التعامل مع هذا الوضع‘".
وتلعب اليابان دوراً كبيراً في المنطقة كوسيط، حيث تستورد الغاز الطبيعي المسال وتعيد تصديره إلى دول جنوب شرق آسيا. ولسنوات، روجت اليابان وبائعون آخرون للغاز الطبيعي المسال كطريقة للدول المعتمدة على الفحم لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة مع خفض الانبعاثات.
وبدأت العديد من الدول في جنوب شرق آسيا بزيادة أحجام الاستيراد بشكل كبير في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مع تضاؤل احتياطيات الغاز المحلية. وقادت تايلاند هذا التوجه، حيث قامت ببناء محطتين رئيسيتين للاستيراد واتخذت خطوات لتحرير سوق الغاز المحلي. وبحلول عام 2022، ولد الغاز الطبيعي أكثر من نصف كهربائها، حيث شكل الغاز الطبيعي المسال ما يقرب من ربع تلك الإمدادات - ارتفاعاً من 2% فقط في عام 2011، وفقاً لبيانات من مركز أبحاث الطاقة لآسيا والمحيط الهادئ في طوكيو.
وقد هزت الحرب الروسية الأوكرانية الثقة في الغاز الطبيعي المسال. فعندما قطعت موسكو إمدادات الأنابيب عن أوروبا في عام 2022، تحولت الدول الأوروبية الغنية إلى سوق الغاز المسال العالمي، وغالباً ما كانت تزايد بأسعار أعلى من الاقتصادات الآسيوية الناشئة. وأدى النقص الناتج عن ذلك إلى إجبار الدول على الحد من الواردات وتحمل انقطاعات دورية للكهرباء. وفي تايلاند، ارتفعت أسعار الكهرباء إلى مستويات قياسية، مما دفع الحكومة إلى تأجيل إحالة وحدات الفحم في محطة "ماي موه" إلى التقاعد.
وبعد أربع سنوات، يتكرر النمط نفسه. فهذا الشهر، أمرت الحكومة التايلاندية محطات الفحم بالعمل بكامل طاقتها وبدأت في السحب بكثافة من صندوق دعم الطاقة الحكومي للمساعدة في امتصاص صدمات الأسعار.
وقالت دينيتا سيتياواتي، كبيرة محللي الطاقة المقيمة في إندونيسيا لدى مؤسسة "إمبير" (Ember) البحثية، إن إعادة توجيه السفن "تؤدي مرة أخرى إلى توسيع الفوارق الاقتصادية بين الدول الغنية والاقتصادات الناشئة".
وفي بنغلاديش، بدأت شركات المرافق بزيادة استخدام الفحم بشكل كبير لتوليد الكهرباء منذ بداية الحرب في إيران، وفقاً لبيانات الشركة الحكومية المسؤولة عن نقل الكهرباء.
كما تسبب اضطرابات الإمدادات مشاكل في أكثر اقتصادات آسيا تقدماً. فقد قالت وزارة الاقتصاد التايوانية هذا الشهر إنها ستكون مستعدة لشراء المزيد من الغاز المسال من الولايات المتحدة وإعادة تشغيل محطة "هسينتا" للفحم المتقاعدة إذا استمرت اضطرابات الإمداد حتى أبريل. كما تستعد كوريا الجنوبية لتعزيز توليد الطاقة النووية والفحم لتعويض التقلبات في إمدادات النفط والغاز المسال، حسبما صرح وزير الصناعة الأسبوع الماضي.
وقالت سيتياواتي: "آسيا تمر بمفترق طرق هام". ففي أعقاب أزمة الطاقة عام 2022، تم الترويج للغاز الطبيعي المسال كبديل مستقر لغاز الأنابيب لأنه يمكن شحنه إلى أي مكان في العالم. والآن، تعاني سلاسل توريد الغاز المسال من اختناقاتها الخاصة. وأضافت: "أمن الطاقة أمر حيوي لاستمرار التنمية الاقتصادية في هذا الجزء من العالم".
في الوقت نفسه، تعمل الولايات المتحدة وهي بالفعل أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم — على تعزيز صادراتها. وبموجب ما يسمى بأجندة "الهيمنة على الطاقة"، ألغى الرئيس دونالد ترامب قرار وقف إصدار تراخيص محطات تصدير الغاز المسال الجديدة. وحتى قبل الحرب مع إيران، كانت الإدارة تروج للغاز المسال في آسيا، بما في ذلك مشروع بقيمة 44 مليار دولار في ألاسكا، كبديل مستقر للإمدادات الروسية والشرق أوسطية.
وفي الوقت الحالي، يتوقع معظم المحللين في آسيا أن تستمر الدول في التحول مؤقتاً إلى الفحم لاستبدال الغاز الباهظ الثمن طوال فترة الحرب. ومع ذلك، قالت إيمي كونغ، المحللة في مجموعة الأبحاث "زيرو كاربون أناليتيكس"، إن الدول أمامها خيار لاحقاً: إما التمسك بالغاز المسال أو التحرك بسرعة أكبر نحو الطاقة المتجددة.
وأشارت كونغ إلى باكستان، التي قامت في أعقاب اضطرابات سوق الغاز بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بمضاعفة قدرتها على إنتاج الطاقة الشمسية ثلاث مرات تقريباً بين عامي 2021 و2024. وساعد هذا التحول، الذي كان مدفوعاً بشكل كبير بانتشار الألواح الشمسية الصينية منخفضة التكلفة، البلاد على تقليل اعتمادها على واردات الغاز المسال.
وقالت كونغ إنه بينما لا تزال البلاد تعاني من اضطرابات كبيرة في الطاقة، مثل انقطاع الغاز عن المنتجين المحليين مثل مصانع الأسمدة، فإن التحول نحو الطاقة المتجددة يحمي باكستان من عدم استقرار أكبر.
وأضافت أن رد الفعل الفوري في آسيا "سيكون حتماً الاعتماد على الإمدادات المحلية الحالية، وخاصة الفحم". ولكن بعد خمس سنوات من الآن، "سيكون هناك المزيد من النقاشات حول الغاز، وما إذا كان حقاً سيتفوق على الطاقة المتجددة من حيث الجدوى الاقتصادية واستقرار الإمدادات".
نُشر هذا المقال في الأصل في صحيفة نيويورك تايمز.