"جيل "زد" والزوار الأوروبيون يقودون تحولات سوق التأجير قصير الأجل في دبي

تساهم زيادة مسافري "الجيل زد" (Gen Z)، وإقامة الزوار الأوروبيين لفترات أطول، وارتفاع الحساسية تجاه الأسعار، في إعادة تشكيل سوق التأجير قصير الأجل في دبي مع توجه القطاع نحو عام 2026. وتظهر البيانات أيضاً أن الأسعار ونسب الإشغال لا تزال متماسكة رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
ويشير مشغلو الصناعة وبيانات سوق العقارات إلى سوق أكثر نضجاً، حيث يحدد الجودة والترخيص وتجربة الضيوف الأداء بشكل متزايد وسط اشتداد المنافسة ونمو العرض.
تشير بيانات "بروبرتي فايندر" (Property Finder) إلى أن سوق التأجير قصير الأجل في دبي يواصل إظهار المرونة. ووفقاً للمنصة، زاد المعروض من الوحدات بنسبة 3% على أساس سنوي، بينما يظل الطلب الموسمي سمة محددة للقطاع.
وقال شريف سليمان، رئيس الإيرادات الرئيسي في "بروبرتي فايندر": "الطلب خلال أشهر الشتاء عادة ما يكون أعلى بمرتين ونصف إلى ثلاث مرات منه في الصيف"، مشيراً إلى أن الموسمية تواصل أيضاً صياغة الأسعار.
وفي نوفمبر 2025، بلغ متوسط سعر الطلب اليومي للإيجارات قصيرة الأجل 780 درهماً، مقارنة بـ 670 درهماً خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت أسعار الطلب الأسبوعية إلى 5,000 درهم، صعوداً من 4,500 درهم على أساس سنوي، بينما ظلت المعدلات الشهرية مستقرة عند 16,000 درهم.
وذكر سليمان أن بيانات نوفمبر أظهرت أن أسعار الطلب "تتجه نحو الارتفاع قليلاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي"، لا سيما بالنسبة للإيجارات اليومية والأسبوعية، حيث يظل نشاط السوق في أقوى حالاته.
إلى جانب مرونة الأسعار، يقول المشغلون إن الديموغرافية الخاصة بالضيوف وسلوك الحجز في تغير مستمر. وقالت آنا سكيجين، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "فرانك بورتر" (Frank Porter)، إن الشركة سجلت زيادة بنسبة 25% على أساس سنوي في عدد المسافرين من "الجيل زد" في عام 2025، وهو توجه من المتوقع أن يتسارع في عام 2026.
وقالت سكيجين: "هؤلاء المسافرون يحبون توثيق إقامتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ويفضلون العقارات التي تتمتع بشخصية معينة، أو إطلالات ومرافق مثيرة للاهتمام. إنهم يمنحون الأولوية للرحلات التي تبدو جيدة على صفحاتهم الاجتماعية".
كما شهدت "فرانك بورتر" قيام المسافرين الأوروبيين بتمديد فترات إقامتهم، حيث ارتفع متوسط طول الحجز إلى ما يقرب من 10 أيام، صعوداً من العام السابق. وفي الوقت نفسه، أصبح الضيوف مهتمين بالصفقات بشكل متزايد.
وأضافت سكيجين: "نحن نرى الضيوف يحجزون المزيد من الإقامات التي تتضمن نوعاً من 'الصفقات' أو الخصومات"، مشيرة إلى أن مسافري الجيل زد على وجه الخصوص يميلون إلى أن يكونوا أكثر حساسية للسعر ويدفعهم البحث عن القيمة.
على الرغم من تدفق الوحدات والمشغلين الجدد، قالت سكيجين إن ارتفاع المنافسة لم يترجم إلى أداء ضعيف بشكل عام. وبدلاً من ذلك، أشارت إلى بيئة سوق أكثر انضباطاً.
وقالت: "ركزت المنصات الكبرى على الجودة بدلاً من الكمية، وقامت بإزالة العديد من 'اللاعبين السيئين' من المنصة"، مضيفة أن مبادرات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لضمان توفر العقارات المرخصة فقط قد ساعدت أيضاً في استبعاد المشغلين غير القانونيين.
ونتيجة لذلك، أصبح السوق الآن "أكثر نضجاً"، حيث تقود الجودة بشكل متزايد كلاً من الإشغال والتسعير. وأوضحت سكيجين: "الأسعار ونسب الإشغال أعلى في عام 2025 مقارنة بعام 2024".
بينما لا تزال المناطق الراسخة مثل "الخليج التجاري"، و"دبي مارينا"، و"قرية جميرا الدائرية" (JVC) تجذب طلباً قوياً، تظهر بيانات "بروبرتي فايندر" أيضاً اهتماماً متزايداً بالمناطق الناشئة.
وأشار سليمان إلى منطقة "ميدان" كمنطقة تكتسب زخماً بسبب الأسعار التنافسية، وتحسن شبكة الطرق، ومجموعة متوسعة من المرافق بما في ذلك التجزئة والمطاعم والرعاية الصحية.
ومن منظور المشغلين، قالت سكيجين إن نمو الطلب غالباً ما يرتبط بالتطورات الجديدة بدلاً من الأحياء القديمة. وقالت: "مع اكتمال المناطق الجديدة وتوفر المزيد من الأنشطة فيها، يزداد الطلب على أماكن الإقامة المجاورة"، مستشهدة بقرية جميرا الدائرية كمثال طويل الأمد على كيفية تطور أداء المنطقة.
ومع ذلك، أضافت أنه في جميع المواقع "ما يحرك الطلب والسعر حقاً هو العقار نفسه؛ مظهره، وفرشه، والإطلالات، وأي مرافق إضافية".
وبالنظر إلى المستقبل، يظل تشديد اللوائح التنظيمية العالمية خلفية للقطاع، حيث أدخلت أسواق مثل إسبانيا ترخيصاً ورقابة أكثر صرامة على الإيجارات قصيرة الأجل. وقالت سكيجين إن التنظيم في حد ذاته ليس مصدر قلق، طالما أنه يدعم الجودة والشفافية.
وقالت: "طالما أن اللوائح عادلة ونزيهة، فلا يوجد خطر"، مضيفة أن الضوابط التي تضمن الجودة للسياح تفيد كلاً من الضيوف والمشغلين الملتزمين.
وأشارت إلى أن دبي توفر بالفعل بيئة تنظيمية مستقرة مع متطلبات ترخيص واضحة، وهو ما يقول العاملون في الصناعة إنه ساعد في إضفاء الطابع المهني على السوق.
ومع الدخول في عام 2026، يتوقع المشغلون استمرار مرونة الأسعار جنباً إلى جنب مع تطور توقعات المسافرين، حيث ستشكل الجودة والقيمة والتجربة الطريقة التي يتنافس بها سوق الإيجارات قصيرة الأجل في دبي على الساحة العالمية.