حاملو التأشيرة الذهبية سيقودون سوق العقارات في دبي

قال رضوان ساجان، رئيس مجلس إدارة شركة دانوب العقارية، إن المحترفين في دولة الإمارات العربية المتحدة الحاصلين على تأشيرة ذهبية لمدة 10 سنوات سيكونون من بين المحركين الرئيسيين لسوق العقارات في دبي في السنوات المقبلة.
وقال ساجان لصحيفة خليج تايمز : "لقد حصل العديد من المتخصصين الطبيين في الإمارات العربية المتحدة على التأشيرة الذهبية أو تأهلوا للحصول عليها".
ونتيجةً لذلك، يختار الكثيرون الاستثمار في عقارات دبي والبقاء فيها، سواءً لمستقبلهم المهني أو تقاعدهم. وهذا يجعل الاستثمار في عقارات دبي قرارًا منطقيًا بالنسبة لهم، كما أضاف.
وتحدث ساجان، وهو أحد المخضرمين في هذه الصناعة، خلال فعالية اليوم المفتوح التي أقيمت مؤخراً للأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تضمنت خطة دفع مخفضة للحضور.
بعد جائحة كوفيد-19، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة التأشيرة الذهبية لمقدمي الرعاية الصحية.
وبحسب دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، يجب أن يكون لدى المتقدمين خبرة لا تقل عن 5 سنوات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورخصة مزاولة مهنة سارية المفعول، ودرجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المهنيين العاملين في مجالات العلوم والبحوث وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والتعليم وغيرها من المجالات الماهرة مؤهلون للحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات.
شهد برنامج التأشيرة الذهبية طلبًا متزايدًا منذ إطلاقه في عام 2019، حيث يوفر استقرارًا طويل الأمد للمقيمين المغتربين والمستثمرين الذين يرغبون في العيش والعمل والتقاعد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن الجهات المختصة في دبي أن عدد التأشيرات الذهبية الصادرة في جميع الفئات بلغ 158 ألفاً في عام 2023، مقارنة بـ 79 ألفاً و617 في العام السابق.
ويظل الملياردير المقيم في دبي متفائلاً بشأن سوق العقارات المحلية ويتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع خلال السنوات القليلة المقبلة، شريطة عدم وجود توترات جيوسياسية في المنطقة.
وأضاف أن المشترين من غير المرجح أن يجدوا أسعار العقارات الحالية في دبي بعد عامين، حيث من المتوقع أن ترتفع قيمتها.
أعتقد أن الأسعار سترتفع مع استمرار تزايد تدفق الزوار إلى دبي. كما سيُمثل منتجع الألعاب المتكامل المُرتقب في المرجان برأس الخيمة تطورًا هامًا لسوقي العقارات والضيافة المحليين، على حد قوله. وأضاف أنه في حال عدم وجود أي تقلبات جيوسياسية، من المرجح أن تشهد أسعار العقارات في دبي اتجاهًا صعوديًا خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة.
سترتفع الأسعار في المناطق المركزية مثل داون تاون، ومنطقة الأعمال، والفرجان، وواحة السيليكون، والمدينة الرياضية، وجميع المناطق المركزية الأخرى. أسعار الأراضي التي اشتريناها قبل عامين أعلى بأربعة أضعاف. وبالمثل، تدفع شركات البناء أسعارًا أعلى بنسبة تصل إلى 60% بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء.
يتوقع ساجان ارتفاعًا سنويًا في أسعار العقارات بنسبة 15-20% خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة في مناطق رئيسية مثل داون تاون دبي، والخليج التجاري، والفرجان، وواحة السيليكون، ومدينة دبي الرياضية. وأشار أيضًا إلى أن قيمة الأراضي المشتراة قبل عامين أصبحت الآن أربعة أضعاف قيمتها الحقيقية، وأن تكاليف البناء ارتفعت بنسبة تصل إلى 60% بسبب "ارتفاع أسعار مواد البناء".
جميع المشاريع التي أطلقناها خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية في قرية جميرا الدائرية وواحة السيليكون وغيرهما من المناطق شهدت نموًا في رأس المال بنسبة تراوحت بين 25% و35%. وأضاف أن الأسعار الحالية لن تكون بنفس المعدل الذي سترتفع به بعد عامين أو ثلاثة أعوام.
