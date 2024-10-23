"جيو هابتيك" و"دو" تتعاونان لتقديم حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي للشركات

وقال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دو: "إن شراكتنا مع جيو هابتيك توفر أفضل ما في العالمين للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إتاحة تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي المبتكرة دون أي مخاوف بشأن خصوصية البيانات أو التعقيدات التنظيمية. إن تقديم الحلول بالتعاون مع هابتيك لعملاء دو من الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكّنهم من الاستفادة القصوى من إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يعزز التخصيص والعمليات الفعالة ورضا العملاء بشكل أكبر. ونحن واثقون أن شراكتنا ستساعد الشركات على تعزيز ميزتها التنافسية في المشهد الرقمي سريع التطور."