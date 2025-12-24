"جيل "زد" والزوار الأوروبيون يقودون تحولات سوق التأجير قصير الأجل في دبي

إلى جانب مرونة الأسعار، يقول المشغلون إن الديموغرافية الخاصة بالضيوف وسلوك الحجز في تغير مستمر. وقالت آنا سكيجين، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "فرانك بورتر" (Frank Porter)، إن الشركة سجلت زيادة بنسبة 25% على أساس سنوي في عدد المسافرين من "الجيل زد" في عام 2025، وهو توجه من المتوقع أن يتسارع في عام 2026.