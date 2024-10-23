"جيو هابتيك" و"دو" تتعاونان لتقديم حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي للشركات
أعلنت شركة "جيو هابتك"، الشركة العالمية الرائدة في مجال مشاركة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن شراكتها مع "دو"، الشركة الرائدة في قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتوسيع آفاقها من خلال تعاون استراتيجي.
وبموجب الشراكة، ستدخل الشركتان معاً إلى السوق باستخدام مجموعة الذكاء الاصطناعي التوليدي من (جيو هابتيك) للشركات في الإمارات العربية المتحدة. ووقعت الشركتان الاتفاقية في معرض جيتكس العالمي 2024، أكبر حدث للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم، في مركز دبي التجاري العالمي.
وقال "أحشاد جوساوالا"، الرئيس التنفيذي لشركة جيو هابتيك: "نحن متحمسون للغاية للتعاون مع دو لطرح حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي الرائدة لدينا، التي تستند إلى أكثر من عقد من الخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي في السوق. إن سكان الشرق الأوسط المتمرسين في مجال التكنولوجيا والسياسات الحكومية المواتية يخلقون أرضاً خصبة للابتكار والتقدم. تتيح لنا الشراكة مع دو التأثير على جماهير متنوعة من خلال تقنيتنا المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تبسط تفاعل العملاء وعمليات مركز الاتصال، وترفع من مستوى التجربة الشاملة للعملاء".
وستتعاون جيو هابتيك ودو في تمكين الشركات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين المحادثات وتحسين الكفاءة والنمو المستدام. يمثل هذا التحالف لحظة محورية في رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون في طليعة الابتكار والتكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تمكن الشراكة جيو هابتيك من استضافة عروض الذكاء الاصطناعي التوليدي وأدوات واتس آب على منصة دو السحابية لزيادة خصوصية البيانات مع ضمان الاتصال منخفض الكمون والأداء الأقصى.
وقال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دو: "إن شراكتنا مع جيو هابتيك توفر أفضل ما في العالمين للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إتاحة تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي المبتكرة دون أي مخاوف بشأن خصوصية البيانات أو التعقيدات التنظيمية. إن تقديم الحلول بالتعاون مع هابتيك لعملاء دو من الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكّنهم من الاستفادة القصوى من إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يعزز التخصيص والعمليات الفعالة ورضا العملاء بشكل أكبر. ونحن واثقون أن شراكتنا ستساعد الشركات على تعزيز ميزتها التنافسية في المشهد الرقمي سريع التطور."
وتتمتع شركة جيو هابتيك بحضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع عملاء بارزين مثل مجموعة الفطيم وكريم ومجموعة لالس والمندوس وبرايم هيلث كير، على سبيل المثال لا الحصر. وتعزز هذه الشراكة الجديدة مكانتها كشركة رائدة في تقديم حلول مبتكرة لإشراك العملاء في المنطقة.