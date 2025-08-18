حاملو التأشيرة الذهبية سيقودون سوق العقارات في دبي

أعتقد أن الأسعار سترتفع مع استمرار تزايد تدفق الزوار إلى دبي. كما سيُمثل منتجع الألعاب المتكامل المُرتقب في المرجان برأس الخيمة تطورًا هامًا لسوقي العقارات والضيافة المحليين، على حد قوله. وأضاف أنه في حال عدم وجود أي تقلبات جيوسياسية، من المرجح أن تشهد أسعار العقارات في دبي اتجاهًا صعوديًا خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة.