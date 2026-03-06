حتى نهاية مارس.. سحب نقدي"مجاني" لعملاء"الإمارات دبي الوطني" في الإمارات والخليج

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني يوم الجمعة عن إعفاء رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى استبدال بطاقات الخصم مجاناً.

أعلن أكبر بنك في دبي عن هذه المبادرة لتسهيل أمور عملائه في هذه الأوقات الصعبة.

"يؤكد بنك الإمارات دبي الوطني إعفاءه من رسوم السحب النقدي من أي جهاز صراف آلي داخل الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك استبدال بطاقات الخصم وتسليمها داخل الإمارات وخارجها، حتى 31 مارس 2026،” قال البنك في بيان لصحيفة الخليج تايمز.

“يأتي هذا تماشياً مع التزامنا بدعم عملائنا ومساعدتهم على إجراء معاملاتهم المصرفية بمزيد من الراحة والمرونة خلال التطورات الإقليمية الأخيرة،” قال البنك.

“يمكن للعملاء الوصول إلى أموالهم، وطلب بطاقات جديدة عند الحاجة، ومواصلة التعامل المصرفي بسلاسة مع بنك الإمارات دبي الوطني. لأي استفسارات، تظل قنوات الاتصال الرسمية لدينا متاحة للمساعدة،” أضاف البنك.