حرب إيران وأزمة الوقود: وعود ترامب تصطدم بواقع الأسواق

بينما بدأت الحرب مع إيران في دفع أسعار النفط والغاز إلى الارتفاع الصاروخي حول العالم، قلل الرئيس دونالد ترامب من شأن التداعيات، معتبراً إياها نكسة مؤقتة للاقتصاد الأمريكي. وصرح للصحفيين هذا الشهر قائلاً: "عندما ينتهي هذا الأمر، ستنخفض أسعار النفط بسرعة كبيرة جداً".
لكن في نهاية المطاف، قد لا يكون الأمر بهذه البساطة.
فحتى مع إعلان ترامب تراجعه عن تهديداته بضرب البنية التحتية للطاقة في إيران، يرى اقتصاديون وتنفيذيون في قطاع الصناعة أن الأمر قد يستغرق أسابيع، إن لم يكن أشهراً، قبل أن تشعر العائلات والشركات الأمريكية بانفراجة حقيقية في تكاليف الطاقة المتصاعدة.
إن إنهاء الحرب من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة الجيوسياسية ويساعد على الأرجح في إعادة فتح ممرات الشحن المغلقة في الشرق الأوسط، مما يدفع أسعار النفط والغاز للهبوط من مستوياتها المرتفعة الأخيرة. لكن أي تحسن سيصل تدريجياً إلى المستهلكين، وربما ليس بالسرعة الكافية لإصلاح الضرر الذي لحق بالاقتصاد الأمريكي.
وبحلول منتصف يوم الثلاثاء، بدت الأسواق متشائمة بشأن فرص التوصل إلى حل سريع وسهل للحرب. واستقر سعر برميل خام برنت، المعيار الدولي، عند حوالي 100 دولار، بزيادة تقارب 40% منذ بدء الحرب. كما تجاوز متوسط سعر غالون البنزين 3.97 دولار على المستوى الوطني، وفقاً لنادي السيارات "AAA"، مما يعكس قفزة تقارب الدولار الواحد مقارنة بالشهر الماضي.
وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة "موديز أناليتيكس"، إن احتمال استمرار التكاليف المرتفعة يؤكد مقولة شائعة في صناعة الطاقة: "الأسعار ترتفع مثل الصاروخ، وتسقط مثل الريشة".
توقع زاندي أنه في حال انتهت الحرب قريباً، فسيستغرق الأمر من ستة إلى ثمانية أسابيع حتى تعود عمليات إنتاج النفط والشحن إلى طبيعتها. وعند تلك النقطة، قد يستقر النفط عند حوالي 80 دولاراً لبرميل برنت، وهو سعر أعلى مما كان عليه قبل بدء القصف. ومن المرجح أن تنخفض الأسعار في محطات الوقود ببطء أيضاً.
سيعتمد الجدول الزمني الدقيق على عوامل عديدة، تشمل:
مدى الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط.
مصير مضيق هرمز، الممر الرئيسي للنفط والغاز المغلق منذ أسابيع.
نوع الوقود؛ حيث أدت الحرب إلى الضغط على الإمدادات العالمية من الديزل ووقود الطائرات بشكل خاص.
تؤدي مثل هذه الارتفاعات إلى تأثيرات متلاحقة عبر الاقتصاد بطرق متعددة ومستمرة. فقد تصبح المواد الغذائية أكثر تكلفة بسبب ارتفاع تكاليف الشحن، كما قد ترتفع أسعار تذاكر الطيران في موسم السفر الصيفي. وفي إشارة نذير مبكرة، حذر الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد إيرلاينز" عبر تلفزيون بلومبرغ يوم الثلاثاء من أن الشركة قد ترفع أسعار التذاكر بنسبة 20% إذا استمرت الحرب مع إيران في استنزاف وقود الطائرات.
وقال مايك سومرز، الرئيس التنفيذي لمعهد البترول الأمريكي: "ليس لدينا أي فكرة عن الاتجاه الذي ستسلكه الأسعار. لا نعرف حالة الأصول، ولا نعرف كم من الوقت سيستغرق استعادة الإنتاج الذي توقف".
الرهانات السياسية لترامب
تزيد المتغيرات الاقتصادية المتقلبة من حجم المخاطر بالنسبة لترامب، مع دخول الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران أسبوعها الرابع. ورغم تحذيرات الخبراء من عواقب صراع طويل الأمد، أصر الرئيس على أن حربه "تستحق التكلفة" وستحقق فوائد جوهرية من خلال توفير شرق أوسط أكثر استقراراً.
وقال ترامب يوم الاثنين: "كان اقتصادنا رائعاً"، محاولاً تبرير قراره بشن الحرب بضرورة "القضاء على مشكلة كبيرة".
ومع ذلك، كان الاقتصاد الأمريكي يظهر علامات إجهاد حتى قبل الحرب، تجلت في استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين وزيادة معدل البطالة مؤخراً. وساهمت هذه الضغوط في شعور الأمريكيين بالإحباط، حيث ألقى الكثير منهم باللوم على ترامب في ضائقتهم المالية في استطلاعات الرأي الأخيرة قبل انتخابات التجديد النصفي.
حذر العديد من المحللين من أن مسار البلاد قد يزداد سوءاً إذا استمرت حرب إيران وظلت أسعار النفط مرتفعة حتى الشهر المقبل أو ما بعده، مما يزيد من مخاطر انزلاق الولايات المتحدة إلى الركود.
وقال مايكل بيرس، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في "أكسفورد إيكونوميكس"، إن استجابة السوق تعكس حقيقة أن إنهاء الحرب "يتطلب طرفين (It takes two to tango)". وأشار تقرير لشركته إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى قفزة حادة في التضخم خلال شهري مارس وأبريل، مما قد يخفض توقعات النمو الاقتصادي من 2.8% إلى 2.4% هذا العام.
وحتى لو تمكن ترامب من التوسط لإنهاء سريع للصراع، يؤكد الخبراء أنه لن يكون هناك "مفتاح سحري" يعيد تكاليف الطاقة إلى مستويات ما قبل الحرب فوراً؛ فإعادة تشغيل الإنتاج في دول مثل السعودية، التي أوقفت بعض العمليات بسبب التهديدات الأمنية وهجمات الطائرات المسيرة، ستستغرق وقتاً طويلاً.
نُشر هذا المقال في الأصل في صحيفة نيويورك تايمز.